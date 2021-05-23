Сборная Канады впервые в истории проиграла два первых матча на чемпионате мира по хоккею

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джейсон Робертсон (8-я минута), Адам Кленденинг (22), Тревор Мур (24, 39) и Мэтт Теннисон (58). У канадцев отличился Максим Комтуа (52). На пятой минуте встречи в составе сборной США произошла замена вратаря — вместо Энтони Столарца на лед вышел Джейк Оттингер. После второго перерыва Дарси Кемпера в воротах сборной Канады заменил Адин Хилл.
Канадцы впервые в истории чемпионатов мира начали турнир с двух поражений подряд и занимают предпоследнее, седьмое место в турнирной таблице. Американцы одержали первую победу на турнире и с тремя очками располагаются на пятом месте.
В следующем матче сборная Канады 24 мая сыграет с командой Германии, а американцы днем позже встретятся с казахстанцами.
Чемпионат мира завершится 6 июня.