Сборная Белоруссии впервые в истории обыграла шведов в матче чемпионата мира

Заброшенной шайбой на 41-й минуте отметился Герман Нестеров.
Сборная Белоруссии одержала первую победу на турнире, в стартовой встрече команда проиграла словакам (2:5). Шведы потерпели второе поражение подряд, в первом матче они уступили сборной Дании (3:4).
Белорусы впервые в истории чемпионатов мира одержали победу над шведской сборной. В предыдущих восьми встречах шведская команда неизменно выигрывала в основное время. Единственную победу на крупных турнирах над шведами сборная Белоруссии одержала в ¼ финала Олимпиады 2002 года со счетом 4:3.
В следующем матче белорусская команда 24 мая сыграет с чехами, а шведы днем позже встретятся со швейцарцами.