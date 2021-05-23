Сборная Норвегии обыграла команду Италии
РИГА, 23 мая. /ТАСС/. Сборная Норвегии одержала победу над командой Италии со счетом 4:1 в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею. Турнир проходит в Риге,
РИГА, 23 мая. /ТАСС/. Сборная Норвегии одержала победу над командой Италии со счетом 4:1 в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею. Турнир проходит в Риге,
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Матиас Треттенес (11, 37 и 41-я минуты) и Матс Россели Ольсен (26). У итальянцев отличился Даниэль Франк (52).
Этот матч стал вторым для команд на турнире, до этого сборные Норвегии и Италии проиграли команде Германии со счетом 1:5 и 4:9 соответственно. В группе B также выступают команды Латвии, Финляндии, Казахстана, США и Канады.
В чемпионате мира принимают участие 16 команд, разбитых на две группы по восемь сборных. В