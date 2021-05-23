Третьяк: Они только адаптируются. Вы еще увидите Канаду, внутри они настоящие мужики и покажут хоккей
Президент ФХР Владислав Третьяк высказался о сборной Канады после ее поражения Латвии (0:2) в первом матче чемпионата мира в Риге.
Президент ФХР Владислав Третьяк высказался о сборной Канады после ее поражения Латвии (0:2) в первом матче чемпионата мира в Риге.
«Канадцы пока только адаптируются, они только приехали. Канада есть Канада, с каждой игрой они будут только лучше. Что касается Латвии, вспомните Олимпиаду в Сочи — они до последней минуты выигрывали у канадцев, которые стали чемпионами. Они только в овертайме вырвали.
Сейчас все равны: канадцы не сыграны, латыши же — более сыгранная команда, была на кураже дома. А канадцы три дня сидели на карантине, плюс долгий перелет. Но вы еще увидите Канаду, внутри они настоящие мужики и покажут хоккей, — цитирует Третьяка «Чемпионат».
На групповом этапе соперниками канадцев также станут команды Казахстана, США, Германии, Финляндии, Норвегии и Италии.