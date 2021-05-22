Яшин уверен, что сборная России поборется за медали на ЧМ-2021
Серебряный призер Олимпиады-1998 Алексей Яшин отреагировал на победу сборной России над Великобританией (7:1) на ЧМ-2021.
Серебряный призер Олимпиады-1998 Алексей Яшин отреагировал на победу сборной России над Великобританией (7:1) на ЧМ-2021.
«Важно было успешно начать, поэтому смотрим дальше и болеем за ребят. С чехами показали хорошую игру, и молодцы, что выиграли. Но самые важные игры еще впереди, потенциал у этой команды побороться за медали есть», — цитирует Яшина ТАСС.
Россия набрала шесть очков после двух матчей и возглавляет турнирную таблицу группы A. 24 мая российская команда сыграет против Словакии.