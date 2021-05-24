«У таких команд, как Латвия и Дания, хороший шанс на медали»

Чемпионат мира по хоккею 2021

Рига, Латвия, 21 мая - 6 июня

0д0ч0м

до матча Словакия - Россия

Группа A
тв
21.05ЗавершенРоссия4Чехия3
Группа B
тв
21.05ЗавершенГермания9Италия4
Группа A
21.05ЗавершенБеларусь2Словакия5
Группа B
тв
21.05ЗавершенКанада0Латвия2
Группа A
тв
22.05ЗавершенДания4Швеция3
Группа B
22.05ЗавершенНорвегия1Германия5
Группа A
тв
22.05ЗавершенВеликобритания1Россия7
Группа B
тв
22.05ЗавершенФинляндия2США1
Группа B
22.05ЗавершенБуллитыЛатвия2Казахстан3
Группа A
тв
22.05ЗавершенЧехия2Швейцария5
Группа A
тв
23.05ЗавершенВеликобритания1Словакия2
Группа B
23.05ЗавершенНорвегия4Италия1
Группа B
23.05ЗавершенБуллитыКазахстан2Финляндия1
Группа A
тв
23.05ЗавершенШвеция0Беларусь1
Группа A
тв
23.05ЗавершенДания0Швейцария1
Группа B
тв
23.05ЗавершенКанада1США5
Группа A
тв
16:15Не началсяСловакия
Россия
Группа B
16:15Не началсяЛатвия
Италия
Группа A
тв
20:15Не началсяЧехия
Беларусь
Группа B
тв
20:15Не началсяГермания
Канада
Группа B
тв
25.05Не началсяСША
Казахстан
Группа A
25.05Не началсяВеликобритания
Дания
Группа A
тв
25.05Не началсяШвейцария
Швеция
Группа B
тв
25.05Не началсяФинляндия
Норвегия
Группа B
26.05Не началсяКазахстан
Германия
Группа A
тв
26.05Не началсяРоссия
Дания
Группа A
26.05Не началсяБеларусь
Великобритания
Группа B
тв
26.05Не началсяКанада
Норвегия
Группа B
тв
27.05Не началсяСША
Латвия
Группа A
тв
27.05Не началсяШвейцария
Словакия
Группа B
27.05Не началсяФинляндия
Италия
Группа A
тв
27.05Не началсяШвеция
Чехия
Группа B
тв
28.05Не началсяКазахстан
Канада
Группа A
тв
28.05Не началсяШвеция
Великобритания
Группа A
тв
28.05Не началсяДания
Беларусь
Группа B
28.05Не началсяЛатвия
Норвегия
Группа A
29.05Не началсяЧехия
Великобритания
Группа B
29.05Не началсяИталия
Казахстан
Группа A
тв
29.05Не началсяШвейцария
Россия
Группа B
тв
29.05Не началсяНорвегия
США
Группа A
29.05Не началсяСловакия
Дания
Группа B
тв
29.05Не началсяГермания
Финляндия
Группа A
тв
30.05Не началсяБеларусь
Швейцария
Группа B
30.05Не началсяИталия
Канада
Группа B
30.05Не началсяФинляндия
Латвия
Группа A
тв
30.05Не началсяШвеция
Словакия
Группа B
31.05Не началсяСША
Германия
Группа A
31.05Не началсяЧехия
Дания
Группа A
31.05Не началсяРоссия
Швеция
Группа B
31.05Не началсяНорвегия
Казахстан
Группа B
1.06Не началсяКанада
Финляндия
Группа A
1.06Не началсяШвейцария
Великобритания
Группа A
1.06Не началсяСловакия
Чехия
Группа B
1.06Не началсяИталия
США
Группа A
1.06Не началсяРоссия
Беларусь
Группа B
1.06Не началсяГермания
Латвия
1/4 финала
3.06Не началсяQF3
QF4
1/4 финала
3.06Не началсяQF1
QF2
1/4 финала
3.06Не началсяQF5
QF6
1/4 финала
3.06Не началсяQF7
QF8
1/2 финала
5.06Не началсяSF1
SF2
1/2 финала
5.06Не началсяSF3
SF4
Матч за 3-е место
6.06Не началсяLSF1
LSF2
Финал
6.06Не началсяWSF1
WSF2
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Россия
26
2
Словакия
26
3
Швейцария
26
4
Дания
23
5
Беларусь
23
6
Швеция
20
7
Чехия
20
8
Великобритания
20
Группа B
1
Германия
26
2
Латвия
24
3
Финляндия
24
4
Казахстан
24
5
США
23
6
Норвегия
23
7
Канада
20
8
Италия
20
00:55 (мск), источник: Известия

«У таких команд, как Латвия и Дания, хороший шанс на медали»

Бывший главный тренер рижского «Динамо» Гиртс Анкипанс — о массовых сенсациях на чемпионате мира, выступлении сборной России и возможности играть со зрителями.

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Источник: Известия

Чемпионат мира по хоккею в Риге идёт всего три дня, но уже приготовил зрителям сенсаций на несколько турниров вперёд. Началось всё в пятницу, когда в группе B хозяева соревнования, сборная Латвии, обыграли фаворита первенства — Канаду (2:0). Сутки спустя прибалтийский коллектив не совладал с Казахстаном, проиграв ему по буллитам (2:3). А вот казахи в воскресенье не только избежали поражения в основное время матча с действующим чемпионом мира, сборной Финляндии, но и дожали их в серии штрафных бросков (2:1).

