Ракелль — о двух сенсационных поражениях Швеции: Теперь победа или смерть

«Первые две встречи получились достаточно равными. При этом у нас были хорошие шансы на положительный результат. Особенно сегодня. Мы много контролировали шайбу и создали немало хороших моментов. К сожалению, не получалось в завершении атак. Этим мы поставили себя в сложное положение. Тем не менее, ещё ничего не закончилось — всё в наших руках. Как говорится, победа или смерть! Необходимо побеждать во всех последующих играх.



Не хватило ли удачи? Создавая моменты, ты тем самым сам создаёшь свою удачу. Нам нужно прибавить и начать выигрывать», — цитирует Ракелля «Белорусский хоккей».