«Это всегда напряженка». Герой победного матча Казахстана с Латвией на ЧМ-2021 — о решающих буллитах
Голкипер отразил пять послематчевых бросков подряд.
Голкипер отразил пять послематчевых бросков подряд.
Вратарь сборной Казахстана по хоккею Никита Бояркин отразил пять подряд буллитов в матче с Латвией, став ключевой фигурой в волевой победе над хозяевами чемпионата мира. Но для себя хоккеист матч выделять не стал, передает корреспондент Vesti.kz.
Соперники дважды выходили вперед в счете, но казахстанцы оба раза отыгрывались, а в овертайме вырвали волевую победу (3:2 ОТ).
— Впечатления только положительные. Рад, что удалось победить сегодня. Матч был напряженный, с буллитами. А буллиты для меня всегда напряженка. Но еще раз скажу — рад, что довели матч до победы. Продолжаем в том же духе, — настраивается голкипер.
— Что больше всего запомнилось, ведь это ваш дебют на чемпионате мира?
— Больше запомнились буллиты. Не так было много моментов у моих ворот — много поймали игроки. Скорее всего, буллиты.
— Как вы настраивались на матч?
— Ничего не придумывал. У любого вратаря есть ритуалы и он их разглашать не будет.
Напомним, что сегодня, 23 мая, казахстанская сборная матчем с Финляндией продолжит выступление на чемпионате мира в Латвии. Встреча начнется в 19:15 по столичному времени.