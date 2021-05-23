Без Григоренко с Окуловым и в режиме изоляции. Как сборная России готовится к словакам

Чемпионат мира по хоккею 2021

Рига, Латвия, 21 мая - 6 июня

0д0ч0м

до матча Словакия - Россия

Группа A
тв
21.05ЗавершенРоссия4Чехия3
Группа B
тв
21.05ЗавершенГермания9Италия4
Группа A
21.05ЗавершенБеларусь2Словакия5
Группа B
тв
21.05ЗавершенКанада0Латвия2
Группа A
тв
22.05ЗавершенДания4Швеция3
Группа B
22.05ЗавершенНорвегия1Германия5
Группа A
тв
22.05ЗавершенВеликобритания1Россия7
Группа B
тв
22.05ЗавершенФинляндия2США1
Группа B
22.05ЗавершенБуллитыЛатвия2Казахстан3
Группа A
тв
22.05ЗавершенЧехия2Швейцария5
Группа A
тв
12:15ЗавершенВеликобритания1Словакия2
Группа B
12:15ЗавершенНорвегия4Италия1
Группа B
16:15ЗавершенБуллитыКазахстан2Финляндия1
Группа A
тв
16:15ЗавершенШвеция0Беларусь1
Группа A
тв
20:15Не началсяДания
Швейцария
Группа B
тв
20:15Не началсяКанада
США
Группа A
тв
24.05Не началсяСловакия
Россия
Группа B
24.05Не началсяЛатвия
Италия
Группа A
тв
24.05Не началсяЧехия
Беларусь
Группа B
тв
24.05Не началсяГермания
Канада
Группа B
тв
25.05Не началсяСША
Казахстан
Группа A
25.05Не началсяВеликобритания
Дания
Группа A
тв
25.05Не началсяШвейцария
Швеция
Группа B
тв
25.05Не началсяФинляндия
Норвегия
Группа B
26.05Не началсяКазахстан
Германия
Группа A
тв
26.05Не началсяРоссия
Дания
Группа A
26.05Не началсяБеларусь
Великобритания
Группа B
тв
26.05Не началсяКанада
Норвегия
Группа B
тв
27.05Не началсяСША
Латвия
Группа A
тв
27.05Не началсяШвейцария
Словакия
Группа B
27.05Не началсяФинляндия
Италия
Группа A
тв
27.05Не началсяШвеция
Чехия
Группа B
тв
28.05Не началсяКазахстан
Канада
Группа A
тв
28.05Не началсяШвеция
Великобритания
Группа A
тв
28.05Не началсяДания
Беларусь
Группа B
28.05Не началсяЛатвия
Норвегия
Группа A
29.05Не началсяЧехия
Великобритания
Группа B
29.05Не началсяИталия
Казахстан
Группа A
тв
29.05Не началсяШвейцария
Россия
Группа B
тв
29.05Не началсяНорвегия
США
Группа A
29.05Не началсяСловакия
Дания
Группа B
тв
29.05Не началсяГермания
Финляндия
Группа A
тв
30.05Не началсяБеларусь
Швейцария
Группа B
30.05Не началсяИталия
Канада
Группа B
30.05Не началсяФинляндия
Латвия
Группа A
тв
30.05Не началсяШвеция
Словакия
Группа B
31.05Не началсяСША
Германия
Группа A
31.05Не началсяЧехия
Дания
Группа A
31.05Не началсяРоссия
Швеция
Группа B
31.05Не началсяНорвегия
Казахстан
Группа B
1.06Не началсяКанада
Финляндия
Группа A
1.06Не началсяШвейцария
Великобритания
Группа A
1.06Не началсяСловакия
Чехия
Группа B
1.06Не началсяИталия
США
Группа A
1.06Не началсяРоссия
Беларусь
Группа B
1.06Не началсяГермания
Латвия
1/4 финала
3.06Не началсяQF3
QF4
1/4 финала
3.06Не началсяQF1
QF2
1/4 финала
3.06Не началсяQF5
QF6
1/4 финала
3.06Не началсяQF7
QF8
1/2 финала
5.06Не началсяSF1
SF2
1/2 финала
5.06Не началсяSF3
SF4
Матч за 3-е место
6.06Не началсяLSF1
LSF2
Финал
6.06Не началсяWSF1
WSF2
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Россия
26
2
Словакия
26
3
Швейцария
13
4
Дания
13
5
Беларусь
23
6
Швеция
20
7
Чехия
20
8
Великобритания
20
Группа B
1
Германия
26
2
Латвия
24
3
Финляндия
24
4
Казахстан
24
5
Норвегия
23
6
США
10
7
Канада
10
8
Италия
20
18:15 (мск), источник: Чемпионат.com

Без Григоренко с Окуловым и в режиме изоляции. Как сборная России готовится к словакам

Команде Валерия Брагина не стоит расслабляться после разгрома Великобритании.

