Если «Вашингтон» вылетит, Овечкин вряд ли приедет на ЧМ. Его номер «8» уже занят в сборной

Чемпионат мира по хоккею 2021

Рига, Латвия, 21 мая - 6 июня

0д0ч0м

до матча Словакия - Россия

Группа A
тв
21.05ЗавершенРоссия4Чехия3
Группа B
тв
21.05ЗавершенГермания9Италия4
Группа A
21.05ЗавершенБеларусь2Словакия5
Группа B
тв
21.05ЗавершенКанада0Латвия2
Группа A
тв
22.05ЗавершенДания4Швеция3
Группа B
22.05ЗавершенНорвегия1Германия5
Группа A
тв
22.05ЗавершенВеликобритания1Россия7
Группа B
тв
22.05ЗавершенФинляндия2США1
Группа B
22.05ЗавершенБуллитыЛатвия2Казахстан3
Группа A
тв
22.05ЗавершенЧехия2Швейцария5
Группа A
тв
12:15ЗавершенВеликобритания1Словакия2
Группа B
12:15ЗавершенНорвегия4Италия1
Группа B
16:15ЗавершенБуллитыКазахстан2Финляндия1
Группа A
тв
16:15ЗавершенШвеция0Беларусь1
Группа A
тв
20:153-й периодДания0Швейцария1
Группа B
тв
20:153-й периодКанада0США4
Группа A
тв
24.05Не началсяСловакия
Россия
Группа B
24.05Не началсяЛатвия
Италия
Группа A
тв
24.05Не началсяЧехия
Беларусь
Группа B
тв
24.05Не началсяГермания
Канада
Группа B
тв
25.05Не началсяСША
Казахстан
Группа A
25.05Не началсяВеликобритания
Дания
Группа A
тв
25.05Не началсяШвейцария
Швеция
Группа B
тв
25.05Не началсяФинляндия
Норвегия
Группа B
26.05Не началсяКазахстан
Германия
Группа A
тв
26.05Не началсяРоссия
Дания
Группа A
26.05Не началсяБеларусь
Великобритания
Группа B
тв
26.05Не началсяКанада
Норвегия
Группа B
тв
27.05Не началсяСША
Латвия
Группа A
тв
27.05Не началсяШвейцария
Словакия
Группа B
27.05Не началсяФинляндия
Италия
Группа A
тв
27.05Не началсяШвеция
Чехия
Группа B
тв
28.05Не началсяКазахстан
Канада
Группа A
тв
28.05Не началсяШвеция
Великобритания
Группа A
тв
28.05Не началсяДания
Беларусь
Группа B
28.05Не началсяЛатвия
Норвегия
Группа A
29.05Не началсяЧехия
Великобритания
Группа B
29.05Не началсяИталия
Казахстан
Группа A
тв
29.05Не началсяШвейцария
Россия
Группа B
тв
29.05Не началсяНорвегия
США
Группа A
29.05Не началсяСловакия
Дания
Группа B
тв
29.05Не началсяГермания
Финляндия
Группа A
тв
30.05Не началсяБеларусь
Швейцария
Группа B
30.05Не началсяИталия
Канада
Группа B
30.05Не началсяФинляндия
Латвия
Группа A
тв
30.05Не началсяШвеция
Словакия
Группа B
31.05Не началсяСША
Германия
Группа A
31.05Не началсяЧехия
Дания
Группа A
31.05Не началсяРоссия
Швеция
Группа B
31.05Не началсяНорвегия
Казахстан
Группа B
1.06Не началсяКанада
Финляндия
Группа A
1.06Не началсяШвейцария
Великобритания
Группа A
1.06Не началсяСловакия
Чехия
Группа B
1.06Не началсяИталия
США
Группа A
1.06Не началсяРоссия
Беларусь
Группа B
1.06Не началсяГермания
Латвия
1/4 финала
3.06Не началсяQF3
QF4
1/4 финала
3.06Не началсяQF1
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3.06Не началсяQF5
QF6
1/4 финала
3.06Не началсяQF7
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1/2 финала
5.06Не началсяSF1
SF2
1/2 финала
5.06Не началсяSF3
SF4
Матч за 3-е место
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LSF2
Финал
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WSF2
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Россия
26
2
Словакия
26
3
Швейцария
13
4
Дания
13
5
Беларусь
23
6
Швеция
20
7
Чехия
20
8
Великобритания
20
Группа B
1
Германия
26
2
Латвия
24
3
Финляндия
24
4
Казахстан
24
5
Норвегия
23
6
США
10
7
Канада
10
8
Италия
20
21:47 (мск), источник: Чемпионат.com

Если «Вашингтон» вылетит, Овечкин вряд ли приедет на ЧМ. Его номер «8» уже занят в сборной

Слишком многое говорит против приезда капитана «столичных» в Латвию.

