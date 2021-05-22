«Забили больше Канады»: что пишут в Великобритании после разгрома своей сборной от России на ЧМ-2021

Чемпионат мира по хоккею 2021

Рига, Латвия, 21 мая - 6 июня

0д0ч0м

до матча Словакия - Россия

Группа A
тв
21.05ЗавершенРоссия4Чехия3
Группа B
тв
21.05ЗавершенГермания9Италия4
Группа A
21.05ЗавершенБеларусь2Словакия5
Группа B
тв
21.05ЗавершенКанада0Латвия2
Группа A
тв
12:15ЗавершенДания4Швеция3
Группа B
12:15ЗавершенНорвегия1Германия5
Группа A
тв
16:15ЗавершенВеликобритания1Россия7
Группа B
тв
16:15ЗавершенФинляндия2США1
Группа B
20:15ЗавершенБуллитыЛатвия2Казахстан3
Группа A
тв
20:15ЗавершенЧехия2Швейцария5
Группа A
тв
23.05Не началсяВеликобритания
Словакия
Группа B
23.05Не началсяНорвегия
Италия
Группа B
23.05Не началсяКазахстан
Финляндия
Группа A
тв
23.05Не началсяШвеция
Беларусь
Группа A
тв
23.05Не началсяДания
Швейцария
Группа B
тв
23.05Не началсяКанада
США
Группа A
тв
24.05Не началсяСловакия
Россия
Группа B
24.05Не началсяЛатвия
Италия
Группа A
тв
24.05Не началсяЧехия
Беларусь
Группа B
тв
24.05Не началсяГермания
Канада
Группа B
тв
25.05Не началсяСША
Казахстан
Группа A
25.05Не началсяВеликобритания
Дания
Группа A
тв
25.05Не началсяШвейцария
Швеция
Группа B
тв
25.05Не началсяФинляндия
Норвегия
Группа B
26.05Не началсяКазахстан
Германия
Группа A
тв
26.05Не началсяРоссия
Дания
Группа A
26.05Не началсяБеларусь
Великобритания
Группа B
тв
26.05Не началсяКанада
Норвегия
Группа B
тв
27.05Не началсяСША
Латвия
Группа A
тв
27.05Не началсяШвейцария
Словакия
Группа B
27.05Не началсяФинляндия
Италия
Группа A
тв
27.05Не началсяШвеция
Чехия
Группа B
тв
28.05Не началсяКазахстан
Канада
Группа A
тв
28.05Не началсяШвеция
Великобритания
Группа A
тв
28.05Не началсяДания
Беларусь
Группа B
28.05Не началсяЛатвия
Норвегия
Группа A
29.05Не началсяЧехия
Великобритания
Группа B
29.05Не началсяИталия
Казахстан
Группа A
тв
29.05Не началсяШвейцария
Россия
Группа B
тв
29.05Не началсяНорвегия
США
Группа A
29.05Не началсяСловакия
Дания
Группа B
тв
29.05Не началсяГермания
Финляндия
Группа A
тв
30.05Не началсяБеларусь
Швейцария
Группа B
30.05Не началсяИталия
Канада
Группа B
30.05Не началсяФинляндия
Латвия
Группа A
тв
30.05Не началсяШвеция
Словакия
Группа B
31.05Не началсяСША
Германия
Группа A
31.05Не началсяЧехия
Дания
Группа A
31.05Не началсяРоссия
Швеция
Группа B
31.05Не началсяНорвегия
Казахстан
Группа B
1.06Не началсяКанада
Финляндия
Группа A
1.06Не началсяШвейцария
Великобритания
Группа A
1.06Не началсяСловакия
Чехия
Группа B
1.06Не началсяИталия
США
Группа A
1.06Не началсяРоссия
Беларусь
Группа B
1.06Не началсяГермания
Латвия
1/4 финала
3.06Не началсяQF3
QF4
1/4 финала
3.06Не началсяQF1
QF2
1/4 финала
3.06Не началсяQF5
QF6
1/4 финала
3.06Не началсяQF7
QF8
1/2 финала
5.06Не началсяSF1
SF2
1/2 финала
5.06Не началсяSF3
SF4
Матч за 3-е место
6.06Не началсяLSF1
LSF2
Финал
6.06Не началсяWSF1
WSF2
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Россия
26
2
Словакия
13
3
Швейцария
13
4
Дания
13
5
Швеция
10
6
Беларусь
10
7
Чехия
20
8
Великобритания
10
Группа B
1
Германия
26
2
Латвия
24
3
Финляндия
13
4
Казахстан
12
5
США
10
6
Канада
10
7
Норвегия
10
8
Италия
10
22:07 (мск), источник: Чемпионат.com

