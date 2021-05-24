«У таких команд, как Латвия и Дания, хороший шанс на медали»

Чемпионат мира по хоккею в Риге идёт всего три дня, но уже приготовил зрителям сенсаций на несколько турниров вперёд. Началось всё в пятницу, когда в группе B хозяева соревнования, сборная Латвии, обыграли фаворита первенства — Канаду (2:0). Сутки спустя прибалтийский коллектив не совладал с Казахстаном, проиграв ему по буллитам (2:3). А вот казахи в воскресенье не только избежали поражения в основное время матча с действующим чемпионом мира, сборной Финляндии, но и дожали их в серии штрафных бросков (2:1).

Не отстаёт и группа А, в которой выступает сборная России. Главные конкуренты наших в борьбе за первое место — шведы — умудрились дважды проиграть потенциальным аутсайдерам Дании (3:4) и Белоруссии (0:1). К счастью, россиян пока обходят стороной неприятные неожиданности. Сначала сборная на последних секундах основного времени вырвала победу над Чехией (4:3), а затем без особого труда разгромила Великобританию и в понедельник сыграет со Словакией.

О причинах таких аномальных результатов, игре сборной России и обстановке в Риге, где с четверга вопреки пандемии могут начать допускать зрителей на трибуны, «Известия» пообщались с участником четырёх чемпионатов мира в составе команды Латвии, экс-тренером клубов КХЛ «Торпедо» (Нижний Новгород) и «Динамо» (Рига) Гиртсом Анкипансом.

— За счет чего Латвия победила Канаду?

— В первую очередь, за счет игровой дисциплины, которая была на очень высоком уровне. Сборная Латвии играла четко от обороны. Канадцы больше владели шайбой, но не могли пробить нашу среднюю зону. В своей зоне латыши хорошо перекрывали линию броска и много шайб поймали на себя. Матисс Кивлениекс очень здорово играл в воротах. Он практически не давал отскоков на пятак, которыми Канада могла бы воспользоваться. Минус канадцев проявился в том, что они были не так сыграны и в зоне атаки действовали очень прямолинейно, создавали мало креатива, в ходе комбинаций действовали без «изюминки». Ну и самое главное — сумасшедшая самоотдача нашей команды.

— Сильно бросается в глаза слабость составов топовых сборных вроде Канады и Швеции?

— Как бы там ни было, у этих стран очень глубокий резерв хоккеистов, и тем интереснее видеть, какого результата эти команды могут достигнуть, играя третьими-четвёртыми составами. А насчёт канадцев даже не знаю, какой по счёту у них состав, но всё равно они играют в НХЛ, АХЛ и представляют свою страну. У них много игроков, которые в первый раз играют на чемпионате мира. В принципе, это должно быть и плюсом, потому что они хотят доказать, что могут играть за сборную на самом высоком уровне, а второго шанса приехать на такой крупный турнир может не быть, и надо полностью выложиться на этот раз. Шведы уступили датчанам, у которых «зажег» хорошо нам знакомый Йенсен, топовый игрок и бомбардир по меркам КХЛ (Никлас Йенсен последние четыре года выступает в КХЛ за хельсинский «Йокерит» — «Известия»). Он молодец — сделал хет-трик. Но, конечно, Швеция в любом составе, наверное, должна обыгрывать Данию.

— Такие команды, как Латвия и Дания, могут преподнести сюрпризы в плей-офф? Или топовые сборные разыграются ближе к концу турнира и выбьют сотворившие сенсации команды на стадии четвертьфиналов?

— Тяжело сказать. Плей-офф — это плей-офф. Это одна игра, эмоции. Вспомните третий матч финала Кубка Гагарина: ЦСКА уверенно выиграл (2:1), и не было никаких предпосылок, что «Авангард» перевернет серию, но тут два больших штрафа у армейцев в четвертой игре (3:4 ОТ), глупые необоснованные удаления, и в результате Кубок едет в Омск. Составы у топовых сборных действительно не самые сильные, и это хороший шанс для таких команд, как Латвия и Дания — скажу громко — даже завоевать медали! Канадцы, я думаю, должны разыграться — там достаточно хороших игроков. Посмотрим, как сработает канадская система. Я надеюсь на сюрпризы, болею за свою страну. И надеюсь, сборная Латвии завоюет медали. Когда, если не сейчас? Очень хороший момент, чтобы попасть в призеры.