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Источник: РИА "Новости"

Сборная России прекрасно стартовала на чемпионате мира по хоккею — в первом матче одержала победу над сильной командой Чехии, во втором прошлась катком по Великобритании и сейчас лидирует в группе А с шестью очками. Вместе с этим мы пристально следим за событиями в НХЛ и ждём, кто же сможет усилить сборную после окончания первого раунда плей-офф.

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«Мы оставляем одно место вратарское и одно для нападающих. Начинается плей-офф в НХЛ, будем смотреть», — сказал главный тренер сборной Валерий Брагин после объявления состава на турнир.

Первый раунд Кубка Стэнли развивается стремительно практически во всех интересующих нас сериях. «Сент-Луис» Владимира Тарасенко проигрывает «Колорадо» 0−3, «Миннесота» Капризова, выиграв стартовый матч, затем проиграла «Вегасу» три подряд. «Тампа» ведёт у «Флориды» Сергея Бобровского и Никиты Гусева 3−1, на грань вылета поставлен «Вашингтон» Александра Овечкина.

Судя по тому, что происходит в серии «столичных», впору поднимать вопрос — ждать ли в сборной Овечкина? Капитан «Вашингтона» никогда не отказывался от выступления за свою страну, даже если успевал приехать только на решающие матчи. Среди русских энхаэловцев он — единоличный лидер по количеству чемпионатов мира.

Но надо понимать, что этот сезон не похож на другие. В НХЛ и без того был сложный и насыщенный год, регулярка из 56 матчей уместилась всего в четыре месяца. Помимо напряжённого календаря, в НХЛ были строгие ограничения вне льда из-за коронавируса.

В Риге условия ещё более строгие, там команды живут в полноценном «пузыре» со всеми вытекающими — постоянные тесты, невозможность выйти в город, нельзя даже заходить в номера партнёров по команде. Неудивительно, что в этом году многие звёзды отказались от поездки на мировое первенство — все уже банально устали от ограничений и хотят, наконец, пожить нормальной жизнью.

К тому же Овечкину уже 35 лет, он давно семейный человек, заботливый муж и отец. Если в прошлые годы он спокойно мог лететь на выручку в сборной, когда бы она в этом ни нуждалась, то теперь наверняка хочет побольше времени провести с семьёй, тем более год назад у него родился второй сын.

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И не будем забывать, что в концовке сезона Русская машина получила травму и пропустила семь из последних девяти матчей регулярки. Глядя, на крыльях он летает в матчах «Бостоном», трудно поверить, что у него были проблемы со здоровьем, но мы не знаем достоверно, как обстоят дела на самом деле. Как минимум синяков и ссадин там достаточно, серия жаркая, хитуют на каждом сантиметре площадки, не жалея никого.

В этой ситуации есть и ещё один интересный нюанс. «Восьмёрка» Овечкина, под которой он выступает на протяжении практически всей карьеры, в сборной уже занята! Под этим номером заявлен нападающий Иван Морозов.

Это, конечно, не помешает Александру приехать, если он получит вызов и ответит на него согласием (тем более передача игрового номера от одного хоккеиста другому по ходу турнира допускается правилами ИИХФ). Но ведь наверняка в команде заранее знали, что нет смысла держать номер под Овечкина?

Хоккей

Чемпионат мира 2021
Группа A, 24.05.2021, 16:15

Словакия-Россия-

Теперь давайте посчитаем, успеет ли Овечкин в Ригу. Все вновь прибывшие, как, например, Никита Нестеров, должны пройти обязательный трёхдневный карантин, после которого их допустят к тренировкам, но играть разрешать только после шести отрицательных тестов.

Итак, если «Вашингтон» проиграет «Бостону» в ночь на 24 мая, то Овечкин сможет приехать в сборную не раньше вторника, а попасть в состав не раньше 30 мая, то есть накануне предпоследнего матча России в группе со Швецией. Заканчиваем 1 июня игрой с Беларусью, а дальше уже четвертьфиналы.

Усиление в лице Овечкина, конечно, было бы мощным и для сборной России, и для всего турнира, где он бы стал единственной суперзвездой. Кто же откажется от помощи лучшего снайпера современности? Но мечтать мы можем, сколько угодно, а все аргументы (сложный сезон, рижский «пузырь», недавняя травма, семья, занятый номер) говорят о том, что Овечкина на чемпионате мира в этом году не будет. Конечно, будем рады ошибиться в этом прогнозе.

Елена Кузнецова

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Канада
Канада
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США
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Чехословакия
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Чехословакия
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Швеция
Швеция
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Финляндия
Финляндия
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Чехословакия
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Россия
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Канада
Канада
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