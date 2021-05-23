Норвежский защитник Лиллеберг дисквалифицирован на одну игру ЧМ-2021

Нарушение произошло во втором периоде матча с командой Германии на 23-й минуте.



Напомним, в первом матче турнира сборная Норвегии уступила Германии со счётом 1:5, а единственную шайбу в составе норвежцев забросил как раз Лиллеберг.

Матч Норвегии с Италией, который проходит в эти минуты, Лиллеберг пропускает из-за дисквалификации.