Протас и Кодола — в стартовом составе сборной Беларуси на матч со Швецией на ЧМ-2021
Сегодня, 23 мая, на арене «Олимпийский спортивный центр» в Риге (Латвия) сборная Беларуси встретится с командой Швеции.
Сегодня, 23 мая, на арене «Олимпийский спортивный центр» в Риге (Латвия) сборная Беларуси встретится с командой Швеции.
Начало матча — в 16:15 мск. Сборная Беларуси объявила стартовый состав команды.
Состав сборной Беларуси:
Тейлор (Колосов);
Лисовец — Хенкель, Костицын — Шарангович — Белевич;
Антонов — Знахаренко, Протас — Комаров — Дрозд;
Бэйлен — Коробов, Кодола — Паре — Плэтт;
Ерёменко — Фальковский, Стефанович — Лопачук — Нестеров;.
В первом матче турнира сборная Беларуси уступила команде Словакии со счётом 2:5.
Напомним, чемпионат мира пройдёт в столице Латвии, Риге, с 21 мая по 6 июня. Сборная Беларуси сыграет в одной группе с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, России и Великобритании. 3 июня в столице Латвии состоятся четвертьфинальные матчи, 5 июня — полуфиналы, а завершится турнир 6 июня матчами за золотые и бронзовые медали.