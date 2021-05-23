Если «Вашингтон» вылетит, Овечкин вряд ли приедет на ЧМ. Его номер «8» уже занят в сборной

Сборная России прекрасно стартовала на чемпионате мира по хоккею — в первом матче одержала победу над сильной командой Чехии, во втором прошлась катком по Великобритании и сейчас лидирует в группе А с шестью очками. Вместе с этим мы пристально следим за событиями в НХЛ и ждём, кто же сможет усилить сборную после окончания первого раунда плей-офф.

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«Мы оставляем одно место вратарское и одно для нападающих. Начинается плей-офф в НХЛ, будем смотреть», — сказал главный тренер сборной Валерий Брагин после объявления состава на турнир.

Первый раунд Кубка Стэнли развивается стремительно практически во всех интересующих нас сериях. «Сент-Луис» Владимира Тарасенко проигрывает «Колорадо» 0−3, «Миннесота» Капризова, выиграв стартовый матч, затем проиграла «Вегасу» три подряд. «Тампа» ведёт у «Флориды» Сергея Бобровского и Никиты Гусева 3−1, на грань вылета поставлен «Вашингтон» Александра Овечкина.

Судя по тому, что происходит в серии «столичных», впору поднимать вопрос — ждать ли в сборной Овечкина? Капитан «Вашингтона» никогда не отказывался от выступления за свою страну, даже если успевал приехать только на решающие матчи. Среди русских энхаэловцев он — единоличный лидер по количеству чемпионатов мира.

Но надо понимать, что этот сезон не похож на другие. В НХЛ и без того был сложный и насыщенный год, регулярка из 56 матчей уместилась всего в четыре месяца. Помимо напряжённого календаря, в НХЛ были строгие ограничения вне льда из-за коронавируса.

В Риге условия ещё более строгие, там команды живут в полноценном «пузыре» со всеми вытекающими — постоянные тесты, невозможность выйти в город, нельзя даже заходить в номера партнёров по команде. Неудивительно, что в этом году многие звёзды отказались от поездки на мировое первенство — все уже банально устали от ограничений и хотят, наконец, пожить нормальной жизнью.

К тому же Овечкину уже 35 лет, он давно семейный человек, заботливый муж и отец. Если в прошлые годы он спокойно мог лететь на выручку в сборной, когда бы она в этом ни нуждалась, то теперь наверняка хочет побольше времени провести с семьёй, тем более год назад у него родился второй сын.

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И не будем забывать, что в концовке сезона Русская машина получила травму и пропустила семь из последних девяти матчей регулярки. Глядя, на крыльях он летает в матчах «Бостоном», трудно поверить, что у него были проблемы со здоровьем, но мы не знаем достоверно, как обстоят дела на самом деле. Как минимум синяков и ссадин там достаточно, серия жаркая, хитуют на каждом сантиметре площадки, не жалея никого.

В этой ситуации есть и ещё один интересный нюанс. «Восьмёрка» Овечкина, под которой он выступает на протяжении практически всей карьеры, в сборной уже занята! Под этим номером заявлен нападающий Иван Морозов.

Это, конечно, не помешает Александру приехать, если он получит вызов и ответит на него согласием (тем более передача игрового номера от одного хоккеиста другому по ходу турнира допускается правилами ИИХФ). Но ведь наверняка в команде заранее знали, что нет смысла держать номер под Овечкина?

Хоккей Чемпионат мира 2021 Группа A, 24.05.2021, 16:15 Словакия - Россия -

Теперь давайте посчитаем, успеет ли Овечкин в Ригу. Все вновь прибывшие, как, например, Никита Нестеров, должны пройти обязательный трёхдневный карантин, после которого их допустят к тренировкам, но играть разрешать только после шести отрицательных тестов.

Итак, если «Вашингтон» проиграет «Бостону» в ночь на 24 мая, то Овечкин сможет приехать в сборную не раньше вторника, а попасть в состав не раньше 30 мая, то есть накануне предпоследнего матча России в группе со Швецией. Заканчиваем 1 июня игрой с Беларусью, а дальше уже четвертьфиналы.

Усиление в лице Овечкина, конечно, было бы мощным и для сборной России, и для всего турнира, где он бы стал единственной суперзвездой. Кто же откажется от помощи лучшего снайпера современности? Но мечтать мы можем, сколько угодно, а все аргументы (сложный сезон, рижский «пузырь», недавняя травма, семья, занятый номер) говорят о том, что Овечкина на чемпионате мира в этом году не будет. Конечно, будем рады ошибиться в этом прогнозе.