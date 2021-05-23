Третьяк: Они только адаптируются. Вы еще увидите Канаду, внутри они настоящие мужики и покажут хоккей

«Канадцы пока только адаптируются, они только приехали. Канада есть Канада, с каждой игрой они будут только лучше. Что касается Латвии, вспомните Олимпиаду в Сочи — они до последней минуты выигрывали у канадцев, которые стали чемпионами. Они только в овертайме вырвали.