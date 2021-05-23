Канада позорится на чемпионате мира. Без шансов проиграла Америке, еле вымучив первый гол за два матча

Чемпионат мира по хоккею 2021

Рига, Латвия, 21 мая - 6 июня

0д0ч0м

до матча Словакия - Россия

Группа A
тв
21.05ЗавершенРоссия4Чехия3
Группа B
тв
21.05ЗавершенГермания9Италия4
Группа A
21.05ЗавершенБеларусь2Словакия5
Группа B
тв
21.05ЗавершенКанада0Латвия2
Группа A
тв
22.05ЗавершенДания4Швеция3
Группа B
22.05ЗавершенНорвегия1Германия5
Группа A
тв
22.05ЗавершенВеликобритания1Россия7
Группа B
тв
22.05ЗавершенФинляндия2США1
Группа B
22.05ЗавершенБуллитыЛатвия2Казахстан3
Группа A
тв
22.05ЗавершенЧехия2Швейцария5
Группа A
тв
12:15ЗавершенВеликобритания1Словакия2
Группа B
12:15ЗавершенНорвегия4Италия1
Группа B
16:15ЗавершенБуллитыКазахстан2Финляндия1
Группа A
тв
16:15ЗавершенШвеция0Беларусь1
Группа A
тв
20:15ЗавершенДания0Швейцария1
Группа B
тв
20:15ЗавершенКанада1США5
Группа A
тв
24.05Не началсяСловакия
Россия
Группа B
24.05Не началсяЛатвия
Италия
Группа A
тв
24.05Не началсяЧехия
Беларусь
Группа B
тв
24.05Не началсяГермания
Канада
Группа B
тв
25.05Не началсяСША
Казахстан
Группа A
25.05Не началсяВеликобритания
Дания
Группа A
тв
25.05Не началсяШвейцария
Швеция
Группа B
тв
25.05Не началсяФинляндия
Норвегия
Группа B
26.05Не началсяКазахстан
Германия
Группа A
тв
26.05Не началсяРоссия
Дания
Группа A
26.05Не началсяБеларусь
Великобритания
Группа B
тв
26.05Не началсяКанада
Норвегия
Группа B
тв
27.05Не началсяСША
Латвия
Группа A
тв
27.05Не началсяШвейцария
Словакия
Группа B
27.05Не началсяФинляндия
Италия
Группа A
тв
27.05Не началсяШвеция
Чехия
Группа B
тв
28.05Не началсяКазахстан
Канада
Группа A
тв
28.05Не началсяШвеция
Великобритания
Группа A
тв
28.05Не началсяДания
Беларусь
Группа B
28.05Не началсяЛатвия
Норвегия
Группа A
29.05Не началсяЧехия
Великобритания
Группа B
29.05Не началсяИталия
Казахстан
Группа A
тв
29.05Не началсяШвейцария
Россия
Группа B
тв
29.05Не началсяНорвегия
США
Группа A
29.05Не началсяСловакия
Дания
Группа B
тв
29.05Не началсяГермания
Финляндия
Группа A
тв
30.05Не началсяБеларусь
Швейцария
Группа B
30.05Не началсяИталия
Канада
Группа B
30.05Не началсяФинляндия
Латвия
Группа A
тв
30.05Не началсяШвеция
Словакия
Группа B
31.05Не началсяСША
Германия
Группа A
31.05Не началсяЧехия
Дания
Группа A
31.05Не началсяРоссия
Швеция
Группа B
31.05Не началсяНорвегия
Казахстан
Группа B
1.06Не началсяКанада
Финляндия
Группа A
1.06Не началсяШвейцария
Великобритания
Группа A
1.06Не началсяСловакия
Чехия
Группа B
1.06Не началсяИталия
США
Группа A
1.06Не началсяРоссия
Беларусь
Группа B
1.06Не началсяГермания
Латвия
1/4 финала
3.06Не началсяQF3
QF4
1/4 финала
3.06Не началсяQF1
QF2
1/4 финала
3.06Не началсяQF5
QF6
1/4 финала
3.06Не началсяQF7
QF8
1/2 финала
5.06Не началсяSF1
SF2
1/2 финала
5.06Не началсяSF3
SF4
Матч за 3-е место
6.06Не началсяLSF1
LSF2
Финал
6.06Не началсяWSF1
WSF2
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Россия
26
2
Словакия
26
3
Швейцария
26
4
Дания
23
5
Беларусь
23
6
Швеция
20
7
Чехия
20
8
Великобритания
20
Группа B
1
Германия
26
2
Латвия
24
3
Финляндия
24
4
Казахстан
24
5
США
23
6
Норвегия
23
7
Канада
20
8
Италия
20
22:50 (мск), источник: Sport24

Канада позорится на чемпионате мира. Без шансов проиграла Америке, еле вымучив первый гол за два матча

После Латвии поражение от принципиального соперника.

