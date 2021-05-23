«Казалось, что катастрофы не избежать, но…» В Британии после разгрома от России нашу сборную назвали второй по силе в мире
Британская пресса не стала делать трагедии из разгромного поражения сборной Великобритании на старте ЧМ-2021 от России (1:7).
Британская пресса не стала делать трагедии из разгромного поражения сборной Великобритании на старте ЧМ-2021 от России (1:7).
Четыре быстрых пропущенных гола в первом периоде заранее предопределили исход встречи. Но тренерский штаб сборной Великобритании все равно может вынести некоторые плюсы из этой игры. Ведь после столь неудачного первого периода команда смогла собраться и оказать достойное сопротивление явному фавориту.
Игроки сборной России продемонстрировали свое ощутимое преимущество в классе. В первую очередь это бросалось в глаза в завершающей стадии. К счастью для Британии, голкипер Джексон Уистл смог взять себя в руки после слабого начала и в двух оставшихся периодах справился с большинством угроз.
В меньшинстве Великобритания также сыграла прилично. Соперник реализовал только две попытки из шести. Правда, немного подпортила впечатление пропущенная шайба в меньшинстве.
Зато Британия смогла один раз сама удачно разыграть лишнего. Лиам Кирк забросил единственную шайбу, когда команда играла в большинстве.
Сборной Великобритании со старта чемпионата мира пришлось столкнуться с большими трудностями. В конце концов, в первом же матче команде пришлось сыграть с одним из фаворитов — сборной России. И эта встреча закончилась закономерным исходом — поражение со счетом 1:7.
Россия укомплектована звездными игроками из НХЛ и КХЛ. Очевидно, что это слишком высокий уровень соперника для сборной Британии.
В первом периоде казалось, что катастрофы не избежать. Соперник слишком очевидно превосходил Великобританию во всех аспектах игры.
Но после того как Лиам Кирк, первый английский хоккеист в истории, который был задрафтован клубом НХЛ, смог забить в концовке первого периода в большинстве, игра стала немного выравниваться. Если за первый период Великобритания пропустила четыре гола, то за оставшиеся два — только три.
В прошлый раз команды встречались на чемпионате мира в 1994 году. И тогда Россия уничтожила соперника со счетом 12:3. В этот раз счет оказался не столь неприличным. Может, разрыв мог бы быть еще меньше, если бы игроки сборной Британии реже оказывались на скамейке штрафников.
Лиам Кирк забросил свою первую шайбу на международном уровне. Но это не спасло сборную Великобритании от разгромного поражения от России на старте ЧМ-2021 — 1:7.
Было очевидно, что британская команда является аутсайдером этой встречи. И Россия явственно продемонстрировала всю разницу в уровне мастерства и подготовки команд.
Но счет не должен сильно расстраивать тренерский штаб сборной. Само возвращение в высший дивизион и возможность играть с такими соперниками — это уже большой успех.
Такой результат должен только напоминать о том, с соперниками какого уровня команде предстоит играть. Следующая игра — против сборной Словакии. И сильно легче не будет точно.
Сборная Великобритании стартовала на чемпионате мира в Латвии с матча против команды России. Игра закончилась разгромным поражением со счетом 1:7.
Уже к середине первого периода Россия вела в счете с разрывом в четыре шайбы. Лиам Кирк смог ответить только одним голом в конце периода. После этого игра успокоилась и докатилась до закономерного итога.
Однако тренерский штаб не унывает: «Мы играли против очень сильного соперника. Остается только поздравить Россию с победой. Тренерский штаб доволен тем, что показала команда на льду. Как она билась и старалась противостоять второй по силе сборной в мире».
Болельщики следили в соцсетях и на форумах за ходом игры Великобритания — Россия. И итоговый счет не стал ни для кого большим сюрпризом.
ChaiTiefling: «Нормально. Наверное, самый сильный соперник для нас на турнире. В игре видны положительные сдвиги».
Denning76: «Не хорошо. Но и не ужасно».
SoundAndFury: «В это игре была только одна интрига: сможет ли Великобритании забить хотя бы один гол».
BigBadBoar: «Конечно, хотелось бы увидеть сенсацию. Но было очевидно, что это будет избиение».
Kshahdoo: «Мне понравился Толчинский. Отличное катание и очень колючий игрок. Интересно было бы увидеть его в НХЛ. Они с Барабановым выделялись в составе».
jonas2244: «Понравился Лиам Кирк. Он точно заслуживает шанса попробовать себя в хорошей европейской лиге».
thebanger71: «Лиам Кирк теперь официально легенда хоккея Британии».