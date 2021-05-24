Матч лидеров. Сборная России сыграет со словаками на чемпионате мира по хоккею

Чемпионат мира по хоккею 2021

Рига, Латвия, 21 мая - 6 июня

0д0ч0м

до матча Словакия - Россия

Группа A
тв
21.05ЗавершенРоссия4Чехия3
Группа B
тв
21.05ЗавершенГермания9Италия4
Группа A
21.05ЗавершенБеларусь2Словакия5
Группа B
тв
21.05ЗавершенКанада0Латвия2
Группа A
тв
22.05ЗавершенДания4Швеция3
Группа B
22.05ЗавершенНорвегия1Германия5
Группа A
тв
22.05ЗавершенВеликобритания1Россия7
Группа B
тв
22.05ЗавершенФинляндия2США1
Группа B
22.05ЗавершенБуллитыЛатвия2Казахстан3
Группа A
тв
22.05ЗавершенЧехия2Швейцария5
Группа A
тв
23.05ЗавершенВеликобритания1Словакия2
Группа B
23.05ЗавершенНорвегия4Италия1
Группа B
23.05ЗавершенБуллитыКазахстан2Финляндия1
Группа A
тв
23.05ЗавершенШвеция0Беларусь1
Группа A
тв
23.05ЗавершенДания0Швейцария1
Группа B
тв
23.05ЗавершенКанада1США5
Группа A
тв
16:15Не началсяСловакия
Россия
Группа B
16:15Не началсяЛатвия
Италия
Группа A
тв
20:15Не началсяЧехия
Беларусь
Группа B
тв
20:15Не началсяГермания
Канада
Группа B
тв
25.05Не началсяСША
Казахстан
Группа A
25.05Не началсяВеликобритания
Дания
Группа A
тв
25.05Не началсяШвейцария
Швеция
Группа B
тв
25.05Не началсяФинляндия
Норвегия
Группа B
26.05Не началсяКазахстан
Германия
Группа A
тв
26.05Не началсяРоссия
Дания
Группа A
26.05Не началсяБеларусь
Великобритания
Группа B
тв
26.05Не началсяКанада
Норвегия
Группа B
тв
27.05Не началсяСША
Латвия
Группа A
тв
27.05Не началсяШвейцария
Словакия
Группа B
27.05Не началсяФинляндия
Италия
Группа A
тв
27.05Не началсяШвеция
Чехия
Группа B
тв
28.05Не началсяКазахстан
Канада
Группа A
тв
28.05Не началсяШвеция
Великобритания
Группа A
тв
28.05Не началсяДания
Беларусь
Группа B
28.05Не началсяЛатвия
Норвегия
Группа A
29.05Не началсяЧехия
Великобритания
Группа B
29.05Не началсяИталия
Казахстан
Группа A
тв
29.05Не началсяШвейцария
Россия
Группа B
тв
29.05Не началсяНорвегия
США
Группа A
29.05Не началсяСловакия
Дания
Группа B
тв
29.05Не началсяГермания
Финляндия
Группа A
тв
30.05Не началсяБеларусь
Швейцария
Группа B
30.05Не началсяИталия
Канада
Группа B
30.05Не началсяФинляндия
Латвия
Группа A
тв
30.05Не началсяШвеция
Словакия
Группа B
31.05Не началсяСША
Германия
Группа A
31.05Не началсяЧехия
Дания
Группа A
31.05Не началсяРоссия
Швеция
Группа B
31.05Не началсяНорвегия
Казахстан
Группа B
1.06Не началсяКанада
Финляндия
Группа A
1.06Не началсяШвейцария
Великобритания
Группа A
1.06Не началсяСловакия
Чехия
Группа B
1.06Не началсяИталия
США
Группа A
1.06Не началсяРоссия
Беларусь
Группа B
1.06Не началсяГермания
Латвия
1/4 финала
3.06Не началсяQF3
QF4
1/4 финала
3.06Не началсяQF1
QF2
1/4 финала
3.06Не началсяQF5
QF6
1/4 финала
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1/2 финала
5.06Не началсяSF1
SF2
1/2 финала
5.06Не началсяSF3
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6.06Не началсяLSF1
LSF2
Финал
6.06Не началсяWSF1
WSF2
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Россия
26
2
Словакия
26
3
Швейцария
26
4
Дания
23
5
Беларусь
23
6
Швеция
20
7
Чехия
20
8
Великобритания
20
Группа B
1
Германия
26
2
Латвия
24
3
Финляндия
24
4
Казахстан
24
5
США
23
6
Норвегия
23
7
Канада
20
8
Италия
20
00:52 (мск), источник: ТАСС

