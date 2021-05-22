Яшин уверен, что сборная России поборется за медали на ЧМ-2021

«Важно было успешно начать, поэтому смотрим дальше и болеем за ребят. С чехами показали хорошую игру, и молодцы, что выиграли. Но самые важные игры еще впереди, потенциал у этой команды побороться за медали есть», — цитирует Яшина ТАСС.