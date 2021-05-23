Новое чудо на чемпионате мира! Казахстан впервые в истории обыграл Финляндию

Чемпионат мира по хоккею 2021

Рига, Латвия, 21 мая - 6 июня

0д0ч0м

до матча Словакия - Россия

Группа A
тв
21.05ЗавершенРоссия4Чехия3
Группа B
тв
21.05ЗавершенГермания9Италия4
Группа A
21.05ЗавершенБеларусь2Словакия5
Группа B
тв
21.05ЗавершенКанада0Латвия2
Группа A
тв
22.05ЗавершенДания4Швеция3
Группа B
22.05ЗавершенНорвегия1Германия5
Группа A
тв
22.05ЗавершенВеликобритания1Россия7
Группа B
тв
22.05ЗавершенФинляндия2США1
Группа B
22.05ЗавершенБуллитыЛатвия2Казахстан3
Группа A
тв
22.05ЗавершенЧехия2Швейцария5
Группа A
тв
12:15ЗавершенВеликобритания1Словакия2
Группа B
12:15ЗавершенНорвегия4Италия1
Группа B
16:15ЗавершенБуллитыКазахстан2Финляндия1
Группа A
тв
16:15ЗавершенШвеция0Беларусь1
Группа A
тв
20:15ПерерывДания0Швейцария1
Группа B
тв
20:152-й периодКанада0США4
Группа A
тв
24.05Не началсяСловакия
Россия
Группа B
24.05Не началсяЛатвия
Италия
Группа A
тв
24.05Не началсяЧехия
Беларусь
Группа B
тв
24.05Не началсяГермания
Канада
Группа B
тв
25.05Не началсяСША
Казахстан
Группа A
25.05Не началсяВеликобритания
Дания
Группа A
тв
25.05Не началсяШвейцария
Швеция
Группа B
тв
25.05Не началсяФинляндия
Норвегия
Группа B
26.05Не началсяКазахстан
Германия
Группа A
тв
26.05Не началсяРоссия
Дания
Группа A
26.05Не началсяБеларусь
Великобритания
Группа B
тв
26.05Не началсяКанада
Норвегия
Группа B
тв
27.05Не началсяСША
Латвия
Группа A
тв
27.05Не началсяШвейцария
Словакия
Группа B
27.05Не началсяФинляндия
Италия
Группа A
тв
27.05Не началсяШвеция
Чехия
Группа B
тв
28.05Не началсяКазахстан
Канада
Группа A
тв
28.05Не началсяШвеция
Великобритания
Группа A
тв
28.05Не началсяДания
Беларусь
Группа B
28.05Не началсяЛатвия
Норвегия
Группа A
29.05Не началсяЧехия
Великобритания
Группа B
29.05Не началсяИталия
Казахстан
Группа A
тв
29.05Не началсяШвейцария
Россия
Группа B
тв
29.05Не началсяНорвегия
США
Группа A
29.05Не началсяСловакия
Дания
Группа B
тв
29.05Не началсяГермания
Финляндия
Группа A
тв
30.05Не началсяБеларусь
Швейцария
Группа B
30.05Не началсяИталия
Канада
Группа B
30.05Не началсяФинляндия
Латвия
Группа A
тв
30.05Не началсяШвеция
Словакия
Группа B
31.05Не началсяСША
Германия
Группа A
31.05Не началсяЧехия
Дания
Группа A
31.05Не началсяРоссия
Швеция
Группа B
31.05Не началсяНорвегия
Казахстан
Группа B
1.06Не началсяКанада
Финляндия
Группа A
1.06Не началсяШвейцария
Великобритания
Группа A
1.06Не началсяСловакия
Чехия
Группа B
1.06Не началсяИталия
США
Группа A
1.06Не началсяРоссия
Беларусь
Группа B
1.06Не началсяГермания
Латвия
1/4 финала
3.06Не началсяQF3
QF4
1/4 финала
3.06Не началсяQF1
QF2
1/4 финала
3.06Не началсяQF5
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Все таблицы
Группа A
1
Россия
26
2
Словакия
26
3
Швейцария
13
4
Дания
13
5
Беларусь
23
6
Швеция
20
7
Чехия
20
8
Великобритания
20
Группа B
1
Германия
26
2
Латвия
24
3
Финляндия
24
4
Казахстан
24
5
Норвегия
23
6
США
10
7
Канада
10
8
Италия
20
20:25 (мск), источник: Чемпионат.com

Новое чудо на чемпионате мира! Казахстан впервые в истории обыграл Финляндию

Похоже, сенсации на чемпионате мира не закончатся. Фавориты проигрывают один за другим.

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Источник: РИА "Новости"

Нынешний чемпионат мира богат на сенсации. Только и успеваешь делать то, что удивляться результатам. Не успели белорусы переиграть шведов, как случился второй неожиданный результат за день. На этот раз сборная Казахстана обыграла Финляндию. Основное время закончилось со счётом 1:1, а в серии буллитов точнее оказались хоккеисты Юрия Михайлиса.

Источник: РИА "Новости"

В середине второго периода счёт в матче открыл Антон Лунделль. Но уже через две минуты соперник восстановил равновесие в счёте, отличился Кирилл Панюков. Кстати, недавно сменивший «Барыс» на «Ак Барс». Этим нападающим интересовался и магнитогорский «Металлург».

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Больше командам изменить счёт по ходу встречи не удалось. В серии буллитов хоккеисты из Казахстана реализовали три попытки, а их соперники — лишь одну.

Сборная Казахстана выиграла уже второй матч на турнире. В первом туре команда обыграла Латвию со счётом 3:2. Победу казахстанцы одержали также в серии буллитов. Финляндия на старте чемпионата мира обыграла США со счётом 2:1.

Примечательно, что здорово сыграл нападающий Никита Михайлис — родной сын главного тренера своей национальной команды. Сперва он выступил в роли ассистента в голе Панюкова, а затем реализовал решающий послематчевый буллит. Отметим и здорово сыгравшего вратаря казахстанцев Никиту Бояркина. Не каждый раз удаётся выигрывать у действующих чемпионов мира.

Источник: РИА "Новости"

Таким образом, Казахстан впервые в истории обыграл Финляндию, это в прямом смысле слова исторический успех наших географических соседей.

«Был хороший настрой, вся команда билась за страну. Каждому игроку, каждому болельщику спасибо, который верил в нас», — заявил после встречи её главный герой Никита Михайлис.

Разумеется, не обошли стороной и Кирилла Панюкова.

«Хорошая игра, настраивались. Верили, тренерский штаб подсказал нам как сыграть. Всех казахстанцев с победой. Непередаваемые эмоции», — заявил Панюков.

Источник: РИА "Новости"

Впереди у сборной Казахстана матчи с США и Германией. Думается, что с таким настроем команда Михайлиса точно наберёт в них очки. Но уже сейчас сделан важный шаг для выхода в четвертьфинал. В котором, кстати, кахахстанцы теоретически могут встретиться со сборной России, но это пока только разговоры. Всё самое интересное нас только ожидает.

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