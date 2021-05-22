Первый разгром от России на ЧМ! Наши не заметили британцев, забив голы на разный вкус

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На следующий день после крутой победы над чехами сборной России на ЧМ-2021 предстояло сыграть с Великобританией. Никогда раньше наша национальная команда не играла на чемпионатах мира или Олимпиадах с представителями туманного Альбиона, но это обстоятельство объяснялось во многом тем, что ещё совсем недавно британцы обитали в третьем по силе дивизионе мирового хоккея, а резкий подъём совершили буквально за последние пару лет.

Было понятно, что Россия и Великобритания в хоккее — команды принципиального класса, однако нельзя было допустить недонастрой, чтобы не создавать себе лишние проблемы. В составе нашей сборной после чехов произошли некоторые изменения. Место в воротах занял Иван Бочаров, в первом звене с Барабановым и Шалуновым вместо травмированного Окулова вышел Толчинский, в запасе остался Тимкин, а Кузьменко воссоединился в тройке с постоянными партнёрами по СКА Морозовым и Бурдасовым.

Уже в первом периоде россияне показали, что новой сенсации ЧМ-2021 в этой игре ждать не стоит. Уже на 6-й минуте Антон Бурдасов кистевым броском реализовал большинство, а затем, когда шанс на реализацию лишнего получили уже британцы, ворота Джексона Уистла в меньшинстве поразил Михаил Григоренко.

Под занавес первой десятиминутки Бурдасов оформил дубль, завершив в касание комбинацию с Кузьменко, а через 90 секунд Сергей Толчинский убежал «1 в 0» и легко переиграл вратаря. В своём первом матче в карьере на ЧМ MVP Кубка Гагарина сумел забросить шайбу.

Поведя 4:0 к 11-й минуте, россияне снизили темп и активность. Даже на «полуспущенных» наши ребята заработали два большинства, но забить не смогли и под занавес периода слегка поплатились за транжирство и некоторую расслабленность. Великобритания усилиями Лиама Кирка реализовала большинство, отобрав у Бочарова мечту о «сухаре».

Разумеется, этот гол никак не повлиял на ход матча. Во втором периоде наши всё так же атаковали без особого энтузиазма, британцы пытались ещё что-то придумать у ворот Бочарова. У России было два большинства в этом отрезке, активнее всех выглядел соскучившийся по хоккею Толчинский, но забил Павел Карнаухов и в равных составах. Форвард ЦСКА после передачи Задорова легко убежал от защитника и красиво переиграл Уистла.

Под конец периода британский голкипер поймал кураж, потащил несколько опасных бросков, помешав России увеличить преимущество в счёте.

В третьем отрезке на рижском льду шёл достаточно вальяжный хоккей с минимумом силовой борьбы. Британцы почти не тревожили Бочарова, наши не давали скучать Уистлу, увеличивая преимущество по броскам в створ. В результате дело планомерно пришло к шестой российской шайбе — Андрей Кузьменко после карусели в чужой зоне в большинстве классно бросил в «девятку» без шансов для вратаря.

Вскоре седьмой гол забил капитан нашей сборной Антон Слепышев. Его лазерное попадание в верхний угол не сразу заметили арбитры, но, посмотрев «кино», убедились в правильности взятия ворот.