Наверх
Источник: ФХР

Накануне сборная России уверенно разобралась с командой Великобритании, разгромив соперника со счётом 7:1. Наша команда сыграл так, как и у нужно было сыграть, не потратив лишних сил и эмоций. Строго по заданию, как говорят в таких случаях.

Читайте также
«Казалось, что катастрофы не избежать, но…» В Британии после разгрома от России нашу сборную назвали второй по силе в мире

«Что полезного можно извлечь из такого матча? Мы наиграли несколько вариантов большинства, например. Это была хорошая подготовка к следующему матчу. Тимкин, возможно, в следующем матче будет играть. Алексей Марченко в обойме, он серьёзно готовится, посмотрим, как сложится в дальнейшем.

Игра со словаками? Мы всегда разбираем любого противника, серьёзно готовимся. Но, конечно, наибольшее внимание мы уделяем игре в группе со шведами», — заявил на пресс-конференции главный тренер россиян Валерий Брагин.

Дебютировали за национальную команду на чемпионате Сергей Толчинский и Андрей Кузьменко, которых внесли в заявку после травмы нападающего Константина Окулова, которую он получил в первой игре. По всей видимости, на этом чемпионате мира Окулов больше не сыграет.

Читайте также
Бурдасов продолжает забивать. У сборной появился новый крутой снайпер?

«Уверенность у нас была, что не случится в этом матче сенсации. Выходили с первых минут с полной концентрацией, хорошо, что сразу много забили, а потом довели игру до победы. Меня долго не заявляли, потому что я болел ангиной две недели, выздоровел только дня четыре назад. Тренеры дали мне время набрать форму.

Всё ли сейчас нормально, ценят ли меня в сборной? Спросите об этом тренерский штаб. Игра при пустых трибунах? Это даже прикольно, ностальгия какая-то, как будто переносишься во времена школьных турниров, когда на трибунах были только родители и родственники. Я не ощущаю никакого дискомфорта.

Быт в “пузыре”? Всё нормально. У нас есть небольшая лаундж-зона, где мы играем в приставку, в шахматы, в домино зависаем часа по три. Для нас создали хорошие условия. Не отмечал заброшенную шайбу? Странно радоваться, когда делаешь счёт 4:0. Но конечно, есть кайф и в таких матчах. Когда всё получается, испытываешь удовольствие», — рассказал журналистам после игры Толчинский, который успел забить британцам.

Уже сегодня сборная России провела тренировку накануне матча со Словакией.

Национальная команда занималась в зале в «Олимпийском центре» и на льду «Даугава Арены». Ледовая тренировка прошла в следующих сочетаниях:

Группа 1

Вратари: Самонов, Бочаров.

Белые: Зуб — Задоров, Барабанов — Шалунов — Воронков.

Синие: Гавриков — Проворов, Слепышев — Карнаухов — Толчинский.

Красные: Ожиганов — Рафиков, Кузьменко — Морозов — Бурдасов.

Черные: Дронов — Марченко, Швец-Роговой — Каменев — Тимкин.

Хоккей

Чемпионат мира 2021
Группа A, 24.05.2021, 16:15

Словакия-Россия-

Группа 2

Вратари: Бочаров — Федотов.

Галимов, Сафонов.

Михаил Григоренко и Константин Окулов не тренировались из-за повреждений верхней части тела. Игроки восстанавливаются и готовятся к следующим играм чемпионата мира.

Кстати, журналистов в «Даугава Арену» не пускали. По сути, сборная готовилась к игре со словаками в режиме полной изоляции. Наш завтрашний соперник тоже одержал две победы в основное время, переиграв поочерёдно Беларусь и Великобританию, поэтому расслабляться команде Валерия Брагина точно не стоит.

