Бурдасов продолжает забивать. У сборной появился новый крутой снайпер?

11 фотографий 11 фотографий 11 фотографий

Состоялся очередной игровой день для российской сборной на чемпионате мира. Во втором матче турнира были биты британцы — 7:1. Из наших ребят стоит отдельно выделить Антона Бурдасова, на счету которого дубль.

Как забивал Бурдасов?

Свою первую шайбу Антон забросил в большинстве. После прекрасных паузы и паса от Григоренко, Бурдасов не имел права не забить гол.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation.

Второй гол для Бурдасова тоже организовали партнеры. На этот раз отлично сыграл Андрей Кузьменко: нападающий выкатил в центр и отдал точную передачу на Антона. Как написали в твиттере нашей федерации хоккея: «Ну, а там понятно все — хлоп и гол».

Также отметим, что и Антон помог организовать гол Кузьменко. Итого на счету Бурдасова 3 (2+1) очка в сегодняшнем матче. В нужное время Антон оказывался в нужном месте.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/ST-SNspdIrc" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Результат доверия тренеров и заслуга партнеров

Антон Бурдасов демонстрировал хорошую статистику и в регулярном чемпионате КХЛ. Вот так он прокомментировал свои успехи в начале этого года.

«Моя хорошая статистика в этом сезоне — это доверие тренеров и заслуга партнёров, ничего такого в этом нет. Всегда на первом месте стоит командный результат. Даже не знаю, к какому количеству очков в сезоне стремлюсь. Просто мы выходим звеном, стараемся получать удовольствие от хоккея и выполнять тренерское задание, с чем пока небольшие проблемы. Мои сегодняшние голы — это тоже заслуга партнёров», — сказал Бурдасов после победы над «Северсталью» 27 января.

<iframe width="850" height="415" src="//ok.ru/videoembed/3232151374522?brandsafety=&autoplay=1&silent=1" frameborder="0" allow="autoplay" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Что говорили соперники?

Тренер сборной Великобритании Кори Нельсон признал, что им было очень трудно играть со сборной, которая по уровню игры выше на голову, если не больше. Вот так он прокомментировал поражение от сборной России со счётом 1:7.

«Мы бились всю игру. Понятно, что играем против сборной, которая занимает второе место в мировом рейтинге, надо выкладываться и проявлять упорство. Конечно, временами скорости, мощь и мастерство России доставляли нам немало проблем. Там, где в обычной ситуации наши игроки бы справились, сегодня мы не могли справиться с их скоростями, предоставили сопернику много шансов поиграть в большинстве. Если не считать этого, когда мы подчистили некоторые моменты в перерыве, мы стали хорошо защищаться и выкладывались на 100%», — сказал тренер.

Что дальше?

После успешного сезона в питерском СКА, Антон продолжает феерить и на мировом форуме. После двух матчей на его счету 4 (3+1) результативных балла. Уроженец Челябинска доказывает, что достоин играть за сборную на этом чемпионате мира. Впереди сборную России ждет выходной, а 24 мая наша команда сыграет против словаков, которые на старте турнира победили Беларусь — 5:2.

С ними будет куда тяжелее, чем против британцев, но наши хоккеисты должны без проблем выходить и побеждать, если цель сборной — медали. Надеемся, что и Антон Бурдасов не остановится и продолжит и дальше забрасывать шайбы в каждом матче.