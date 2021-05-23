Без Григоренко с Окуловым и в режиме изоляции. Как сборная России готовится к словакам
Команде Валерия Брагина не стоит расслабляться после разгрома Великобритании.
Команде Валерия Брагина не стоит расслабляться после разгрома Великобритании.
Накануне сборная России уверенно разобралась с командой Великобритании, разгромив соперника со счётом 7:1. Наша команда сыграл так, как и у нужно было сыграть, не потратив лишних сил и эмоций. Строго по заданию, как говорят в таких случаях.
«Что полезного можно извлечь из такого матча? Мы наиграли несколько вариантов большинства, например. Это была хорошая подготовка к следующему матчу. Тимкин, возможно, в следующем матче будет играть. Алексей Марченко в обойме, он серьёзно готовится, посмотрим, как сложится в дальнейшем.
Игра со словаками? Мы всегда разбираем любого противника, серьёзно готовимся. Но, конечно, наибольшее внимание мы уделяем игре в группе со шведами», — заявил на
Дебютировали за национальную команду на чемпионате Сергей Толчинский и Андрей Кузьменко, которых внесли в заявку после травмы нападающего Константина Окулова, которую он получил в первой игре. По всей видимости, на этом чемпионате мира Окулов больше не сыграет.
«Уверенность у нас была, что не случится в этом матче сенсации. Выходили с первых минут с полной концентрацией, хорошо, что сразу много забили, а потом довели игру до победы. Меня долго не заявляли, потому что я болел ангиной две недели, выздоровел только дня четыре назад. Тренеры дали мне время набрать форму.
Всё ли сейчас нормально, ценят ли меня в сборной? Спросите об этом тренерский штаб. Игра при пустых трибунах? Это даже прикольно, ностальгия
Быт в “пузыре”? Всё нормально. У нас есть небольшая
Уже сегодня сборная России провела тренировку накануне матча со Словакией.
Национальная команда занималась в зале в «Олимпийском центре» и на льду «Даугава Арены». Ледовая тренировка прошла в следующих сочетаниях:
Группа 1
Вратари: Самонов, Бочаров.
Белые: Зуб — Задоров, Барабанов — Шалунов — Воронков.
Синие: Гавриков — Проворов, Слепышев — Карнаухов — Толчинский.
Красные: Ожиганов — Рафиков, Кузьменко — Морозов — Бурдасов.
Черные: Дронов — Марченко,
Группа 2
Вратари: Бочаров — Федотов.
Галимов, Сафонов.
Михаил Григоренко и Константин Окулов не тренировались
Кстати, журналистов в «Даугава Арену» не пускали. По сути, сборная готовилась к игре со словаками в режиме полной изоляции. Наш завтрашний соперник тоже одержал две победы в основное время, переиграв поочерёдно Беларусь и Великобританию, поэтому расслабляться команде Валерия Брагина точно не стоит.
Павел Панышев