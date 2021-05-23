Право на надежду: что показала сборная России в первых двух матчах ЧМ

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В Риге стартовал долгожданный чемпионат мира по хоккею. Злосчастная пандемия лишила хоккейных болельщиков этого турнира в прошлом году, поэтому все успели изрядно соскучиться по сильнейшим национальным командам мира, ожидая мировое первенство с большим нетерпением.

Многие сборные уже успели провести на турнире по два матча, в том числе и сборная России. Самое время сделать первые выводы относительно игры нашей команды.

Уверенные победы

Прямо перед чемпионатом мира наша сборная выступила на Чешских хоккейных играх, где произвела крайне слабое впечатление. После результативной победы над сборной Швеции, подопечные Валерия Брагина по всем статьям уступили в следующих двух играх: финнам и чехам, с общим счетом 1:8. Такие результаты внушили болельщикам скептицизм по поводу шансов на мировом первенстве — тем более, что состав был максимально приближен к оптимальному.

18 фотографий 18 фотографий 18 фотографий Сборная России выиграла первый матч на ЧМ у сборной Чехии

Первыми соперниками сборной России на чемпионате мира стали все те же чехи, чей состав стал только сильнее, благодаря приезду звездных нападающих Доминика Кубалика и Якуба Враны из НХЛ. В свою очередь, наша сборная также получила в распоряжение нескольких хоккеистов из лучшей лиги мира. Но по своему статусу они не идут ни в какое сравнение с чешскими. Разве что, защитника Ивана Проворова можно было бы назвать настоящей звездой.

Однако россияне сходу же показали, что Евротур был всего лишь разминкой перед большими матчами, и красиво взяли реванш, вырвав победу у сборной Чехии на последних секундах. При этом, подопечные Брагина переиграли соперника по всем основным статистическим показателям.

Нервотрепки можно было бы избежать, не совершай наша сборная грубейших ошибок в обороне, что может быть причиной плохой сыгранности. Также бросилась в глаза не слишком уверенная игра голкипера сборной России Александра Самонова. Поэтому тренерскому штабу есть над чем поработать, но в целом россияне смотрелись очень солидно, владея явным преимуществом на протяжении всей игры.

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Что же изменил Брагин в игре сборной по сравнению с матчем против чехов недельной давности? Прежде всего, он заменил в первом звене силового форварда Воронкова на более креативного Александра Барабанова, который недавно приехал из Северной Америки. Можно также отметить появление Павла Карнаухова в центре второго звена. Третью тройку по традиции сформировали одноклубники из СКА, а в четвертой оказались форварды силового плана, которые способны играть в меньшинстве, и не давать свободу лидерам соперников.

После победы над одним из главных фаворитов турнира, наша сборная буднично разгромила сборную Великобритании, которую можно встретить в высшем хоккейном дивизионе лишь по большим праздникам. Поэтому делать какие-то выводы по этой игре нельзя, сильно уж отличается уровень команд. Но тот факт, что россияне хорошо настроились и не стали недооценивать соперника, не может не радовать. Все-таки были времена, когда сборная России 9 мая проигрывала французам, имея в своем распоряжении гораздо более мастеровитых игроков.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/ST-SNspdIrc" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Главный тренер сборной России Валерий Брагин отметил важность такого матча в плане подготовки к следующим играм:

«Мы наиграли несколько вариантов большинства, например. Это была хорошая подготовка к следующему матчу».

Чего ожидать от сборной России дальше?

Хоккей Чемпионат мира 2021 Группа A, 24.05.2021, 16:15 Словакия - Россия -

Радует сбалансированность состава нашей команды. Каждая тройка способна помогать как в атаке, так и в обороне. Нет ярко выраженных лидеров, поэтому никому не придет в голову тянуть одеяло на себя. Все готовы биться ради общего успеха, что очень радует. Хотя, в каких-то играх этот фактор может выйти боком, ведь большие звезды порой способны решить на льду очень многое.

Конечно, по двум первым играм трудно делать глобальные выводы об игре команды и прогнозировать дальнейшее развитие событий. Но глядя на то, в каком состоянии приехали на этот турнир североамериканские сборные (Канада уступила Латвии, а США Финляндии), при этом привезя довольно посредственные составы, можно смело отнести сборную России к числу главных фаворитов турнира.