«Казалось, что катастрофы не избежать, но…» В Британии после разгрома от России нашу сборную назвали второй по силе в мире

Чемпионат мира по хоккею 2021

Рига, Латвия, 21 мая - 6 июня

0д0ч0м

до матча Словакия - Россия

Группа A
тв
21.05ЗавершенРоссия4Чехия3
Группа B
тв
21.05ЗавершенГермания9Италия4
Группа A
21.05ЗавершенБеларусь2Словакия5
Группа B
тв
21.05ЗавершенКанада0Латвия2
Группа A
тв
22.05ЗавершенДания4Швеция3
Группа B
22.05ЗавершенНорвегия1Германия5
Группа A
тв
22.05ЗавершенВеликобритания1Россия7
Группа B
тв
22.05ЗавершенФинляндия2США1
Группа B
22.05ЗавершенБуллитыЛатвия2Казахстан3
Группа A
тв
22.05ЗавершенЧехия2Швейцария5
Группа A
тв
12:15ЗавершенВеликобритания1Словакия2
Группа B
12:15ЗавершенНорвегия4Италия1
Группа B
16:15Не началсяКазахстан
Финляндия
Группа A
тв
16:15Не началсяШвеция
Беларусь
Группа A
тв
20:15Не началсяДания
Швейцария
Группа B
тв
20:15Не началсяКанада
США
Группа A
тв
24.05Не началсяСловакия
Россия
Группа B
24.05Не началсяЛатвия
Италия
Группа A
тв
24.05Не началсяЧехия
Беларусь
Группа B
тв
24.05Не началсяГермания
Канада
Группа B
тв
25.05Не началсяСША
Казахстан
Группа A
25.05Не началсяВеликобритания
Дания
Группа A
тв
25.05Не началсяШвейцария
Швеция
Группа B
тв
25.05Не началсяФинляндия
Норвегия
Группа B
26.05Не началсяКазахстан
Германия
Группа A
тв
26.05Не началсяРоссия
Дания
Группа A
26.05Не началсяБеларусь
Великобритания
Группа B
тв
26.05Не началсяКанада
Норвегия
Группа B
тв
27.05Не началсяСША
Латвия
Группа A
тв
27.05Не началсяШвейцария
Словакия
Группа B
27.05Не началсяФинляндия
Италия
Группа A
тв
27.05Не началсяШвеция
Чехия
Группа B
тв
28.05Не началсяКазахстан
Канада
Группа A
тв
28.05Не началсяШвеция
Великобритания
Группа A
тв
28.05Не началсяДания
Беларусь
Группа B
28.05Не началсяЛатвия
Норвегия
Группа A
29.05Не началсяЧехия
Великобритания
Группа B
29.05Не началсяИталия
Казахстан
Группа A
тв
29.05Не началсяШвейцария
Россия
Группа B
тв
29.05Не началсяНорвегия
США
Группа A
29.05Не началсяСловакия
Дания
Группа B
тв
29.05Не началсяГермания
Финляндия
Группа A
тв
30.05Не началсяБеларусь
Швейцария
Группа B
30.05Не началсяИталия
Канада
Группа B
30.05Не началсяФинляндия
Латвия
Группа A
тв
30.05Не началсяШвеция
Словакия
Группа B
31.05Не началсяСША
Германия
Группа A
31.05Не началсяЧехия
Дания
Группа A
31.05Не началсяРоссия
Швеция
Группа B
31.05Не началсяНорвегия
Казахстан
Группа B
1.06Не началсяКанада
Финляндия
Группа A
1.06Не началсяШвейцария
Великобритания
Группа A
1.06Не началсяСловакия
Чехия
Группа B
1.06Не началсяИталия
США
Группа A
1.06Не началсяРоссия
Беларусь
Группа B
1.06Не началсяГермания
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12
6
США
10
7
Канада
10
8
Италия
20
14:30 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Казалось, что катастрофы не избежать, но…» В Британии после разгрома от России нашу сборную назвали второй по силе в мире

Британская пресса не стала делать трагедии из разгромного поражения сборной Великобритании на старте ЧМ-2021 от России (1:7).

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Belfast Telegraph: «Команда смогла собраться и оказать достойное сопротивление явному фавориту»

Четыре быстрых пропущенных гола в первом периоде заранее предопределили исход встречи. Но тренерский штаб сборной Великобритании все равно может вынести некоторые плюсы из этой игры. Ведь после столь неудачного первого периода команда смогла собраться и оказать достойное сопротивление явному фавориту.

