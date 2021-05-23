Голевой феерии не будет: прогноз на матч чемпионата мира Канада — США сегодня

Канада считалась главным фаворитом ЧМ-2021, но, похоже, такой статус у нее был за прошлые заслуги. В Ригу приехала достаточно молодая команда, и пока неясно, кто будет в ней лидером. Звезд у «кленовых листьев» нет, в атаке ждут подвигов от Хенрика из «Анахайма», а на последнем рубеже — от вратаря «Аризоны» Кюмпера. Первый же матч с Латвией высветил главные проблемы канадцев. Голы будут им тяжело даваться, они много бросали из невыгодных позиций, не закрывали обзор голкиперу, хороших моментов у них было мало. А в своей зоне канадцы не играли плотно с соперником, как итог — сенсационное поражение.

США тоже начали турнир с поражения — 1:2 от финнов, но это мало кого удивило. На этом ЧМ у сборной совсем слабый состав: из относительно известных игроков есть Лабанк и Абделькадер, интересен один из лучших новичков сезона Робертсон. Вратарская бригада из Петерсена («Лос-Анджелес») и Эттинджера («Даллас») тоже не впечатляет. При этом с Финляндией нападение американцев смотрелось хорошо, в отличие от Канады, у США были стопроцентные моменты. Сегодня важный матч для обеих команд, после двух поражений подряд шансы попасть в первую четверку в группе существенно снизятся, так что игроки будут внимательнее в обороне. Кроме того, и Канада, и США еще не сыгрались, времени для тренировок было мало, так что голевой феерии тут лучше не ждать. В БК Winline поставить на тотал меньше 6 можно за 1,72.



Андрей Санталов