Бурдасов продолжает забивать. У сборной появился новый крутой снайпер?

Чемпионат мира по хоккею 2021

Рига, Латвия, 21 мая - 6 июня

0д0ч0м

до матча Словакия - Россия

Группа A
тв
21.05ЗавершенРоссия4Чехия3
Группа B
тв
21.05ЗавершенГермания9Италия4
Группа A
21.05ЗавершенБеларусь2Словакия5
Группа B
тв
21.05ЗавершенКанада0Латвия2
Группа A
тв
22.05ЗавершенДания4Швеция3
Группа B
22.05ЗавершенНорвегия1Германия5
Группа A
тв
22.05ЗавершенВеликобритания1Россия7
Группа B
тв
22.05ЗавершенФинляндия2США1
Группа B
22.05ЗавершенБуллитыЛатвия2Казахстан3
Группа A
тв
22.05ЗавершенЧехия2Швейцария5
Группа A
тв
12:15Не началсяВеликобритания
Словакия
Группа B
12:15Не началсяНорвегия
Италия
Группа B
16:15Не началсяКазахстан
Финляндия
Группа A
тв
16:15Не началсяШвеция
Беларусь
Группа A
тв
20:15Не началсяДания
Швейцария
Группа B
тв
20:15Не началсяКанада
США
Группа A
тв
24.05Не началсяСловакия
Россия
Группа B
24.05Не началсяЛатвия
Италия
Группа A
тв
24.05Не началсяЧехия
Беларусь
Группа B
тв
24.05Не началсяГермания
Канада
Группа B
тв
25.05Не началсяСША
Казахстан
Группа A
25.05Не началсяВеликобритания
Дания
Группа A
тв
25.05Не началсяШвейцария
Швеция
Группа B
тв
25.05Не началсяФинляндия
Норвегия
Группа B
26.05Не началсяКазахстан
Германия
Группа A
тв
26.05Не началсяРоссия
Дания
Группа A
26.05Не началсяБеларусь
Великобритания
Группа B
тв
26.05Не началсяКанада
Норвегия
Группа B
тв
27.05Не началсяСША
Латвия
Группа A
тв
27.05Не началсяШвейцария
Словакия
Группа B
27.05Не началсяФинляндия
Италия
Группа A
тв
27.05Не началсяШвеция
Чехия
Группа B
тв
28.05Не началсяКазахстан
Канада
Группа A
тв
28.05Не началсяШвеция
Великобритания
Группа A
тв
28.05Не началсяДания
Беларусь
Группа B
28.05Не началсяЛатвия
Норвегия
Группа A
29.05Не началсяЧехия
Великобритания
Группа B
29.05Не началсяИталия
Казахстан
Группа A
тв
29.05Не началсяШвейцария
Россия
Группа B
тв
29.05Не началсяНорвегия
США
Группа A
29.05Не началсяСловакия
Дания
Группа B
тв
29.05Не началсяГермания
Финляндия
Группа A
тв
30.05Не началсяБеларусь
Швейцария
Группа B
30.05Не началсяИталия
Канада
Группа B
30.05Не началсяФинляндия
Латвия
Группа A
тв
30.05Не началсяШвеция
Словакия
Группа B
31.05Не началсяСША
Германия
Группа A
31.05Не началсяЧехия
Дания
Группа A
31.05Не началсяРоссия
Швеция
Группа B
31.05Не началсяНорвегия
Казахстан
Группа B
1.06Не началсяКанада
Финляндия
Группа A
1.06Не началсяШвейцария
Великобритания
Группа A
1.06Не началсяСловакия
Чехия
Группа B
1.06Не началсяИталия
США
Группа A
1.06Не началсяРоссия
Беларусь
Группа B
1.06Не началсяГермания
Латвия
1/4 финала
3.06Не началсяQF3
QF4
1/4 финала
3.06Не началсяQF1
QF2
1/4 финала
3.06Не началсяQF5
QF6
1/4 финала
3.06Не началсяQF7
QF8
1/2 финала
5.06Не началсяSF1
SF2
1/2 финала
5.06Не началсяSF3
SF4
Матч за 3-е место
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LSF2
Финал
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WSF2
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2
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13
3
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4
Дания
13
5
Швеция
10
6
Беларусь
10
7
Чехия
20
8
Великобритания
10
Группа B
1
Германия
26
2
Латвия
24
3
Финляндия
13
4
Казахстан
12
5
США
10
6
Канада
10
7
Норвегия
10
8
Италия
10
00:27 (мск), источник: Чемпионат.com

Бурдасов продолжает забивать. У сборной появился новый крутой снайпер?

