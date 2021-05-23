Кравчук: Если Овечкин прилетит на ЧМ — это большой бонус для сборной России

Чемпионат мира по хоккею 2021

Рига, Латвия, 21 мая - 6 июня

0д0ч0м

до матча Словакия - Россия

Группа A
тв
21.05ЗавершенРоссия4Чехия3
Группа B
тв
21.05ЗавершенГермания9Италия4
Группа A
21.05ЗавершенБеларусь2Словакия5
Группа B
тв
21.05ЗавершенКанада0Латвия2
Группа A
тв
22.05ЗавершенДания4Швеция3
Группа B
22.05ЗавершенНорвегия1Германия5
Группа A
тв
22.05ЗавершенВеликобритания1Россия7
Группа B
тв
22.05ЗавершенФинляндия2США1
Группа B
22.05ЗавершенБуллитыЛатвия2Казахстан3
Группа A
тв
22.05ЗавершенЧехия2Швейцария5
Группа A
тв
12:15Не началсяВеликобритания
Словакия
Группа B
12:15Не началсяНорвегия
Италия
Группа B
16:15Не началсяКазахстан
Финляндия
Группа A
тв
16:15Не началсяШвеция
Беларусь
Группа A
тв
20:15Не началсяДания
Швейцария
Группа B
тв
20:15Не началсяКанада
США
Группа A
тв
24.05Не началсяСловакия
Россия
Группа B
24.05Не началсяЛатвия
Италия
Группа A
тв
24.05Не началсяЧехия
Беларусь
Группа B
тв
24.05Не началсяГермания
Канада
Группа B
тв
25.05Не началсяСША
Казахстан
Группа A
25.05Не началсяВеликобритания
Дания
Группа A
тв
25.05Не началсяШвейцария
Швеция
Группа B
тв
25.05Не началсяФинляндия
Норвегия
Группа B
26.05Не началсяКазахстан
Германия
Группа A
тв
26.05Не началсяРоссия
Дания
Группа A
26.05Не началсяБеларусь
Великобритания
Группа B
тв
26.05Не началсяКанада
Норвегия
Группа B
тв
27.05Не началсяСША
Латвия
Группа A
тв
27.05Не началсяШвейцария
Словакия
Группа B
27.05Не началсяФинляндия
Италия
Группа A
тв
27.05Не началсяШвеция
Чехия
Группа B
тв
28.05Не началсяКазахстан
Канада
Группа A
тв
28.05Не началсяШвеция
Великобритания
Группа A
тв
28.05Не началсяДания
Беларусь
Группа B
28.05Не началсяЛатвия
Норвегия
Группа A
29.05Не началсяЧехия
Великобритания
Группа B
29.05Не началсяИталия
Казахстан
Группа A
тв
29.05Не началсяШвейцария
Россия
Группа B
тв
29.05Не началсяНорвегия
США
Группа A
29.05Не началсяСловакия
Дания
Группа B
тв
29.05Не началсяГермания
Финляндия
Группа A
тв
30.05Не началсяБеларусь
Швейцария
Группа B
30.05Не началсяИталия
Канада
Группа B
30.05Не началсяФинляндия
Латвия
Группа A
тв
30.05Не началсяШвеция
Словакия
Группа B
31.05Не началсяСША
Германия
Группа A
31.05Не началсяЧехия
Дания
Группа A
31.05Не началсяРоссия
Швеция
Группа B
31.05Не началсяНорвегия
Казахстан
Группа B
1.06Не началсяКанада
Финляндия
Группа A
1.06Не началсяШвейцария
Великобритания
Группа A
1.06Не началсяСловакия
Чехия
Группа B
1.06Не началсяИталия
США
Группа A
1.06Не началсяРоссия
Беларусь
Группа B
1.06Не началсяГермания
Латвия
1/4 финала
3.06Не началсяQF3
QF4
1/4 финала
3.06Не началсяQF1
QF2
1/4 финала
3.06Не началсяQF5
QF6
1/4 финала
3.06Не началсяQF7
QF8
1/2 финала
5.06Не началсяSF1
SF2
1/2 финала
5.06Не началсяSF3
SF4
Матч за 3-е место
6.06Не началсяLSF1
LSF2
Финал
6.06Не началсяWSF1
WSF2
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Россия
26
2
Словакия
13
3
Швейцария
13
4
Дания
13
5
Швеция
10
6
Беларусь
10
7
Чехия
20
8
Великобритания
10
Группа B
1
Германия
26
2
Латвия
24
3
Финляндия
13
4
Казахстан
12
5
США
10
6
Канада
10
7
Норвегия
10
8
Италия
10
09:54 (мск), источник: Чемпионат.com

Кравчук: Если Овечкин прилетит на ЧМ — это большой бонус для сборной России

Экс-главный тренер юниорской сборной России, двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук прокомментировал возможный вылет «Вашингтона» из Кубка Стэнли и поделился мнением об участии Александра Овечкина на чемпионате мира.

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Источник: AP 2021

«Вашингтон» весной немного лихорадило — у Овечкина была травма, Кузнецова и Самсонова где-то дополнительно подкосила пандемия. С этой точки зрения «Бостон» подошел к плей-офф более подготовленным и сбалансированным.

Ждать ли Овечкина в сборной? Эта тема популярная, всеми обсуждаемая, но, на мой взгляд, рискованная. Овечкин мощно проводит плей-офф — забивает, применяет силовые приёмы, ведёт за собой. При этом в серию с «Бостоном» он вошёл после травмы, и у «Вашингтона» есть все возможности заблокировать его участие в чемпионате мира. Тем более что Александру этим летом подписывать новый контракт.

Если Овечкин всё же прилетит в Ригу — это большой бонус для сборной России. Но, на мой взгляд, в нынешних условиях, когда ещё придётся посидеть в Европе на карантине, такой сценарий не очень вероятен. В конце концов, Александр ещё может перевернуть серию с «Бостоном». Так что, скорее всего, будем болеть в Латвии за нашу молодёжь, — цитирует Кравчука Russia-Hockey.

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Чехословакия
1
Канада
Канада
2
Великобритания
Великобритания
3
Чехословакия
Чехословакия
1959
Чехословакия
1
Канада
Канада
2
СССР
СССР
3
Чехословакия
Чехословакия
1967
Австрия
1
СССР
СССР
2
Швеция
Швеция
3
Канада
Канада
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