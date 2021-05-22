Казахстан сделал то, что не смогла Канада! Сборная Латвии повержена на домашнем ЧМ
Для определения победителя впервые на турнире не хватило основного времени.
Для определения победителя впервые на турнире не хватило основного времени.
Каким бы образом ни закончился для сборной Латвии домашний чемпионат мира — 2021, он уже наверняка войдёт в историю всего местного хоккея. Теперь для многих жителей
Три очка, добытые во встрече с Канадой, открыли перед сборной Латвии хорошие перспективы на выход в
А дальше латвийцам предстояло встретиться со сборной Казахстана. Для «барсов», которые перед началом турнира наряду с итальянцами являлись главными претендентами на последнее место в группе B, эта встреча была первой на текущем первенстве. Естественно, что казахстанцы подошли к ней в более свежем состоянии.
Начало матча для сборной Латвии напоминало события однодневной давности. Казахстанцы сходу завладели шайбой и осадили ворота лучшего игрока первого дня Матиса Кивлениекса. Подопечные Юрия Михайлиса быстро вынудили соперника заработать удаление, и во время розыгрыша большинства произошло, пожалуй, самое яркое событие первого периода, когда защитник Кристапс Зиле бросился под бросок Даррена Дица. Вылетевшую
Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation.
В остальном же команды провели первый период практически без опасных моментов. Представители Казахстана старались атаковать позиционно, хорошо двигая шайбу в зоне хозяев льда, однако им явно не хватало последнего паса.
Вторая двадцатиминутка началась с мощного силового приёма. Иван Степаненко так встретил Каспарса Даугавиньша, что тому с трудом удалось подняться на ноги и докатиться до скамейки запасных.
Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation.
Постепенно латвийцам удалось выровнять расстановку сил, а ближе к середине периода и вовсе выйти вперёд. Даугавиньш, который восстановился после мощного хита Степаненко, поставил корпус за воротами и отправил шайбу на пятачок, где неразберихой среди защитников сборной Казахстана воспользовался Лаурис Дарзиньш.
Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation.
Но подопечным Боба Хартли не удалось надолго удержать преимущество. Последние пять минут второй трети встречи казахстанцы провели в постоянном давлении на ворота соперника, сначала вынудив канадского специалиста взять
Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation.
В третьем периоде команды подключили все внутренние резервы. Казахстанцы, как и прежде, больше контролировали шайбу и чаще угрожали воротам латвийцев, но на пятой минуте отрезка отпустили на рандеву с голкипером Рихарда Букартса, который хитрым броском без замаха переиграл Бояркина и вернул преимущество в счёте своей команде.
Правда, на этот раз у подопечных Михайлиса ушло ещё меньше времени на ответ. Уже в следующей атаке Кивлениекс не смог зафиксировать шайбу после щелчка Сведберга, и на добивании тут как тут оказался Джесси Блэкер, поднявший снаряд над распластавшимся стражем ворот сборной Латвии — 2:2.
Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation.
Последние минуты основного времени выдались настолько напряжёнными, что не прошёл мимо и всё тот же «твиттер» ИИХФ: «Каждая секунда игры Латвии и Казахстана».
Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation.
В результате 60-ти минут для определения победителя оказалось недостаточно, и впервые на этом чемпионате мира игра перешла в овертайм.
Лучшая возможность отличиться в овертайме была у казахстанцев. За две с половиной минуты до конца овертайма Даугавиньш получил довольно глупый штраф за игру высоко поднятой клюшкой в адрес вратаря сборной Казахстана Бояркина, но пострадавшая сторона не смогла воспользоваться таким подарком. Вслед за первым овертаймом последовала и первая серия послематчевых бросков, и даже там изначально положенных пяти кругов не хватило для выяснения отношений! Захватывающая перестрелка завершилась лишь после восьмого раунда буллитов: Алексей Маклюков реализовал свою попытку, а вот автор одной из шайб Латвии в основное время Рихард Бухартс не смог переиграть Никиту Бояркина, принесшего Казахстану победу.
То, чего не удалось сделать Канаде, сделали подопечные Юрия Михайлиса.
Дмитрий Сторожев