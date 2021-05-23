Сборная Норвегии обыграла команду Италии

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Матиас Треттенес (11, 37 и 41-я минуты) и Матс Россели Ольсен (26). У итальянцев отличился Даниэль Франк (52).

Этот матч стал вторым для команд на турнире, до этого сборные Норвегии и Италии проиграли команде Германии со счетом 1:5 и 4:9 соответственно. В группе B также выступают команды Латвии, Финляндии, Казахстана, США и Канады.