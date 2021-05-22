Первый разгром от России на ЧМ! Наши не заметили британцев, забив голы на разный вкус
Подопечные Брагина смяли соперника на старте, а затем спокойно довели дело до победы.
Подопечные Брагина смяли соперника на старте, а затем спокойно довели дело до победы.
На следующий день после крутой победы над чехами сборной России на ЧМ-2021 предстояло сыграть с Великобританией. Никогда раньше наша национальная команда не играла на чемпионатах мира или Олимпиадах с представителями туманного Альбиона, но это обстоятельство объяснялось во многом тем, что ещё совсем недавно британцы обитали в третьем по силе дивизионе мирового хоккея, а резкий подъём совершили буквально за последние пару лет.
Было понятно, что Россия и Великобритания в хоккее — команды принципиального класса, однако нельзя было допустить недонастрой, чтобы не создавать себе лишние проблемы. В составе нашей сборной после чехов произошли некоторые изменения. Место в воротах занял Иван Бочаров, в первом звене с Барабановым и Шалуновым вместо травмированного Окулова вышел Толчинский, в запасе остался Тимкин, а Кузьменко воссоединился в тройке с постоянными партнёрами по СКА Морозовым и Бурдасовым.
Уже в первом периоде россияне показали, что новой сенсации ЧМ-2021 в этой игре ждать не стоит. Уже на 6-й минуте Антон Бурдасов кистевым броском реализовал большинство, а затем, когда шанс на реализацию лишнего получили уже британцы, ворота Джексона Уистла в меньшинстве поразил Михаил Григоренко.
Под занавес первой десятиминутки Бурдасов оформил дубль, завершив в касание комбинацию с Кузьменко, а через 90 секунд Сергей Толчинский убежал «1 в 0» и легко переиграл вратаря. В своём первом матче в карьере на ЧМ MVP Кубка Гагарина сумел забросить шайбу.
Поведя 4:0 к 11-й минуте, россияне снизили темп и активность. Даже на «полуспущенных» наши ребята заработали два большинства, но забить не смогли и под занавес периода слегка поплатились за транжирство и некоторую расслабленность. Великобритания усилиями Лиама Кирка реализовала большинство, отобрав у Бочарова мечту о «сухаре».
Разумеется, этот гол никак не повлиял на ход матча. Во втором периоде наши всё так же атаковали без особого энтузиазма, британцы пытались ещё
Под конец периода британский голкипер поймал кураж, потащил несколько опасных бросков, помешав России увеличить преимущество в счёте.
В третьем отрезке на рижском льду шёл достаточно вальяжный хоккей с минимумом силовой борьбы. Британцы почти не тревожили Бочарова, наши не давали скучать Уистлу, увеличивая преимущество по броскам в створ. В результате дело планомерно пришло к шестой российской шайбе — Андрей Кузьменко после карусели в чужой зоне в большинстве классно бросил в «девятку» без шансов для вратаря.
Вскоре седьмой гол забил капитан нашей сборной Антон Слепышев. Его лазерное попадание в верхний угол не сразу заметили арбитры, но, посмотрев «кино», убедились в правильности взятия ворот.
Финальная сирена зафиксировала уверенную победу нашей команды и первый разгром от России на ЧМ-2021. Подопечные Брагина правильно настроились на матч с аутсайдером и в результате не заметили соперника, забив голы на разный вкус: и в большинстве, и в меньшинстве, и в равных составах. После этого матча Россия возглавила турнирную таблицу группы А, следующий матч у наших парней в понедельник, 24 мая, против словаков.