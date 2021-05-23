Канада позорится на чемпионате мира. Без шансов проиграла Америке, еле вымучив первый гол за два матча
После Латвии поражение от принципиального соперника.
После Латвии поражение от принципиального соперника.
Когда был только опубликован календарь группового этапа чемпионата мира в Латвии, матч США — Канада казался как минимум репетицией полуфинала. Обе команды традиционно считались фаворитами турнира. Однако уже на старте мирового первенства стало казаться, что эти сборные могут даже не добраться этой стадии
Стараются делать результат там молодые ребята. К примеру, Робертсон, который еще пару недель назад боролся с Капризовым (исключительно в глазах фанатов «Далласа») за «Колдер Трофи», пока выделяется больше других. Он и открыл счет в матче с «Кленовыми листьями». Правда, голкипер соперника Дарси Кемпер буквально подарил ему этот гол, уехав за ворота и совершив чудовищную потерю. Подводил он свою команду и в матче с Латвией.
По первому периоде Канада доминировала, создавала более осмысленные атаки, но все равно не могла забить свой первый гол на ЧМ. Американцам было куда сложнее, еще в начале встречи вратарь Столларз получил травму: попал коньком в трещину и подвернул правую ногу. Покинуть лед голкипер смог только при помощи партнеров. Заменил его Оттинджер, который конкурировал в этом году с Худобином в «Старз». Молодой вратарь здорово влился в игру, сделал много важных спасений. Кажется, с первым номером у США все ясно.
После перерыва американцы прибавили в атаке и забросили еще три шайбы. Дублем отметился Мур из «Лос-Анджелеса», еще один гол от синей забил защитник Клендинг, который провел весь сезон в АХЛ. Канадцы выглядели такими беспомощными, что их легко можно было спутать с
Кемпер, который пропустил четыре гола, после двух периодов отправился на скамейку. С американцами он проваливает уже второй матч — на своем прошлом чемпионате мира пропустил пять шайб. Кажется, Дарси на этом турнире может больше и не сыграть, слишком серьезно он ошибается в Риге. 24 года Канада не проигрывала 0:4 после 40 минут игры, последний раз шведам. Катастрофа! Есть мнение, что канадцы пока еще не сыгрались и не набрали форму, поэтому так плохо стартовали. Логика в этом есть, но два проигрыша по всем статьям говорит о куда более серьезных проблемах.
Время шло, Канада все приближалась к еще одному своему антирекорду. Никогда родоначальники хоккея не проигрывали в «сухую» США. Но