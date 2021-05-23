Словакия одержала победу над Великобританией

Словаки одержали победу со счётом 2:1 (1:0, 1:1, 0:0).



На 25-й секунде Роберт Лантоши отобрал шайбу за лицевой линией соперника и отдал передачу на Марека Гривика, который открыл счёт в матче, забив самый быстрый гол на ЧМ-2021. На 23-й минуте Лиам Кирк сравнял счёт, а на 25-й Роберт Лантоши снова вывел словаков вперёд.



Напомним, чемпионат мира проходит в столице Латвии, Риге, с 21 мая по 6 июня. Сборные Великобритании и Словакии играют в одной группе с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, России, Дании и Беларуси. 3 июня в столице Латвии пройдут четвертьфинальные матчи, 5 июня состоятся полуфиналы, а завершится турнир 6 июня матчами за золотые и бронзовые медали.