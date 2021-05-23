Новое чудо на чемпионате мира! Казахстан впервые в истории обыграл Финляндию
Похоже, сенсации на чемпионате мира не закончатся. Фавориты проигрывают один за другим.
Похоже, сенсации на чемпионате мира не закончатся. Фавориты проигрывают один за другим.
Нынешний чемпионат мира богат на сенсации. Только и успеваешь делать то, что удивляться результатам. Не успели белорусы переиграть шведов, как случился второй неожиданный результат за день. На этот раз сборная Казахстана обыграла Финляндию. Основное время закончилось со счётом 1:1, а в серии буллитов точнее оказались хоккеисты Юрия Михайлиса.
В середине второго периода счёт в матче открыл Антон Лунделль. Но уже через две минуты соперник восстановил равновесие в счёте, отличился Кирилл Панюков. Кстати, недавно сменивший «Барыс» на «Ак Барс». Этим нападающим интересовался и магнитогорский «Металлург».
Больше командам изменить счёт по ходу встречи не удалось. В серии буллитов хоккеисты из Казахстана реализовали три попытки, а их соперники — лишь одну.
Сборная Казахстана выиграла уже второй матч на турнире. В первом туре команда обыграла Латвию со счётом 3:2. Победу казахстанцы одержали также в серии буллитов. Финляндия на старте чемпионата мира обыграла США со счётом 2:1.
Примечательно, что здорово сыграл нападающий Никита Михайлис — родной сын главного тренера своей национальной команды. Сперва он выступил в роли ассистента в голе Панюкова, а затем реализовал решающий послематчевый буллит. Отметим и здорово сыгравшего вратаря казахстанцев Никиту Бояркина. Не каждый раз удаётся выигрывать у действующих чемпионов мира.
Таким образом, Казахстан впервые в истории обыграл Финляндию, это в прямом смысле слова исторический успех наших географических соседей.
«Был хороший настрой, вся команда билась за страну. Каждому игроку, каждому болельщику спасибо, который верил в нас», — заявил после встречи её главный герой Никита Михайлис.
Разумеется, не обошли стороной и Кирилла Панюкова.
«Хорошая игра, настраивались. Верили, тренерский штаб подсказал нам как сыграть. Всех казахстанцев с победой. Непередаваемые эмоции», — заявил Панюков.
Впереди у сборной Казахстана матчи с США и Германией. Думается, что с таким настроем команда Михайлиса точно наберёт в них очки. Но уже сейчас сделан важный шаг для выхода в четвертьфинал. В котором, кстати, кахахстанцы теоретически могут встретиться со сборной России, но это пока только разговоры. Всё самое интересное нас только ожидает.