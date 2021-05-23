Стали известны сочетания звеньев сборной России перед матчем со Словакией
Сборная России провела очередную тренировку.
Сборная России провела очередную тренировку.
Занятие проходило перед матчем чемпионата мира со сборной Словакии. Россияне занимались в зале в «Олимпийском центре» и на льду «Даугава Арены», сообщает
Тренировка прошла в следующих сочетаниях:
Группа 1:
Вратари: Самонов, Бочаров.
Белые: Зуб — Задоров, Барабанов — Шалунов — Воронков.
Синие: Гавриков — Проворов, Слепышев — Карнаухов — Толчинский.
Красные: Ожиганов — Рафиков, Кузьменко — Морозов — Бурдасов.
Чёрные: Дронов — Марченко,
Группа 2:
Вратари: Бочаров — Федотов,
Галимов, Сафонов.
Михаил Григоренко и Константин Окулов не тренировались. Они восстанавливаются после полученных травм.