Сегодня, на наш взгляд, Антон был лучшим на льду. Объясняем, почему.

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11
фотографий
11
фотографий

Состоялся очередной игровой день для российской сборной на чемпионате мира. Во втором матче турнира были биты британцы — 7:1. Из наших ребят стоит отдельно выделить Антона Бурдасова, на счету которого дубль.

Как забивал Бурдасов?

Свою первую шайбу Антон забросил в большинстве. После прекрасных паузы и паса от Григоренко, Бурдасов не имел права не забить гол.

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Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation.

Второй гол для Бурдасова тоже организовали партнеры. На этот раз отлично сыграл Андрей Кузьменко: нападающий выкатил в центр и отдал точную передачу на Антона. Как написали в твиттере нашей федерации хоккея: «Ну, а там понятно все — хлоп и гол».

Также отметим, что и Антон помог организовать гол Кузьменко. Итого на счету Бурдасова 3 (2+1) очка в сегодняшнем матче. В нужное время Антон оказывался в нужном месте.

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Результат доверия тренеров и заслуга партнеров

Антон Бурдасов демонстрировал хорошую статистику и в регулярном чемпионате КХЛ. Вот так он прокомментировал свои успехи в начале этого года.

«Моя хорошая статистика в этом сезоне — это доверие тренеров и заслуга партнёров, ничего такого в этом нет. Всегда на первом месте стоит командный результат. Даже не знаю, к какому количеству очков в сезоне стремлюсь. Просто мы выходим звеном, стараемся получать удовольствие от хоккея и выполнять тренерское задание, с чем пока небольшие проблемы. Мои сегодняшние голы — это тоже заслуга партнёров», — сказал Бурдасов после победы над «Северсталью» 27 января.

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Что говорили соперники?

Тренер сборной Великобритании Кори Нельсон признал, что им было очень трудно играть со сборной, которая по уровню игры выше на голову, если не больше. Вот так он прокомментировал поражение от сборной России со счётом 1:7.

«Мы бились всю игру. Понятно, что играем против сборной, которая занимает второе место в мировом рейтинге, надо выкладываться и проявлять упорство. Конечно, временами скорости, мощь и мастерство России доставляли нам немало проблем. Там, где в обычной ситуации наши игроки бы справились, сегодня мы не могли справиться с их скоростями, предоставили сопернику много шансов поиграть в большинстве. Если не считать этого, когда мы подчистили некоторые моменты в перерыве, мы стали хорошо защищаться и выкладывались на 100%», — сказал тренер.

Что дальше?

После успешного сезона в питерском СКА, Антон продолжает феерить и на мировом форуме. После двух матчей на его счету 4 (3+1) результативных балла. Уроженец Челябинска доказывает, что достоин играть за сборную на этом чемпионате мира. Впереди сборную России ждет выходной, а 24 мая наша команда сыграет против словаков, которые на старте турнира победили Беларусь — 5:2.

С ними будет куда тяжелее, чем против британцев, но наши хоккеисты должны без проблем выходить и побеждать, если цель сборной — медали. Надеемся, что и Антон Бурдасов не остановится и продолжит и дальше забрасывать шайбы в каждом матче.

Егор Литавор

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СССР
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Чехословакия
Чехословакия
3
Швеция
Швеция
2000
Россия
1
Чехия
Чехия
2
Словакия
Словакия
3
Финляндия
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Чехия
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Канада
Канада
2
Россия
Россия
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