Беларусь вспомнила, как побеждать шведов! Сенсации на ЧМ не заканчиваются

Чемпионат мира по хоккею 2021

Рига, Латвия, 21 мая - 6 июня

0д0ч0м

до матча Словакия - Россия

Группа A
тв
21.05ЗавершенРоссия4Чехия3
Группа B
тв
21.05ЗавершенГермания9Италия4
Группа A
21.05ЗавершенБеларусь2Словакия5
Группа B
тв
21.05ЗавершенКанада0Латвия2
Группа A
тв
22.05ЗавершенДания4Швеция3
Группа B
22.05ЗавершенНорвегия1Германия5
Группа A
тв
22.05ЗавершенВеликобритания1Россия7
Группа B
тв
22.05ЗавершенФинляндия2США1
Группа B
22.05ЗавершенБуллитыЛатвия2Казахстан3
Группа A
тв
22.05ЗавершенЧехия2Швейцария5
Группа A
тв
12:15ЗавершенВеликобритания1Словакия2
Группа B
12:15ЗавершенНорвегия4Италия1
Группа B
16:15ЗавершенБуллитыКазахстан2Финляндия1
Группа A
тв
16:15ЗавершенШвеция0Беларусь1
Группа A
тв
20:15Не началсяДания
Швейцария
Группа B
тв
20:15Не началсяКанада
США
Группа A
тв
24.05Не началсяСловакия
Россия
Группа B
24.05Не началсяЛатвия
Италия
Группа A
тв
24.05Не началсяЧехия
Беларусь
Группа B
тв
24.05Не началсяГермания
Канада
Группа B
тв
25.05Не началсяСША
Казахстан
Группа A
25.05Не началсяВеликобритания
Дания
Группа A
тв
25.05Не началсяШвейцария
Швеция
Группа B
тв
25.05Не началсяФинляндия
Норвегия
Группа B
26.05Не началсяКазахстан
Германия
Группа A
тв
26.05Не началсяРоссия
Дания
Группа A
26.05Не началсяБеларусь
Великобритания
Группа B
тв
26.05Не началсяКанада
Норвегия
Группа B
тв
27.05Не началсяСША
Латвия
Группа A
тв
27.05Не началсяШвейцария
Словакия
Группа B
27.05Не началсяФинляндия
Италия
Группа A
тв
27.05Не началсяШвеция
Чехия
Группа B
тв
28.05Не началсяКазахстан
Канада
Группа A
тв
28.05Не началсяШвеция
Великобритания
Группа A
тв
28.05Не началсяДания
Беларусь
Группа B
28.05Не началсяЛатвия
Норвегия
Группа A
29.05Не началсяЧехия
Великобритания
Группа B
29.05Не началсяИталия
Казахстан
Группа A
тв
29.05Не началсяШвейцария
Россия
Группа B
тв
29.05Не началсяНорвегия
США
Группа A
29.05Не началсяСловакия
Дания
Группа B
тв
29.05Не началсяГермания
Финляндия
Группа A
тв
30.05Не началсяБеларусь
Швейцария
Группа B
30.05Не началсяИталия
Канада
Группа B
30.05Не началсяФинляндия
Латвия
Группа A
тв
30.05Не началсяШвеция
Словакия
Группа B
31.05Не началсяСША
Германия
Группа A
31.05Не началсяЧехия
Дания
Группа A
31.05Не началсяРоссия
Швеция
Группа B
31.05Не началсяНорвегия
Казахстан
Группа B
1.06Не началсяКанада
Финляндия
Группа A
1.06Не началсяШвейцария
Великобритания
Группа A
1.06Не началсяСловакия
Чехия
Группа B
1.06Не началсяИталия
США
Группа A
1.06Не началсяРоссия
Беларусь
Группа B
1.06Не началсяГермания
Латвия
1/4 финала
3.06Не началсяQF3
QF4
1/4 финала
3.06Не началсяQF1
QF2
1/4 финала
3.06Не началсяQF5
QF6
1/4 финала
3.06Не началсяQF7
QF8
1/2 финала
5.06Не началсяSF1
SF2
1/2 финала
5.06Не началсяSF3
SF4
Матч за 3-е место
6.06Не началсяLSF1
LSF2
Финал
6.06Не началсяWSF1
WSF2
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Россия
26
2
Словакия
26
3
Швейцария
13
4
Дания
13
5
Беларусь
23
6
Швеция
20
7
Чехия
20
8
Великобритания
20
Группа B
1
Германия
26
2
Латвия
24
3
Финляндия
24
4
Казахстан
24
5
Норвегия
23
6
США
10
7
Канада
10
8
Италия
20
19:09 (мск), источник: Чемпионат.com

Беларусь вспомнила, как побеждать шведов! Сенсации на ЧМ не заканчиваются

«Тре Крунур» снова проиграли андердогу и теперь рискуют не попасть в четвертьфинал.

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Источник: Reuters
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Третий день чемпионата мира в Риге очень насыщенный по программе. Всего в расписании 6 матчей. Свою игру сыграла и сборная Беларуси. Подопечные Михаила Захарова встречались со сборной Швеции. Обе сборные стартовали на турнире с поражений: белорусы проиграли в принципиальном матче словакам — 2:5, а «тре крунур» сенсационно уступили датчанам — 3:4. Обоим сборным нужны были результативные очки.

В составе Беларуси произошли некоторые изменяя. Из-за травмы в матче не смог принять участие новичок «Автомобилиста» Шейн Принс, однако в заявке появились пропустившие прошлый матч Владислав Кодола из «Северстали» и Алексей Протас из системы «Вашингтон Кэпиталс». Обоих игроков можно отнести к группе лидеров сборной. Место в воротах с самого старта занял Дэнни Тэйлор, который походу прошлой игры сменил своего коллегу Константина Шостака. В итоге белорусский канадец отразил 96.2% бросков.

Избежали наказания форварды сборной Егор Шарангович и Никита Комаров. Напомним, что первый после нереализованного буллита в ворота словаков показал скамейке соперника неприличный жест. После матча Егор принес свои извинения. Форварда «Авангарда» Комаров в свою очередь в первой половине матча совершил грубый силовой приём против 17-летнего защитника Словакии, за что получил 5+20.

Новый день — новая игра. Обе команды должны были сделать выводы после своих поражений и с новыми силами идти в бой.

После вчерашнего матча мы были разочарованы, но постарались все это оставить позади. Сегодня — новый матч, и это возможность перезагрузки. Мы хотим вернуть свою игру и должны наладить «химию» в звеньях. Думаю, это самое важное, что нам нужно улучшить сегодня. У Беларуси хорошая команда, в которой очень много игроков из КХЛ. Если мы выйдем и сыграем в тот хоккей, о котором мы говорили в раздевалке, то сможем обыграть все команды.
Адриан Кемпе
форвард сборной Швеции

Первый период прошел под диктовку шведов, однако моменты были у белорусов. Чего только стоит промах Михаила Стефановича в пустой угол ворот. В итоге ни одной из команд не удалось открыть счет, но этот период запомнится по другому случаю.

На 10-й минуте защитник белорусской сборной Евгений Лисовец получил тяжёлую травму. После неудачного столкновения с бортом Лисовец упал на лёд и не смог самостоятельно подняться. Он врезался в бортик, неудачно выполнив силовой приём. На льду оказались врачи, потребовались носилки. Пострадавшего унесли с площадки на носилках. В общей сложности пауза затянулась примерно на семь минут.

Источник: Reuters

Второй период так же не принес голов, а вот заключительная треть прошла иначе. Сразу на первой минуте периоде белорусы открыли счет усилиями Германа Нестерова. Отметим, что он и его партнеры — игроки белорусского чемпионата.

Вполне ожидаемо, что шведов такой расклад не устроит. Потерпеть два поражения подряд он андердогов мирового хоккея — так себе достижение для сборной из топ-4 мирового рейтинга. Номинальные хозяева стали играть активнее, почти полностью переведя игру к белорусским воротам. Те редко огрызались в контратаках и мужественно оборонялись у своих ворот.

Во время загрузки произошла ошибка.

В итоге белорусы смогли выстоять и добыть историческую победу! Невероятная игра Тэйлора и гол Нестерова позволили сборной Беларуси победить шведов спустя 19 лет. Копать будет доволен.

Егор Литавор

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