Кравчук: Если Овечкин прилетит на ЧМ — это большой бонус для сборной России

«Вашингтон» весной немного лихорадило — у Овечкина была травма, Кузнецова и Самсонова
Ждать ли Овечкина в сборной? Эта тема популярная, всеми обсуждаемая, но, на мой взгляд, рискованная. Овечкин мощно проводит
Если Овечкин всё же прилетит в Ригу — это большой бонус для сборной России. Но, на мой взгляд, в нынешних условиях, когда ещё придётся посидеть в Европе на карантине, такой сценарий не очень вероятен. В конце концов, Александр ещё может перевернуть серию с «Бостоном». Так что, скорее всего, будем болеть в Латвии за нашу молодёжь, — цитирует Кравчука