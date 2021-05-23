Минск получил компенсацию от IIHF за отмену чемпионата мира

«Мы со своей стороны получили компенсацию от Международной федерации хоккея, благодаря которой мы возместили все деньги в бюджет, затраченные на подготовку к чемпионату. Плюс, оставили даже какие-то деньги на развитие хоккея в нашей стране», — сказал Басков в интервью телеканалу СТВ.

Он добавил, что «остается только (белорусским — ред.) спортсменам быть более мотивированными в связи с потерей чемпионата мира, бороться в каждом матче и побеждать».