«Забили больше Канады»: что пишут в Великобритании после разгрома своей сборной от России на ЧМ-2021

В здоровом чувстве самоиронии жителям Туманного Альбиона не откажешь.

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Британцы разгромно проиграли сборной России в своём стартовом матче чемпионата мира по хоккею в Риге, но не унывают! Что игроки с тренером на пресс-конференции говорили о том, как важно прогрессировать в игре, а там, глядишь, и сенсацию выдадут, так и их болельщики продолжали поддерживать свою команду, несмотря на счёт, и не посыпали голову пеплом.

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В самоиронии им не откажешь — а что ещё ждать от болельщиков сборной, которая после победы над Францией пела песню «Мы дерьмо и знаем это»? «Чемпионат» собрал самые яркие высказывания болельщиков и прессы.

«Идём на 15:0… Нет, уже на 18:0. Гол в большинстве, гол в меньшинстве, а сейчас гол в равных составах. Такой командный хет-трик, на который ушло меньше 10 минут», — посмеивался болельщик Карл Сид, когда Россия начала забрасывать одну за другой в первом периоде.

«Легко смеяться над тем, как Россия уничтожает Великобританию, но Канада вчера проиграла Латвии, так что лучше я помолчу», — благоразумно заключает болельщик канадско-шотландского происхождения Иэн.

«Эй, рок-н-ролл! Британцы забили гол! Лиам Кирк — красавчик!», — слагает стихи Джейк Окли в честь первого гола своей команды на турнире.

«Чёрт побери, мы забили!», — изумляется болельщик Грэм.

«Тяжёлый первый период для Великобритании, класс России налицо. Но гол в большинстве показывает, что они продолжают биться», — отреагировал «твиттер» канала FreeSports.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Великобритания забила больше голов, чем Канада!», — радуется пользователь с ником Lightning Jack. Канадцы-то вчера всухую проиграли Латвии.

«Забили в большинстве, только не называйте это камбэком», — шутит «твиттер» The London Leaf.

«Камбэк начинается», — пишет Дэйв К.

«Не считая короткого сумасшедшего отрезка в исполнении России в первом периоде, сборная Великобритании довольно хорошо провела свой первый матч в Риге», — не печалится Питер Вуд.

«Немудрено, русские слишком хороши. Вряд ли многие ожидали, что мы возьмём здесь победу, но можно многое взять из этого выступления. Счёт 1:7 не передаёт происходившего на льду», — подвёл итоги матча The London Leaf.

«Невообразимые русские приговаривают Великобританию к поражению»

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«Невообразимые русские приговаривают Великобританию к поражению на старте чемпионата мира. Четыре гола за пять минут в первом периоде позволили сильно оторваться в счёте, в итоге неистовая Россия нанесла Великобритании поражение со счётом 1:7.

Однако тренеры могут быть довольны многими моментами в игре своей команды. Несмотря на счёт, на больших отрезках игры они достойно бились с напичканной звёздами сборной России.

Лиам Кирк забил свой первый гол за сборную, реализовав большинство, а трое дебютантов Хук, Клементс и Тетлоу оставили хорошее впечатление. Такой счёт — заслуга нескольких невообразимых завершений атак в исполнении русских в первом периоде. Они забивали всеми возможными способами — два гола в равных составах, один в большинстве и даже один в меньшинстве.

После этого Великобритания начала прибавлять, вратарь Джексон Уисл оправился после плохого начала и завершил игру с 35 сейвами. Команда храбро билась весь матч, хорошо показав себя против одного из фаворитов турнира.

Конечно, класс русских говорил сам за себя, они забили ещё один гол во втором периоде и дважды в заключительном отрезке, и нанесли Британии тяжёлое поражение», — пишет Belfast Telegraph.

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