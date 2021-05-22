Сборная Чехии проиграла второй матч на чемпионате мира по хоккею

В составе победителей голы на счету Грегори Хоффмана (18-я и 58-я минуты), Тимо Майера (25, 51) и Тристана Шервея (39). У чехов шайбы забросили Филип Хитил (15) и Иржи Шмейкал (56). На 41-й минуте вратарь сборной Чехии Шимон Грубец был заменен на Романа Вилла.

В этом матче произошло повторение самого крупного поражения сборной Чехии от команды Швейцарии на чемпионатах мира. С таким же счетом швейцарцы обыграли чехов на предварительном этапе ЧМ в 2013 году.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/1g0nNrAcDOc" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Сборная Чехии впервые в истории проиграла два матча на старте чемпионата мира. В первом матче команда Чехии уступила лидирующим в таблице группы А россиянам (6 очков) со счетом 3:4 и после двух поражений занимает седьмое место. Для швейцарцев этот матч стал первым на турнире, они с тремя очками располагаются на третьей строчке.

<iframe width="850" height="415" src="//ok.ru/videoembed/3232151374522?brandsafety=&autoplay=1&silent=1" frameborder="0" allow="autoplay" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В следующем матче сборная Чехии 24 мая сыграет с командой Белоруссии, швейцарцы днем ранее встретятся с датчанами.