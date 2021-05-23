Ракелль — о двух сенсационных поражениях Швеции: Теперь победа или смерть
Форвард сборной Швеции Рикард Ракелль прокомментировал второе поражение своей команды на чемпионате мира.
Форвард сборной Швеции Рикард Ракелль прокомментировал второе поражение своей команды на чемпионате мира.
Шведы уступили сборной Беларуси со счётом 0:1. Ранее они также проиграли датчанам (3:4).
«Первые две встречи получились достаточно равными. При этом у нас были хорошие шансы на положительный результат. Особенно сегодня. Мы много контролировали шайбу и создали немало хороших моментов. К сожалению, не получалось в завершении атак. Этим мы поставили себя в сложное положение. Тем не менее, ещё ничего не закончилось — всё в наших руках. Как говорится, победа или смерть! Необходимо побеждать во всех последующих играх.
Не хватило ли удачи? Создавая моменты, ты тем самым сам создаёшь свою удачу. Нам нужно прибавить и начать выигрывать», — цитирует Ракелля «Белорусский хоккей».