Минск получил компенсацию от IIHF за отмену чемпионата мира

«Мы со своей стороны получили компенсацию от Международной федерации хоккея, благодаря которой мы возместили все деньги в бюджет, затраченные на подготовку к чемпионату. Плюс, оставили даже какие-то деньги на развитие хоккея в нашей стране», — сказал Басков в интервью телеканалу СТВ.
Он добавил, что «остается только (белорусским — ред.) спортсменам быть более мотивированными в связи с потерей чемпионата мира, бороться в каждом матче и побеждать».
Ранее Международная федерация хоккея (IIHF) объявила об отказе проведения в Белоруссии части чемпионата мира по хоккею 2021 года. Все матчи первенства принимает Латвия. Хотя турнир изначально планировалось провести в столицах Белоруссии и Латвии. Но белорусская оппозиция добивалась международных санкций в отношении властей страны, в том числе инициировала бойкот или отмену чемпионата мира по хоккею в Минске, направляла соответствующие обращения в IIHF.