Новый капитан сборной Казахстана высказался о волевой победе в матче с Латвией на ЧМ-2021

Капитан сборной Казахстана по хоккею Роман Старченко прокомментировал стартовый матч на чемпионате мира в элитном дивизионе, в котором была обыграна команда Латвии, передает корреспондент Vesti.kz.

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Соперники дважды выходили вперед в счете, но казахстанцы оба раза отыгрывались, а в овертайме вырвали волевую победу (3:2 ОТ).

«Тяжелый матч, — рассказал Старченко. — Мы два месяца не играли в хоккей. Подготовка… Всего один матч против Беларуси. Долго входили в игру. Знали, что соперник вчера провел тяжелую игру. Отдали они много сил, много энергии. Старались их накрывать. Строго сыграли в обороне. Вратарь помог. Довели игру до победы».