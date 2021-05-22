Фазель назвал матч россиян со сборной Великобритании тренировочным

«Россия забила 4 гола за 4 минуты, поэтому все было ясно с самого начала, — сказал Фазель. — Дальше у вашей сборной была больше тренировка. Могли и должны были забить больше, но ограничились 7 шайбами».

Также Фазель рассказал о своих впечатлениях от других матчей игрового дня. «Отличный, интересный матч США — Финляндия. Все ожидали не очень сильную команду у американцев, но она удивляет и смогла дать бой. И я очень удивлен датчанами, то, как они бились со шведами — это прекрасно. И они вообще впервые их обыграли на чемпионатах мира. Так что очень интересный день на турнире», — добавил он.