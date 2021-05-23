Защитник Беларуси получил тяжелую травму в матче со Швецией

Уже на 10-й минуте защитник белорусской сборной Евгений Лисовец получил тяжёлую травму. После неудачного столкновения с бортом Лисовец упал на лёд и не смог самостоятельно подняться. Он врезался в бортик, неудачно выполнив силовой приём. На льду оказались врачи, потребовались носилки. Пострадавшего унесли с площадки на носилках. В общей сложности пауза затянулась примерно на семь минут.