Матч лидеров. Сборная России сыграет со словаками на чемпионате мира по хоккею

ТАСС, 24 мая. Хоккеисты сборной России в понедельник проведут третий матч на чемпионате мира в Риге. Соперниками подопечных Валерия Брагина будет команда Словакии, обе сборные на старте турнира одержали по две победы и пока не знают поражений. Игра начнется в 16:15 мск.

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Источник: РИА "Новости"

В воскресенье сборная России провела тренировку, в которой из-за травм не принимали участие форварды Михаил Григоренко и Константин Окулов. На счету Григоренко четыре очка (две шайбы + две передачи) в двух матчах, а вот Окулов получил повреждение в первой игре на турнире и с тех пор не играл.

В воскресной тренировке Григоренко в звене с Павлом Карнауховым и Антоном Слепышевым заменил Сергей Толчинский, а в номинально первой тройке нападения с Александром Барабановым и Максимом Шалуновым занимался Дмитрий Воронков. Участие Григоренко и Окулова в предстоящей игре находится под вопросом, возможно, тренерский штаб прибережет их для следующих игр, в которых россиянам предстоит сыграть с грозными швейцарцами и шведами, а также с сотворившими сенсацию на турнире датчанами и белорусами.

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Россия обыграла Великобританию на чемпионате мира

Связка из «Лександа» в действии

Словаки в первых двух матчах обыграли белорусов (5:2) и британцев (2:1). В этих играх на главных ролях была тройка нападения в составе выступающего за фарм-клуб «Бостона» в Американской хоккейной лиге Роберта Лантоши, лучшего бомбардира и самого ценного игрока прошедшего чемпионата Швеции Марека Гривика из «Лександа», который перешел в «Торпедо», и его уже бывшего партнера по клубу Петера Чехларика. Представители этого звена забили уже пять голов на турнире.

Хоккей

Чемпионат мира 2021
Группа A, 24.05.2021, 16:15

Словакия-Россия-

Единственным представителем Национальной хоккейной лиги у словаков является форвард Мариан Студенич из «Нью-Джерси», на счету которого пока только голевая передача в матче с белорусами. В словацкой команде собраны представители разных чемпионатов, в том числе и Континентальной хоккейной лиги — ее представляет Адам Лишка из «Северстали». Также в составе сборной Словакии выступает голкипер Юлиус Гудачек, который покинул московский «Спартак» по окончании прошедшего сезона.

Генеральный менеджер команды Мирослав Шатан является представителем поколения словацкой сборной, которое в 2000 году в Санкт-Петербурге играло в финале чемпионата мира, а спустя два года выиграло его. Последним крупным успехом словаков на чемпионатах мира является выход в финал в 2012 году, где сборная проиграла россиянам. Последний раз словаки выходили в плей-офф турнира в 2013 году. Главным тренером сборной Словакии является канадец Крэйг Рэмзи, который возглавляет команду уже три года.

В последний раз соперники играли друг с другом в 2018 году на чемпионате мира в Копенгагене, тогда россияне победили со счетом 4:0.

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Чехословакия
1989
Швеция
1
СССР
СССР
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Канада
Канада
3
Чехословакия
Чехословакия
1991
Финляндия
1
Швеция
Швеция
2
Канада
Канада
3
СССР
СССР
1992
Чехословакия
1
Швеция
Швеция
2
Финляндия
Финляндия
3
Чехословакия
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