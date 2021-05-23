«Как и все — тяжело». Тренер сборной Казахстана рассказал о состоянии хоккеиста с положительным тестом на коронавирус

Игрок находится на самоизоляции, а его партнеры обыграли в стартовом матче мирового чемпионата команду Латвии.

— По поводу Кирилла Полохова. Как у него со здоровьем?

— Нормально. Какое может быть здоровье? Нормальное. В номере он.

— А как он переносит? Симптомно или бессимптомно?

— Как и все — тяжело. Но тяжелее любой болезни, что он не может помочь команде. Переживает за команду. Может быть, он считает, что подвел команду… Нет! Команда переживает за него. Скорейшего ему выздоровления.

Еще Михайлис прокомментировал стартовую победу над Латвией, сделав анонс по новичкам «Барыса». Также о матче с хозяевами турнира высказались капитан команды Роман Старченко и голкипер Никита Бояркин, который отразил пять буллитов, но секретов выдавать не стал.