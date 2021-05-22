Фазель надеется, что зрители будут допущены на матчи ЧМ в Риге с 28 мая

Чемпионат мира по хоккею 2021

Рига, Латвия, 21 мая - 6 июня

0д0ч0м

до матча Словакия - Россия

Группа A
тв
21.05ЗавершенРоссия4Чехия3
Группа B
тв
21.05ЗавершенГермания9Италия4
Группа A
21.05ЗавершенБеларусь2Словакия5
Группа B
тв
21.05ЗавершенКанада0Латвия2
Группа A
тв
12:15ЗавершенДания4Швеция3
Группа B
12:15ЗавершенНорвегия1Германия5
Группа A
тв
16:15ЗавершенВеликобритания1Россия7
Группа B
тв
16:15ЗавершенФинляндия2США1
Группа B
20:15ЗавершенОвертаймЛатвия2Казахстан3
Группа A
тв
20:15ЗавершенЧехия2Швейцария5
Группа A
тв
23.05Не началсяВеликобритания
Словакия
Группа B
23.05Не началсяНорвегия
Италия
Группа B
23.05Не началсяКазахстан
Финляндия
Группа A
тв
23.05Не началсяШвеция
Беларусь
Группа A
тв
23.05Не началсяДания
Швейцария
Группа B
тв
23.05Не началсяКанада
США
Группа A
тв
24.05Не началсяСловакия
Россия
Группа B
24.05Не началсяЛатвия
Италия
Группа A
тв
24.05Не началсяЧехия
Беларусь
Группа B
тв
24.05Не началсяГермания
Канада
Группа B
тв
25.05Не началсяСША
Казахстан
Группа A
25.05Не началсяВеликобритания
Дания
Группа A
тв
25.05Не началсяШвейцария
Швеция
Группа B
тв
25.05Не началсяФинляндия
Норвегия
Группа B
26.05Не началсяКазахстан
Германия
Группа A
тв
26.05Не началсяРоссия
Дания
Группа A
26.05Не началсяБеларусь
Великобритания
Группа B
тв
26.05Не началсяКанада
Норвегия
Группа B
тв
27.05Не началсяСША
Латвия
Группа A
тв
27.05Не началсяШвейцария
Словакия
Группа B
27.05Не началсяФинляндия
Италия
Группа A
тв
27.05Не началсяШвеция
Чехия
Группа B
тв
28.05Не началсяКазахстан
Канада
Группа A
тв
28.05Не началсяШвеция
Великобритания
Группа A
тв
28.05Не началсяДания
Беларусь
Группа B
28.05Не началсяЛатвия
Норвегия
Группа A
29.05Не началсяЧехия
Великобритания
Группа B
29.05Не началсяИталия
Казахстан
Группа A
тв
29.05Не началсяШвейцария
Россия
Группа B
тв
29.05Не началсяНорвегия
США
Группа A
29.05Не началсяСловакия
Дания
Группа B
тв
29.05Не началсяГермания
Финляндия
Группа A
тв
30.05Не началсяБеларусь
Швейцария
Группа B
30.05Не началсяИталия
Канада
Группа B
30.05Не началсяФинляндия
Латвия
Группа A
тв
30.05Не началсяШвеция
Словакия
Группа B
31.05Не началсяСША
Германия
Группа A
31.05Не началсяЧехия
Дания
Группа A
31.05Не началсяРоссия
Швеция
Группа B
31.05Не началсяНорвегия
Казахстан
Группа B
1.06Не началсяКанада
Финляндия
Группа A
1.06Не началсяШвейцария
Великобритания
Группа A
1.06Не началсяСловакия
Чехия
Группа B
1.06Не началсяИталия
США
Группа A
1.06Не началсяРоссия
Беларусь
Группа B
1.06Не началсяГермания
Латвия
1/4 финала
3.06Не началсяQF3
QF4
1/4 финала
3.06Не началсяQF1
QF2
1/4 финала
3.06Не началсяQF5
QF6
1/4 финала
3.06Не началсяQF7
QF8
1/2 финала
5.06Не началсяSF1
SF2
1/2 финала
5.06Не началсяSF3
SF4
Матч за 3-е место
6.06Не началсяLSF1
LSF2
Финал
6.06Не началсяWSF1
WSF2
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Россия
26
2
Словакия
13
3
Швейцария
13
4
Дания
13
5
Швеция
10
6
Беларусь
10
7
Чехия
20
8
Великобритания
10
Группа B
1
Германия
26
2
Латвия
24
3
Финляндия
13
4
Казахстан
12
5
США
10
6
Канада
10
7
Норвегия
10
8
Италия
10
23:45 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Фазель надеется, что зрители будут допущены на матчи ЧМ в Риге с 28 мая

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель выразил надежду, что зрители будут допущены на матчи проходящего в Риге чемпионата мира со следующей пятницы.

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Источник: Reuters

Ранее на текущей неделе член совета директоров оргкомитета чемпионата мира Юрий Савицкис заявил РИА Новости, что матчи мирового первенства могут посетить до двух с половиной тысяч зрителей, если решение по допуску болельщиков на турнир будет принято властями Латвии.

«Как мне сказал президент Федерации хоккея Латвии Айгарс Калвитис, в понедельник в местном парламенте будет обсуждаться этот вопрос. Вчера парламент “продавил” решение, по которому обязал местное правительство допустить болельщиков на трибуны. Так что мы надеемся увидеть зрителей на трибунах со следующей пятницы. Это время нужно нам, чтобы все устроить», — сказал Фазель в эфире «Матч ТВ».

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Чемпионат мира продлится до 6 июня.

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