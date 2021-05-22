«Забили больше Канады»: что пишут в Великобритании после разгрома своей сборной от России на ЧМ-2021

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Британцы разгромно проиграли сборной России в своём стартовом матче чемпионата мира по хоккею в Риге, но не унывают! Что игроки с тренером на пресс-конференции говорили о том, как важно прогрессировать в игре, а там, глядишь, и сенсацию выдадут, так и их болельщики продолжали поддерживать свою команду, несмотря на счёт, и не посыпали голову пеплом.

В самоиронии им не откажешь — а что ещё ждать от болельщиков сборной, которая после победы над Францией пела песню «Мы дерьмо и знаем это»? «Чемпионат» собрал самые яркие высказывания болельщиков и прессы.

«Идём на 15:0… Нет, уже на 18:0. Гол в большинстве, гол в меньшинстве, а сейчас гол в равных составах. Такой командный хет-трик, на который ушло меньше 10 минут», — посмеивался болельщик Карл Сид, когда Россия начала забрасывать одну за другой в первом периоде.

«Легко смеяться над тем, как Россия уничтожает Великобританию, но Канада вчера проиграла Латвии, так что лучше я помолчу», — благоразумно заключает болельщик канадско-шотландского происхождения Иэн.

«Эй, рок-н-ролл! Британцы забили гол! Лиам Кирк — красавчик!», — слагает стихи Джейк Окли в честь первого гола своей команды на турнире.

«Чёрт побери, мы забили!», — изумляется болельщик Грэм.

«Тяжёлый первый период для Великобритании, класс России налицо. Но гол в большинстве показывает, что они продолжают биться», — отреагировал «твиттер» канала FreeSports.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/ST-SNspdIrc" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Великобритания забила больше голов, чем Канада!», — радуется пользователь с ником Lightning Jack. Канадцы-то вчера всухую проиграли Латвии.

«Забили в большинстве, только не называйте это камбэком», — шутит «твиттер» The London Leaf.

«Камбэк начинается», — пишет Дэйв К.

«Не считая короткого сумасшедшего отрезка в исполнении России в первом периоде, сборная Великобритании довольно хорошо провела свой первый матч в Риге», — не печалится Питер Вуд.

«Немудрено, русские слишком хороши. Вряд ли многие ожидали, что мы возьмём здесь победу, но можно многое взять из этого выступления. Счёт 1:7 не передаёт происходившего на льду», — подвёл итоги матча The London Leaf.

«Невообразимые русские приговаривают Великобританию к поражению»

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