Павел Панышев

 Стримерша пообещала снять откровенное видео ради победы команды!
Гимнастка Каролина Севостьянова показала "горячее" фото в купальнике!
Главные темы
В Британии после разгрома Россию назвали второй по силе в мире
В режиме изоляции. Как сборная России готовится к словакам
Право на надежду: что показала сборная России в первых матчах
Беларусь победила шведов! Сенсации на ЧМ не заканчиваются
Фетисов призвал не осуждать Овечкина, если он не приедет в сборную
Защитник Беларуси получил тяжелую травму в матче со Швецией
Протас и Кодола — в стартовом составе сборной Беларуси на матч со Швецией на ЧМ-2021
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Сборная Норвегии обыграла команду Италии
Словакия одержала победу над Великобританией на чемпионате мира в Латвии
Норвежский защитник Лиллеберг дисквалифицирован на одну игру ЧМ-2021
прогноз дня
Голевой феерии не будет: прогноз на матч чемпионата мира Канада — США сегодня
Хоккеисты сборной Беларуси сыграют со шведами на ЧМ в Латвии
Кравчук: Если Овечкин прилетит на ЧМ — это большой бонус для сборной России
Вся история чемпионатов
История чемпионатов мира
1937
Великобритания
1
Канада
Канада
2
Великобритания
Великобритания
3
Швейцария
Швейцария
1954
Швеция
1
СССР
СССР
2
Канада
Канада
3
Швеция
Швеция
1994
Италия
1
Канада
Канада
2
Финляндия
Финляндия
3
Швеция
Швеция
2001
Германия
1
Чехия
Чехия
2
Финляндия
Финляндия
3
Швеция
Швеция
Кадр дня
Голкипер сборной Великобритании Джексон Уистл смотрит на шайбу в своих воротах
Третьяк: Они только адаптируются. Вы еще увидите Канаду, внутри они настоящие мужики и покажут хоккей
«Вы настоящие мужики!». Сборная Казахстана по хоккею показала видео из раздевалки после первой победы на ЧМ
«Как и все — тяжело». Тренер сборной Казахстана рассказал о состоянии хоккеиста с положительным тестом на коронавирус
«Всем по “пятерке”». Главный тренер сборной Казахстана — о волевой победе над Латвией, игре легионеров и новых вратарях для «Барыса»
Бурдасов продолжает забивать. У сборной появился новый крутой снайпер?
«Это всегда напряженка». Герой победного матча Казахстана с Латвией на ЧМ-2021 — о решающих буллитах
Фазель надеется, что зрители будут допущены на матчи ЧМ в Риге с 28 мая
Казахстан сделал то, что не смогла Канада! Сборная Латвии повержена на домашнем ЧМ
Новый капитан сборной Казахстана высказался о волевой победе в матче с Латвией на ЧМ-2021
Сборная Казахстана по хоккею дважды отыгралась и стартовала с победы на чемпионате мира
Сборная Чехии проиграла второй матч на чемпионате мира по хоккею
Яшин уверен, что сборная России поборется за медали на ЧМ-2021
«Забили больше Канады»: что пишут в Великобритании после разгрома своей сборной от России на ЧМ-2021
Карнаухов признан лучшим игроком сборной России во втором матче ЧМ с Великобританией
Фазель назвал матч россиян со сборной Великобритании тренировочным
Плющев: Британцы нам соперники только если в футболе, но не в хоккее
Каменский: Наши ребята получили удовольствие от игры с Британией, отработали важные детали
Фетисов — о победах сборной России: Важно не как начать, а как закончить
Все фотогалереи
Репортажи
ФотоВидео
11Талисманы чемпионатов мира по хоккею
10Россия обыграла Великобританию на чемпионате мира
18Сборная России выиграла первый матч на ЧМ у сборной Чехии
26Сборная России на чемпионате мира-2021
14Сборная без суперзвезд: кто не поможет России на ЧМ-2021
3Лучшие кадры чемпионата мира по хоккею
Словакия вырвала победу у Великобритании
Норвегия победила Великобританию
Чехия проиграла второй матч подряд
Казахстан победил Латвию по буллитам
Россия разгромила Великобританию
Финляндия обыграла США в матче чемпионата мира
Дания вырвала победу у Швеции
Германия одержала вторую победу на чемпионате мира
Беларусь уступила Словакии
Латвия сенсационно обыграла Канаду
Первый разгром от России на ЧМ! Наши не заметили британцев, забив голы на разный вкус
Финляндия обыграла сборную США на чемпионате мира
Сборная России разгромила Великобританию на чемпионате мира — 2021
Шведский тренер: Игроки из НХЛ хотели поиграть в хоккей, а не биться друг за друга
Сборная России по хоккею объявила состав на матч с Великобританией на ЧМ-2021
Йенсен: Это великий день для датского хоккея, долго не забудем матч со Швецией
«Фиаско на старте». Теперь на ЧМ опозорились шведы, кто-то из грандов не выйдет из группы?
Тренер британцев: Ребята будут играть с Россией, а не просить автографы
Латвия — Казахстан. Превью к первому матчу сборной на ЧМ-2021
Хоккеист сборной Казахстана сдал положительный тест на коронавирус на ЧМ
Подпишитесь на нас
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь