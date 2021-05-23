«Спасибо Никите!». Игроки сборной Казахстана — о сенсационной победе над чемпионами мира в Латвии

Чемпионат мира по хоккею 2021

Рига, Латвия, 21 мая - 6 июня

0д0ч0м

до матча Словакия - Россия

Группа A
тв
21.05ЗавершенРоссия4Чехия3
Группа B
тв
21.05ЗавершенГермания9Италия4
Группа A
21.05ЗавершенБеларусь2Словакия5
Группа B
тв
21.05ЗавершенКанада0Латвия2
Группа A
тв
22.05ЗавершенДания4Швеция3
Группа B
22.05ЗавершенНорвегия1Германия5
Группа A
тв
22.05ЗавершенВеликобритания1Россия7
Группа B
тв
22.05ЗавершенФинляндия2США1
Группа B
22.05ЗавершенБуллитыЛатвия2Казахстан3
Группа A
тв
22.05ЗавершенЧехия2Швейцария5
Группа A
тв
12:15ЗавершенВеликобритания1Словакия2
Группа B
12:15ЗавершенНорвегия4Италия1
Группа B
16:15ЗавершенБуллитыКазахстан2Финляндия1
Группа A
тв
16:15ЗавершенШвеция0Беларусь1
Группа A
тв
20:15ПерерывДания0Швейцария1
Группа B
тв
20:152-й периодКанада0США4
Группа A
тв
24.05Не началсяСловакия
Россия
Группа B
24.05Не началсяЛатвия
Италия
Группа A
тв
24.05Не началсяЧехия
Беларусь
Группа B
тв
24.05Не началсяГермания
Канада
Группа B
тв
25.05Не началсяСША
Казахстан
Группа A
25.05Не началсяВеликобритания
Дания
Группа A
тв
25.05Не началсяШвейцария
Швеция
Группа B
тв
25.05Не началсяФинляндия
Норвегия
Группа B
26.05Не началсяКазахстан
Германия
Группа A
тв
26.05Не началсяРоссия
Дания
Группа A
26.05Не началсяБеларусь
Великобритания
Группа B
тв
26.05Не началсяКанада
Норвегия
Группа B
тв
27.05Не началсяСША
Латвия
Группа A
тв
27.05Не началсяШвейцария
Словакия
Группа B
27.05Не началсяФинляндия
Италия
Группа A
тв
27.05Не началсяШвеция
Чехия
Группа B
тв
28.05Не началсяКазахстан
Канада
Группа A
тв
28.05Не началсяШвеция
Великобритания
Группа A
тв
28.05Не началсяДания
Беларусь
Группа B
28.05Не началсяЛатвия
Норвегия
Группа A
29.05Не началсяЧехия
Великобритания
Группа B
29.05Не началсяИталия
Казахстан
Группа A
тв
29.05Не началсяШвейцария
Россия
Группа B
тв
29.05Не началсяНорвегия
США
Группа A
29.05Не началсяСловакия
Дания
Группа B
тв
29.05Не началсяГермания
Финляндия
Группа A
тв
30.05Не началсяБеларусь
Швейцария
Группа B
30.05Не началсяИталия
Канада
Группа B
30.05Не началсяФинляндия
Латвия
Группа A
тв
30.05Не началсяШвеция
Словакия
Группа B
31.05Не началсяСША
Германия
Группа A
31.05Не началсяЧехия
Дания
Группа A
31.05Не началсяРоссия
Швеция
Группа B
31.05Не началсяНорвегия
Казахстан
Группа B
1.06Не началсяКанада
Финляндия
Группа A
1.06Не началсяШвейцария
Великобритания
Группа A
1.06Не началсяСловакия
Чехия
Группа B
1.06Не началсяИталия
США
Группа A
1.06Не началсяРоссия
Беларусь
Группа B
1.06Не началсяГермания
Латвия
1/4 финала
3.06Не началсяQF3
QF4
1/4 финала
3.06Не началсяQF1
QF2
1/4 финала
3.06Не началсяQF5
QF6
1/4 финала
3.06Не началсяQF7
QF8
1/2 финала
5.06Не началсяSF1
SF2
1/2 финала
5.06Не началсяSF3
SF4
Матч за 3-е место
6.06Не началсяLSF1
LSF2
Финал
6.06Не началсяWSF1
WSF2
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Россия
26
2
Словакия
26
3
Швейцария
13
4
Дания
13
5
Беларусь
23
6
Швеция
20
7
Чехия
20
8
Великобритания
20
Группа B
1
Германия
26
2
Латвия
24
3
Финляндия
24
4
Казахстан
24
5
Норвегия
23
6
США
10
7
Канада
10
8
Италия
20
20:21 (мск), источник: Vesti.kz