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Когда был только опубликован календарь группового этапа чемпионата мира в Латвии, матч США — Канада казался как минимум репетицией полуфинала. Обе команды традиционно считались фаворитами турнира. Однако уже на старте мирового первенства стало казаться, что эти сборные могут даже не добраться этой стадии плей-офф. Американцы в первой встрече проиграли финнам, а канадцы впервые в истории уступили латышам, причем в «сухую». Североамериканские команды объединяет на турнире в Риге не только провальное начало. Обе сборные приехали очень молодыми составами — Канада самая молодая (средний возраст 23,96), США — третья (25,54). В заявке даже есть ребята из юниорских лиг и NCAA (студенческая), хотя в основном там игроки НХЛ, пусть и не самые большие звезды.

Стараются делать результат там молодые ребята. К примеру, Робертсон, который еще пару недель назад боролся с Капризовым (исключительно в глазах фанатов «Далласа») за «Колдер Трофи», пока выделяется больше других. Он и открыл счет в матче с «Кленовыми листьями». Правда, голкипер соперника Дарси Кемпер буквально подарил ему этот гол, уехав за ворота и совершив чудовищную потерю. Подводил он свою команду и в матче с Латвией.

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По первому периоде Канада доминировала, создавала более осмысленные атаки, но все равно не могла забить свой первый гол на ЧМ. Американцам было куда сложнее, еще в начале встречи вратарь Столларз получил травму: попал коньком в трещину и подвернул правую ногу. Покинуть лед голкипер смог только при помощи партнеров. Заменил его Оттинджер, который конкурировал в этом году с Худобином в «Старз». Молодой вратарь здорово влился в игру, сделал много важных спасений. Кажется, с первым номером у США все ясно.

После перерыва американцы прибавили в атаке и забросили еще три шайбы. Дублем отметился Мур из «Лос-Анджелеса», еще один гол от синей забил защитник Клендинг, который провел весь сезон в АХЛ. Канадцы выглядели такими беспомощными, что их легко можно было спутать с какой-нибудь аутсайдерами, которые борются за то, чтобы остаться в элите. Даже сложно поверить, что этот молодой и талантливой коллектив тренирует опытный Галлан. Комтуа, Браун, Виларди — никого вообще не было видно. Ни один хоккеист не мог взять на себя роль лидера.

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Кемпер, который пропустил четыре гола, после двух периодов отправился на скамейку. С американцами он проваливает уже второй матч — на своем прошлом чемпионате мира пропустил пять шайб. Кажется, Дарси на этом турнире может больше и не сыграть, слишком серьезно он ошибается в Риге. 24 года Канада не проигрывала 0:4 после 40 минут игры, последний раз шведам. Катастрофа! Есть мнение, что канадцы пока еще не сыгрались и не набрали форму, поэтому так плохо стартовали. Логика в этом есть, но два проигрыша по всем статьям говорит о куда более серьезных проблемах.

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Время шло, Канада все приближалась к еще одному своему антирекорду. Никогда родоначальники хоккея не проигрывали в «сухую» США. Но все-таки позора удалось избежать: Комтуа за 8:25 до конца третьего периода забил первый канадский гол на турнире. Но ничего это его команде не дало, камбэка не случилось, за две с половиной минуты до сирены 5:1 сделал Теннисон. Теперь Канада на последнем месте в турнирной таблице, а очков у нее столько же, сколько у Италии. Дожили.

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Швеция
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Чехословакия
Чехословакия
1983
ФРГ
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СССР
СССР
2
Чехословакия
Чехословакия
3
Канада
Канада
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Канада
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Швеция
Швеция
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Чехия
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Чехия
1
Канада
Канада
2
Швеция
Швеция
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