— Какое впечатление производит сборная России?

— Сборная России в любом составе имеет свой стиль. Это европейская сборная, для которой чемпионат мира очень важен, и она всегда выкладывается на все 100%. В этом русские схожи с финнами. Для меня сборная России всегда претендент на золото. Она здорово сыграла с чехами, ну, а серьезно говорить про матч с англичанами сложно (улыбается). Посмотрим, что будет дальше. Я желаю сборной России только удачи.

— Кого персонально выделите из игроков Латвии и России?

— Это легкий вопрос, кого выделить в сборной Латвии. Пока вся игра строится под нашего вратаря Матисса Кивлениекса. Он дает уверенность, на него можно положиться, что он может выиграть матч. В чем-то этим Маттис напоминает Элвиса Мерзликинса. Очень хорошо, что у нас есть такой вратарь — внутренне очень спокойный, но в то же время агрессивно действующий на льду. Здорово, что у Латвии появился такой лидер и это, безусловно, самая большая звезда нашей сборной на домашнем турнире. В сборной России много хороших игроков: Григоренко, забивший победную шайбу чехам, Бурдасов, Проворов. Я могу назвать много фамилий, но это будет некорректно по отношению к остальным игрокам. Посмотрим дальше: новые герои должны обязательно появиться.

— Стоит ли сборным ждать подкрепления из НХЛ, или с учётом того, что оно сможет играть только в последних матчах, надо играть с теми, кто с самого начала в расположении команд?

— Это тактический ход, который все федерации прорабатывают как до, так и в ходе турнира. Если руководство видит, что тот или иной игрок может укрепить команду к плей-офф, то почему бы не оставить для него место в заявке? Пусть приезжает и играет! Тем более, если речь о звездах, коих очень не хватает турниру в Риге. Как болельщик я хотел бы, чтобы команды оставили эти места под возможных суперзвезд мирового хоккея. Насколько понимаю, к примеру, сборная Германии оставляет место под Леона Драйзайтля, чей «Эдмонтон» «горит» «Виннипегу» 0:2 в серии. Конечно же, в случае приезда, этот игрок безусловно украсит чемпионат.

— Насколько оправдывает себя проведение ЧМ без зрителей?

— Это самый тяжелый вопрос. Очень скучно без зрителей на трибунах. Но все равно у нас в Латвии, в Риге это большой праздник, фанаты очень любят свою сборную, поддерживают ее, встречают после матчей. Я только могу представить, чтобы здесь творилось на стадионах, если бы они были полные! Если бы не ковид, люди могли спокойно сидеть в клубах, барах, ресторанах, парках. Я думаю, город бы «взорвался» после победы над Канадой. Но пока есть так, как есть. С другой стороны, это лучше, чем ничего, как было год назад, когда чемпионат мира отменили. Я с удовольствием смотрю игры и как тренер, и как болельщик сборной Латвии.

— Организаторы говорят, что уже в четверг зрителей могут начать пускать на трибуны. По вашим ощущениям, эпидемиологическая обстановка в Риге позволяет это сделать?

— Тоже чувствительный вопрос. Насколько я понимаю, трибуны могут открыть на 20%, и итого будет около 2000 болельщиков, что опять же лучше, чем если бы не было совсем никого. Правда, билеты, скорее всего, будут очень дорогие. На государственном уровне пока каждый день объявляют, что ситуация достаточно тяжелая. Сами люди готовы двигаться и потихоньку отменять ограничения. Но дело это не мое — пусть решает руководство страны. По моим ощущениям, надо давать людям жить и давать наслаждаться жизнью, тем более, когда в стране и городе такой событие, как чемпионат мира по хоккею!

— Воскресенье — третий игровой день на чемпионате мира — тоже принёс сюрпризы. Что скажете о победе Белоруссии над Швецией и триумфе Казахстана в игре с Финляндией?