Фазель надеется, что зрители будут допущены на матчи ЧМ в Риге с 28 мая

Ранее на текущей неделе член совета директоров оргкомитета чемпионата мира Юрий Савицкис заявил РИА Новости, что матчи мирового первенства могут посетить до двух с половиной тысяч зрителей, если решение по допуску болельщиков на турнир будет принято властями Латвии.

«Как мне сказал президент Федерации хоккея Латвии Айгарс Калвитис, в понедельник в местном парламенте будет обсуждаться этот вопрос. Вчера парламент “продавил” решение, по которому обязал местное правительство допустить болельщиков на трибуны. Так что мы надеемся увидеть зрителей на трибунах со следующей пятницы. Это время нужно нам, чтобы все устроить», — сказал Фазель в эфире «Матч ТВ».