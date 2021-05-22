Финляндия обыграла сборную США на чемпионате мира
В Риге (Латвия) состоялся матч группового этапа чемпионата мира, в котором сборная Финляндии победила США со счетом 2:1.
В Риге (Латвия) состоялся матч группового этапа чемпионата мира, в котором сборная Финляндии победила США со счетом 2:1.
В составе финской команды шайбу забрасывали Атте Охтамаа и Ииро Пакаринен.
За сборную США отличился Джейсон Робертсон.
Турнирная таблица группы Б: 1. Германия — 6 очков (2 матча), 2. Латвия — 3 (1), 3. Финляндия — 3 (1), 4. Казахстан — 0 (0), 5. США — 0 (1), 6. Канада — 0 (1), 7. Норвегия — 0 (1), 8. Италия — 0 (1).
Голы: Атте Охтамаа, 26:54 (1:0), Ииро Пакаринен, 35:41 (2:0); Джейсон Робертсон, 38:01 (2:1).