Игроки сборной России продемонстрировали свое ощутимое преимущество в классе. В первую очередь это бросалось в глаза в завершающей стадии. К счастью для Британии, голкипер Джексон Уистл смог взять себя в руки после слабого начала и в двух оставшихся периодах справился с большинством угроз.

В меньшинстве Великобритания также сыграла прилично. Соперник реализовал только две попытки из шести. Правда, немного подпортила впечатление пропущенная шайба в меньшинстве.

Зато Британия смогла один раз сама удачно разыграть лишнего. Лиам Кирк забросил единственную шайбу, когда команда играла в большинстве.

Daily Mail: «Это слишком высокий уровень соперника для сборной Британии»

Сборной Великобритании со старта чемпионата мира пришлось столкнуться с большими трудностями. В конце концов, в первом же матче команде пришлось сыграть с одним из фаворитов — сборной России. И эта встреча закончилась закономерным исходом — поражение со счетом 1:7.

Россия укомплектована звездными игроками из НХЛ и КХЛ. Очевидно, что это слишком высокий уровень соперника для сборной Британии.

В первом периоде казалось, что катастрофы не избежать. Соперник слишком очевидно превосходил Великобританию во всех аспектах игры.

Но после того как Лиам Кирк, первый английский хоккеист в истории, который был задрафтован клубом НХЛ, смог забить в концовке первого периода в большинстве, игра стала немного выравниваться. Если за первый период Великобритания пропустила четыре гола, то за оставшиеся два — только три.

В прошлый раз команды встречались на чемпионате мира в 1994 году. И тогда Россия уничтожила соперника со счетом 12:3. В этот раз счет оказался не столь неприличным. Может, разрыв мог бы быть еще меньше, если бы игроки сборной Британии реже оказывались на скамейке штрафников.

Источник: РИА "Новости"

British Hockey: «Россия продемонстрировала всю разницу в уровне мастерства команд»

Лиам Кирк забросил свою первую шайбу на международном уровне. Но это не спасло сборную Великобритании от разгромного поражения от России на старте ЧМ-2021 — 1:7.

Было очевидно, что британская команда является аутсайдером этой встречи. И Россия явственно продемонстрировала всю разницу в уровне мастерства и подготовки команд.

Но счет не должен сильно расстраивать тренерский штаб сборной. Само возвращение в высший дивизион и возможность играть с такими соперниками — это уже большой успех.

Такой результат должен только напоминать о том, с соперниками какого уровня команде предстоит играть. Следующая игра — против сборной Словакии. И сильно легче не будет точно.

BBC: «Тренерский штаб доволен, как команда старалась противостоять второй по силе сборной в мире»

Сборная Великобритании стартовала на чемпионате мира в Латвии с матча против команды России. Игра закончилась разгромным поражением со счетом 1:7.

Уже к середине первого периода Россия вела в счете с разрывом в четыре шайбы. Лиам Кирк смог ответить только одним голом в конце периода. После этого игра успокоилась и докатилась до закономерного итога.

Однако тренерский штаб не унывает: «Мы играли против очень сильного соперника. Остается только поздравить Россию с победой. Тренерский штаб доволен тем, что показала команда на льду. Как она билась и старалась противостоять второй по силе сборной в мире».

Источник: РИА "Новости"

«Лиам Кирк теперь официально легенда хоккея Британии»

Болельщики следили в соцсетях и на форумах за ходом игры Великобритания — Россия. И итоговый счет не стал ни для кого большим сюрпризом.

ChaiTiefling: «Нормально. Наверное, самый сильный соперник для нас на турнире. В игре видны положительные сдвиги».

Denning76: «Не хорошо. Но и не ужасно».

SoundAndFury: «В это игре была только одна интрига: сможет ли Великобритании забить хотя бы один гол».

BigBadBoar: «Конечно, хотелось бы увидеть сенсацию. Но было очевидно, что это будет избиение».

Kshahdoo: «Мне понравился Толчинский. Отличное катание и очень колючий игрок. Интересно было бы увидеть его в НХЛ. Они с Барабановым выделялись в составе».

jonas2244: «Понравился Лиам Кирк. Он точно заслуживает шанса попробовать себя в хорошей европейской лиге».

thebanger71: «Лиам Кирк теперь официально легенда хоккея Британии».

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