Матч лидеров. Сборная России сыграет со словаками на чемпионате мира по хоккею

В воскресенье сборная России провела тренировку, в которой из-за травм не принимали участие форварды Михаил Григоренко и Константин Окулов. На счету Григоренко четыре очка (две шайбы + две передачи) в двух матчах, а вот Окулов получил повреждение в первой игре на турнире и с тех пор не играл.

В воскресной тренировке Григоренко в звене с Павлом Карнауховым и Антоном Слепышевым заменил Сергей Толчинский, а в номинально первой тройке нападения с Александром Барабановым и Максимом Шалуновым занимался Дмитрий Воронков. Участие Григоренко и Окулова в предстоящей игре находится под вопросом, возможно, тренерский штаб прибережет их для следующих игр, в которых россиянам предстоит сыграть с грозными швейцарцами и шведами, а также с сотворившими сенсацию на турнире датчанами и белорусами.

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Связка из «Лександа» в действии

Словаки в первых двух матчах обыграли белорусов (5:2) и британцев (2:1). В этих играх на главных ролях была тройка нападения в составе выступающего за фарм-клуб «Бостона» в Американской хоккейной лиге Роберта Лантоши, лучшего бомбардира и самого ценного игрока прошедшего чемпионата Швеции Марека Гривика из «Лександа», который перешел в «Торпедо», и его уже бывшего партнера по клубу Петера Чехларика. Представители этого звена забили уже пять голов на турнире.

Хоккей Чемпионат мира 2021 Группа A, 24.05.2021, 16:15 Словакия - Россия -

Единственным представителем Национальной хоккейной лиги у словаков является форвард Мариан Студенич из «Нью-Джерси», на счету которого пока только голевая передача в матче с белорусами. В словацкой команде собраны представители разных чемпионатов, в том числе и Континентальной хоккейной лиги — ее представляет Адам Лишка из «Северстали». Также в составе сборной Словакии выступает голкипер Юлиус Гудачек, который покинул московский «Спартак» по окончании прошедшего сезона.

Генеральный менеджер команды Мирослав Шатан является представителем поколения словацкой сборной, которое в 2000 году в Санкт-Петербурге играло в финале чемпионата мира, а спустя два года выиграло его. Последним крупным успехом словаков на чемпионатах мира является выход в финал в 2012 году, где сборная проиграла россиянам. Последний раз словаки выходили в плей-офф турнира в 2013 году. Главным тренером сборной Словакии является канадец Крэйг Рэмзи, который возглавляет команду уже три года.