«Спасибо Никите!». Игроки сборной Казахстана — о сенсационной победе над чемпионами мира в Латвии

Они признались, что жаждали этой победы.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Форвард сборной Казахстана Кирилл Панюков рассказал о дебютном голе на чемпионате, который принес ничью в матче с обладателями титула из Финляндии.

Казахстанские хоккеисты одержали волевую победу, а решающей стала буллитная серия, где голкипер Никита Бояркин отразил три броска из четырех (2:1 Б).

— Прекрасная передача от Никиты (Михайлиса — прим. ред.). Получилось здорово подставить. Здорово, что все так сложилось. Гол в большинстве — это супер. Спасибо Никите.

— Была ли победа самой большой в карьере?

— Безусловно, конечно. Одна из самых ярких и запоминающихся побед. В целом турнир продолжается. Надо сделать, чтобы такие победы продолжались. Выложимся и сделаем это. Главное в это верить.

Еще один форвард сборной Казахстана, Никита Михайлис, рассказал, что все хотели вырвать эту победу.

— Что сказать? Это хороший настрой. Вся команда жаждала этой победы. Выходили и бились за страну. Каждому болельщику спасибо! Сегодня мы получили удовольствие от игры. Бояркин играл на высшем уровне. Даже перед тем как нам забили, был шанс на еще один гол, а он выручил. Оставлял надежду. Он просто молодец.

Добавим, что казахстанские хоккеисты стартовали с волевой победы над Латвией, а 25 мая встретятся с командой США. Героем встречи стал голкипер Никита Бояркин, который отразил пять послематчевых буллитов, но секретов раскрывать не стал.

Главный тренер Юрий Михайлис выставил своим подопечным высокие оценки, а капитан сборной Роман Старченко «вспомнил» о длительном простое без игр.

"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
Главные темы
Новое чудо на ЧМ! Казахстан впервые в истории обыграл Финляндию
В режиме изоляции. Как сборная России готовится к словакам
Право на надежду: что показала сборная России в первых матчах
Беларусь победила шведов! Сенсации на ЧМ не заканчиваются
«Спасибо Никите!». Игроки сборной Казахстана — о сенсационной победе над чемпионами мира в Латвии
Фетисов призвал не осуждать Овечкина, если он не приедет в сборную
Защитник Беларуси получил тяжелую травму в матче со Швецией
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Протас и Кодола — в стартовом составе сборной Беларуси на матч со Швецией на ЧМ-2021
Сборная Норвегии обыграла команду Италии
Словакия одержала победу над Великобританией на чемпионате мира в Латвии
«Казалось, что катастрофы не избежать, но…» В Британии после разгрома от России нашу сборную назвали второй по силе в мире
Норвежский защитник Лиллеберг дисквалифицирован на одну игру ЧМ-2021
Голевой феерии не будет: прогноз на матч чемпионата мира Канада — США сегодня
Вся история чемпионатов
История чемпионатов мира
1928
Швейцария
1
Канада
Канада
2
Швеция
Швеция
3
Швейцария
Швейцария
1930
Франция, Германия, Австрия
1
Канада
Канада
2
Германия
Германия
3
Швейцария
Швейцария
1961
Швейцария
1
Канада
Канада
2
Чехословакия
Чехословакия
3
СССР
СССР
2006
Латвия
1
Швеция
Швеция
2
Чехия
Чехия
3
Финляндия
Финляндия
Кадр дня
Белорусские хоккеисты празднуют первую в истории победу над Швецией
Хоккеисты сборной Беларуси сыграют со шведами на ЧМ в Латвии
Кравчук: Если Овечкин прилетит на ЧМ — это большой бонус для сборной России
Третьяк: Они только адаптируются. Вы еще увидите Канаду, внутри они настоящие мужики и покажут хоккей
«Вы настоящие мужики!». Сборная Казахстана по хоккею показала видео из раздевалки после первой победы на ЧМ
«Как и все — тяжело». Тренер сборной Казахстана рассказал о состоянии хоккеиста с положительным тестом на коронавирус
«Всем по “пятерке”». Главный тренер сборной Казахстана — о волевой победе над Латвией, игре легионеров и новых вратарях для «Барыса»
Бурдасов продолжает забивать. У сборной появился новый крутой снайпер?
«Это всегда напряженка». Герой победного матча Казахстана с Латвией на ЧМ-2021 — о решающих буллитах
Фазель надеется, что зрители будут допущены на матчи ЧМ в Риге с 28 мая
Казахстан сделал то, что не смогла Канада! Сборная Латвии повержена на домашнем ЧМ
Новый капитан сборной Казахстана высказался о волевой победе в матче с Латвией на ЧМ-2021
Сборная Казахстана по хоккею дважды отыгралась и стартовала с победы на чемпионате мира
Сборная Чехии проиграла второй матч на чемпионате мира по хоккею
Яшин уверен, что сборная России поборется за медали на ЧМ-2021
«Забили больше Канады»: что пишут в Великобритании после разгрома своей сборной от России на ЧМ-2021
Карнаухов признан лучшим игроком сборной России во втором матче ЧМ с Великобританией
Фазель назвал матч россиян со сборной Великобритании тренировочным
Плющев: Британцы нам соперники только если в футболе, но не в хоккее
Все фотогалереи
Репортажи
ФотоВидео
13Канада против США: североамериканское дерби в Риге
11Талисманы чемпионатов мира по хоккею
10Россия обыграла Великобританию на чемпионате мира
18Сборная России выиграла первый матч на ЧМ у сборной Чехии
26Сборная России на чемпионате мира-2021
14Сборная без суперзвезд: кто не поможет России на ЧМ-2021
4Лучшие кадры чемпионата мира по хоккею
Казахстан сенсационно победил Финляндию
Беларусь впервые в истории победила Швецию на ЧМ
Словакия вырвала победу у Великобритании
Норвегия победила Великобританию
Чехия проиграла второй матч подряд
Казахстан победил Латвию по буллитам
Россия разгромила Великобританию
Финляндия обыграла США в матче чемпионата мира
Дания вырвала победу у Швеции
Германия одержала вторую победу на чемпионате мира
Каменский: Наши ребята получили удовольствие от игры с Британией, отработали важные детали
Фетисов — о победах сборной России: Важно не как начать, а как закончить
Первый разгром от России на ЧМ! Наши не заметили британцев, забив голы на разный вкус
Финляндия обыграла сборную США на чемпионате мира
Сборная России разгромила Великобританию на чемпионате мира — 2021
Шведский тренер: Игроки из НХЛ хотели поиграть в хоккей, а не биться друг за друга
Сборная России по хоккею объявила состав на матч с Великобританией на ЧМ-2021
Йенсен: Это великий день для датского хоккея, долго не забудем матч со Швецией
«Фиаско на старте». Теперь на ЧМ опозорились шведы, кто-то из грандов не выйдет из группы?
Тренер британцев: Ребята будут играть с Россией, а не просить автографы
Подпишитесь на нас
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь