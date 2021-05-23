«Вы настоящие мужики!». Сборная Казахстана по хоккею показала видео из раздевалки после первой победы на ЧМ

«Мы доказали, что мы настоящие мужчины с вами, парни! Сегодня было видно — команда. У нас есть команда, которая может обыгрывать любого соперника. Это не просто громкие, не пафосные слова. Вы настоящие мужики. Если вы соберетесь и будете играть дисциплинированно, у нас будет достойный результат, парни! Алга, Казахстан!» — сказал Михайлис, обращаясь к игрокам.