«Всем по “пятерке”». Главный тренер сборной Казахстана — о волевой победе над Латвией, игре легионеров и новых вратарях для «Барыса»
Высказался наставник об агрессии против Никиты Михайлиса.
Высказался наставник об агрессии против Никиты Михайлиса.
Главный тренер сборной Казахстана по хоккею Юрий Михайлис после волевой победы на чемпионате мира в элитном дивизионе в матче с Латвией рассказал на
Казахстанские хоккеисты дважды уступали в счете, но выиграли матч у хозяев турнира в овертайме (3:2 ОТ) и набрали первые очки турнира.
— Хорошая игра. Такая эмоциональная. Мы к этой игре готовились и были готовы. Ребята сегодня проявили характер. Мужество и героизм. С первых минут мы старались играть активно, как можно больше соперника напрягать. Мне кажется, нам это удалось. В
— Не всегда удавалось реализовать большинство сегодня. Будете обращать на это внимание?
— Да нет. Игроки, которые выходят на розыгрыш, они все знают. Опять же, не было у нас игровой практики. Одна игра. И вторая, которая не состоялась. Вот этих наигрышей нету. Игроки опытные и они знают комбинации. Все впереди.
— Определились с вратарей на матч с Финляндией?
— Нет еще. Посмотрим на состояние Никиты Бояркина и уже от этого будем отталкиваться.
— Было много не очень хороших новостей перед чемпионатом мира. Демарш Карлссона, например. Он с вами и командой попрощался?
— Я уже говорил, что все, что не делается, делается к лучшему. Не хочу комментировать даже это… Есть у нас вратари, которые стучатся и в «Барыс», и в сборную. Никита Бояркин, Шутов и Еремеев… Они все готовы в любой момент выйти и играть за страну и за клуб.
— Не попрощались?
— Попрощались.
— А Степаненко получит место в основе? Он так хорошо кинул игрока из Латвии.
— Да.
— На сколько оправдалась задумка играть с позиции силы в первом периоде?
— На 100 процентов. Они отдали много сил и эмоцией в матче с Канадой. У нас был преимущество. Они здорово сыграли против Канады, но сегодня, мое мнение, мы были лучше.
— Показалось, что соперники плотнее действовали против Никиты Михайлиса. Вы согласны?
— Не знаю. Я
— Чем объяснить открытый хоккей при счете 2:2? Обычно стараются действовать надежнее.
— Мы понимали, что в физическом состоянии мы были лучше. У нас желание было огромное. Латвия против Канады сыграла тяжелый матч. Мы понимали, что можем переломить игру. За счет агрессии, которая шла от наших нападающих, но…
— Сегодня состоялся дебют Виктора Сведберга и ваших североамериканских легионеров. На сколько довольны их действиями?
— Мы довольны. Они отыграли на пятерку, как и вся команда. Бились за страну.
Также о матче высказались капитан команды Роман Старченко и голкипер Никита Бояркин, который отразил пять буллитов, но секретов выдавать не стал.
Добавим, что сегодня, 23 мая, казахстанская сборная матчем с Финляндией продолжит выступление на чемпионате мира в Латвии. Встреча начнется в 19:15 по столичному времени.