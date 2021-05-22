«Это всегда напряженка». Герой победного матча Казахстана с Латвией на ЧМ-2021 — о решающих буллитах

Вратарь сборной Казахстана по хоккею Никита Бояркин отразил пять подряд буллитов в матче с Латвией, став ключевой фигурой в волевой победе над хозяевами чемпионата мира. Но для себя хоккеист матч выделять не стал, передает корреспондент Vesti.kz.

Соперники дважды выходили вперед в счете, но казахстанцы оба раза отыгрывались, а в овертайме вырвали волевую победу (3:2 ОТ).

— Впечатления только положительные. Рад, что удалось победить сегодня. Матч был напряженный, с буллитами. А буллиты для меня всегда напряженка. Но еще раз скажу — рад, что довели матч до победы. Продолжаем в том же духе, — настраивается голкипер.

— Что больше всего запомнилось, ведь это ваш дебют на чемпионате мира?

— Больше запомнились буллиты. Не так было много моментов у моих ворот — много поймали игроки. Скорее всего, буллиты.

— Как вы настраивались на матч?