Протас и Кодола — в стартовом составе сборной Беларуси на матч со Швецией на ЧМ-2021

Чемпионат мира по хоккею 2021

Рига, Латвия, 21 мая - 6 июня

0д0ч0м

до матча Словакия - Россия

Группа A
тв
21.05ЗавершенРоссия4Чехия3
Группа B
тв
21.05ЗавершенГермания9Италия4
Группа A
21.05ЗавершенБеларусь2Словакия5
Группа B
тв
21.05ЗавершенКанада0Латвия2
Группа A
тв
22.05ЗавершенДания4Швеция3
Группа B
22.05ЗавершенНорвегия1Германия5
Группа A
тв
22.05ЗавершенВеликобритания1Россия7
Группа B
тв
22.05ЗавершенФинляндия2США1
Группа B
22.05ЗавершенБуллитыЛатвия2Казахстан3
Группа A
тв
22.05ЗавершенЧехия2Швейцария5
Группа A
тв
12:15ЗавершенВеликобритания1Словакия2
Группа B
12:15ЗавершенНорвегия4Италия1
Группа B
16:152-й периодКазахстан0Финляндия0
Группа A
тв
16:15ПерерывШвеция0Беларусь0
Группа A
тв
20:15Не началсяДания
Швейцария
Группа B
тв
20:15Не началсяКанада
США
Группа A
тв
24.05Не началсяСловакия
Россия
Группа B
24.05Не началсяЛатвия
Италия
Группа A
тв
24.05Не началсяЧехия
Беларусь
Группа B
тв
24.05Не началсяГермания
Канада
Группа B
тв
25.05Не началсяСША
Казахстан
Группа A
25.05Не началсяВеликобритания
Дания
Группа A
тв
25.05Не началсяШвейцария
Швеция
Группа B
тв
25.05Не началсяФинляндия
Норвегия
Группа B
26.05Не началсяКазахстан
Германия
Группа A
тв
26.05Не началсяРоссия
Дания
Группа A
26.05Не началсяБеларусь
Великобритания
Группа B
тв
26.05Не началсяКанада
Норвегия
Группа B
тв
27.05Не началсяСША
Латвия
Группа A
тв
27.05Не началсяШвейцария
Словакия
Группа B
27.05Не началсяФинляндия
Италия
Группа A
тв
27.05Не началсяШвеция
Чехия
Группа B
тв
28.05Не началсяКазахстан
Канада
Группа A
тв
28.05Не началсяШвеция
Великобритания
Группа A
тв
28.05Не началсяДания
Беларусь
Группа B
28.05Не началсяЛатвия
Норвегия
Группа A
29.05Не началсяЧехия
Великобритания
Группа B
29.05Не началсяИталия
Казахстан
Группа A
тв
29.05Не началсяШвейцария
Россия
Группа B
тв
29.05Не началсяНорвегия
США
Группа A
29.05Не началсяСловакия
Дания
Группа B
тв
29.05Не началсяГермания
Финляндия
Группа A
тв
30.05Не началсяБеларусь
Швейцария
Группа B
30.05Не началсяИталия
Канада
Группа B
30.05Не началсяФинляндия
Латвия
Группа A
тв
30.05Не началсяШвеция
Словакия
Группа B
31.05Не началсяСША
Германия
Группа A
31.05Не началсяЧехия
Дания
Группа A
31.05Не началсяРоссия
Швеция
Группа B
31.05Не началсяНорвегия
Казахстан
Группа B
1.06Не началсяКанада
Финляндия
Группа A
1.06Не началсяШвейцария
Великобритания
Группа A
1.06Не началсяСловакия
Чехия
Группа B
1.06Не началсяИталия
США
Группа A
1.06Не началсяРоссия
Беларусь
Группа B
1.06Не началсяГермания
Латвия
1/4 финала
3.06Не началсяQF3
QF4
1/4 финала
3.06Не началсяQF1
QF2
1/4 финала
3.06Не началсяQF5
QF6
1/4 финала
3.06Не началсяQF7
QF8
1/2 финала
5.06Не началсяSF1
SF2
1/2 финала
5.06Не началсяSF3
SF4
Матч за 3-е место
6.06Не началсяLSF1
LSF2
Финал
6.06Не началсяWSF1
WSF2
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Россия
26
2
Словакия
26
3
Швейцария
13
4
Дания
13
5
Швеция
10
6
Беларусь
10
7
Чехия
20
8
Великобритания
20
Группа B
1
Германия
26
2
Латвия
24
3
Финляндия
13
4
Норвегия
23
5
Казахстан
12
6
США
10
7
Канада
10
8
Италия
20
16:12 (мск), источник: Чемпионат.com

Протас и Кодола — в стартовом составе сборной Беларуси на матч со Швецией на ЧМ-2021

Сегодня, 23 мая, на арене «Олимпийский спортивный центр» в Риге (Латвия) сборная Беларуси встретится с командой Швеции.

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Источник: Reuters

Начало матча — в 16:15 мск. Сборная Беларуси объявила стартовый состав команды.

Состав сборной Беларуси:

Тейлор (Колосов);
Лисовец — Хенкель, Костицын — Шарангович — Белевич;
Антонов — Знахаренко, Протас — Комаров — Дрозд;
Бэйлен — Коробов, Кодола — Паре — Плэтт;
Ерёменко — Фальковский, Стефанович — Лопачук — Нестеров;.

В первом матче турнира сборная Беларуси уступила команде Словакии со счётом 2:5.

Напомним, чемпионат мира пройдёт в столице Латвии, Риге, с 21 мая по 6 июня. Сборная Беларуси сыграет в одной группе с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, России и Великобритании. 3 июня в столице Латвии состоятся четвертьфинальные матчи, 5 июня — полуфиналы, а завершится турнир 6 июня матчами за золотые и бронзовые медали.

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Швеция
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Швейцария
1
Швеция
Швеция
2
Финляндия
Финляндия
3
Чехия
Чехия
2009
Швейцария
1
Россия
Россия
2
Канада
Канада
3
Швеция
Швеция
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