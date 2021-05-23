«Как и все — тяжело». Тренер сборной Казахстана рассказал о состоянии хоккеиста с положительным тестом на коронавирус

Чемпионат мира по хоккею 2021

Рига, Латвия, 21 мая - 6 июня

0д0ч0м

до матча Словакия - Россия

Группа A
тв
21.05ЗавершенРоссия4Чехия3
Группа B
тв
21.05ЗавершенГермания9Италия4
Группа A
21.05ЗавершенБеларусь2Словакия5
Группа B
тв
21.05ЗавершенКанада0Латвия2
Группа A
тв
22.05ЗавершенДания4Швеция3
Группа B
22.05ЗавершенНорвегия1Германия5
Группа A
тв
22.05ЗавершенВеликобритания1Россия7
Группа B
тв
22.05ЗавершенФинляндия2США1
Группа B
22.05ЗавершенБуллитыЛатвия2Казахстан3
Группа A
тв
22.05ЗавершенЧехия2Швейцария5
Группа A
тв
12:15Не началсяВеликобритания
Словакия
Группа B
12:15Не началсяНорвегия
Италия
Группа B
16:15Не началсяКазахстан
Финляндия
Группа A
тв
16:15Не началсяШвеция
Беларусь
Группа A
тв
20:15Не началсяДания
Швейцария
Группа B
тв
20:15Не началсяКанада
США
Группа A
тв
24.05Не началсяСловакия
Россия
Группа B
24.05Не началсяЛатвия
Италия
Группа A
тв
24.05Не началсяЧехия
Беларусь
Группа B
тв
24.05Не началсяГермания
Канада
Группа B
тв
25.05Не началсяСША
Казахстан
Группа A
25.05Не началсяВеликобритания
Дания
Группа A
тв
25.05Не началсяШвейцария
Швеция
Группа B
тв
25.05Не началсяФинляндия
Норвегия
Группа B
26.05Не началсяКазахстан
Германия
Группа A
тв
26.05Не началсяРоссия
Дания
Группа A
26.05Не началсяБеларусь
Великобритания
Группа B
тв
26.05Не началсяКанада
Норвегия
Группа B
тв
27.05Не началсяСША
Латвия
Группа A
тв
27.05Не началсяШвейцария
Словакия
Группа B
27.05Не началсяФинляндия
Италия
Группа A
тв
27.05Не началсяШвеция
Чехия
Группа B
тв
28.05Не началсяКазахстан
Канада
Группа A
тв
28.05Не началсяШвеция
Великобритания
Группа A
тв
28.05Не началсяДания
Беларусь
Группа B
28.05Не началсяЛатвия
Норвегия
Группа A
29.05Не началсяЧехия
Великобритания
Группа B
29.05Не началсяИталия
Казахстан
Группа A
тв
29.05Не началсяШвейцария
Россия
Группа B
тв
29.05Не началсяНорвегия
США
Группа A
29.05Не началсяСловакия
Дания
Группа B
тв
29.05Не началсяГермания
Финляндия
Группа A
тв
30.05Не началсяБеларусь
Швейцария
Группа B
30.05Не началсяИталия
Канада
Группа B
30.05Не началсяФинляндия
Латвия
Группа A
тв
30.05Не началсяШвеция
Словакия
Группа B
31.05Не началсяСША
Германия
Группа A
31.05Не началсяЧехия
Дания
Группа A
31.05Не началсяРоссия
Швеция
Группа B
31.05Не началсяНорвегия
Казахстан
Группа B
1.06Не началсяКанада
Финляндия
Группа A
1.06Не началсяШвейцария
Великобритания
Группа A
1.06Не началсяСловакия
Чехия
Группа B
1.06Не началсяИталия
США
Группа A
1.06Не началсяРоссия
Беларусь
Группа B
1.06Не началсяГермания
Латвия
1/4 финала
3.06Не началсяQF3
QF4
1/4 финала
3.06Не началсяQF1
QF2
1/4 финала
3.06Не началсяQF5
QF6
1/4 финала
3.06Не началсяQF7
QF8
1/2 финала
5.06Не началсяSF1
SF2
1/2 финала
5.06Не началсяSF3
SF4
Матч за 3-е место
6.06Не началсяLSF1
LSF2
Финал
6.06Не началсяWSF1
WSF2
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Россия
26
2
Словакия
13
3
Швейцария
13
4
Дания
13
5
Швеция
10
6
Беларусь
10
7
Чехия
20
8
Великобритания
10
Группа B
1
Германия
26
2
Латвия
24
3
Финляндия
13
4
Казахстан
12
5
США
10
6
Канада
10
7
Норвегия
10
8
Италия
10
09:09 (мск), источник: Vesti.kz

«Как и все — тяжело». Тренер сборной Казахстана рассказал о состоянии хоккеиста с положительным тестом на коронавирус

Главный тренер сборной Казахстана по хоккею Юрий Михайлис рассказал о состоянии защитника Кирилла Полохова, который ранее сдал положительный тест на коронавирус, передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Reuters

Игрок находится на самоизоляции, а его партнеры обыграли в стартовом матче мирового чемпионата команду Латвии.

— По поводу Кирилла Полохова. Как у него со здоровьем?
— Нормально. Какое может быть здоровье? Нормальное. В номере он.

— А как он переносит? Симптомно или бессимптомно?
— Как и все — тяжело. Но тяжелее любой болезни, что он не может помочь команде. Переживает за команду. Может быть, он считает, что подвел команду… Нет! Команда переживает за него. Скорейшего ему выздоровления.

Еще Михайлис прокомментировал стартовую победу над Латвией, сделав анонс по новичкам «Барыса». Также о матче с хозяевами турнира высказались капитан команды Роман Старченко и голкипер Никита Бояркин, который отразил пять буллитов, но секретов выдавать не стал.

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Добавим, что сегодня, 23 мая, казахстанская сборная матчем с Финляндией продолжит выступление на чемпионате мира в Латвии. Встреча начнется в 19:15 по столичному времени.

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«Как и все — тяжело». Тренер сборной Казахстана рассказал о состоянии хоккеиста с положительным тестом на коронавирус
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1959
Чехословакия
1
Канада
Канада
2
СССР
СССР
3
Чехословакия
Чехословакия
1964
Австрия
1
СССР
СССР
2
Швеция
Швеция
3
Чехословакия
Чехословакия
1995
Швеция
1
Финляндия
Финляндия
2
Швеция
Швеция
3
Канада
Канада
2000
Россия
1
Чехия
Чехия
2
Словакия
Словакия
3
Финляндия
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