Не отстаёт и группа А, в которой выступает сборная России. Главные конкуренты наших в борьбе за первое место — шведы — умудрились дважды проиграть потенциальным аутсайдерам Дании (3:4) и Белоруссии (0:1). К счастью, россиян пока обходят стороной неприятные неожиданности. Сначала сборная на последних секундах основного времени вырвала победу над Чехией (4:3), а затем без особого труда разгромила Великобританию и в понедельник сыграет со Словакией.

О причинах таких аномальных результатов, игре сборной России и обстановке в Риге, где с четверга вопреки пандемии могут начать допускать зрителей на трибуны, «Известия» пообщались с участником четырёх чемпионатов мира в составе команды Латвии, экс-тренером клубов КХЛ «Торпедо» (Нижний Новгород) и «Динамо» (Рига) Гиртсом Анкипансом.

— За счет чего Латвия победила Канаду?

— В первую очередь, за счет игровой дисциплины, которая была на очень высоком уровне. Сборная Латвии играла четко от обороны. Канадцы больше владели шайбой, но не могли пробить нашу среднюю зону. В своей зоне латыши хорошо перекрывали линию броска и много шайб поймали на себя. Матисс Кивлениекс очень здорово играл в воротах. Он практически не давал отскоков на пятак, которыми Канада могла бы воспользоваться. Минус канадцев проявился в том, что они были не так сыграны и в зоне атаки действовали очень прямолинейно, создавали мало креатива, в ходе комбинаций действовали без «изюминки». Ну и самое главное — сумасшедшая самоотдача нашей команды.

— Сильно бросается в глаза слабость составов топовых сборных вроде Канады и Швеции?

— Как бы там ни было, у этих стран очень глубокий резерв хоккеистов, и тем интереснее видеть, какого результата эти команды могут достигнуть, играя третьими-четвёртыми составами. А насчёт канадцев даже не знаю, какой по счёту у них состав, но всё равно они играют в НХЛ, АХЛ и представляют свою страну. У них много игроков, которые в первый раз играют на чемпионате мира. В принципе, это должно быть и плюсом, потому что они хотят доказать, что могут играть за сборную на самом высоком уровне, а второго шанса приехать на такой крупный турнир может не быть, и надо полностью выложиться на этот раз. Шведы уступили датчанам, у которых «зажег» хорошо нам знакомый Йенсен, топовый игрок и бомбардир по меркам КХЛ (Никлас Йенсен последние четыре года выступает в КХЛ за хельсинский «Йокерит» — «Известия»). Он молодец — сделал хет-трик. Но, конечно, Швеция в любом составе, наверное, должна обыгрывать Данию.

— Такие команды, как Латвия и Дания, могут преподнести сюрпризы в плей-офф? Или топовые сборные разыграются ближе к концу турнира и выбьют сотворившие сенсации команды на стадии четвертьфиналов?

— Тяжело сказать. Плей-офф — это плей-офф. Это одна игра, эмоции. Вспомните третий матч финала Кубка Гагарина: ЦСКА уверенно выиграл (2:1), и не было никаких предпосылок, что «Авангард» перевернет серию, но тут два больших штрафа у армейцев в четвертой игре (3:4 ОТ), глупые необоснованные удаления, и в результате Кубок едет в Омск. Составы у топовых сборных действительно не самые сильные, и это хороший шанс для таких команд, как Латвия и Дания — скажу громко — даже завоевать медали! Канадцы, я думаю, должны разыграться — там достаточно хороших игроков. Посмотрим, как сработает канадская система. Я надеюсь на сюрпризы, болею за свою страну. И надеюсь, сборная Латвии завоюет медали. Когда, если не сейчас? Очень хороший момент, чтобы попасть в призеры.

— Какое впечатление производит сборная России?

— Сборная России в любом составе имеет свой стиль. Это европейская сборная, для которой чемпионат мира очень важен, и она всегда выкладывается на все 100%. В этом русские схожи с финнами. Для меня сборная России всегда претендент на золото. Она здорово сыграла с чехами, ну, а серьезно говорить про матч с англичанами сложно (улыбается). Посмотрим, что будет дальше. Я желаю сборной России только удачи.

— Кого персонально выделите из игроков Латвии и России?

— Это легкий вопрос, кого выделить в сборной Латвии. Пока вся игра строится под нашего вратаря Матисса Кивлениекса. Он дает уверенность, на него можно положиться, что он может выиграть матч. В чем-то этим Маттис напоминает Элвиса Мерзликинса. Очень хорошо, что у нас есть такой вратарь — внутренне очень спокойный, но в то же время агрессивно действующий на льду. Здорово, что у Латвии появился такой лидер и это, безусловно, самая большая звезда нашей сборной на домашнем турнире. В сборной России много хороших игроков: Григоренко, забивший победную шайбу чехам, Бурдасов, Проворов. Я могу назвать много фамилий, но это будет некорректно по отношению к остальным игрокам. Посмотрим дальше: новые герои должны обязательно появиться.

— Стоит ли сборным ждать подкрепления из НХЛ, или с учётом того, что оно сможет играть только в последних матчах, надо играть с теми, кто с самого начала в расположении команд?

— Это тактический ход, который все федерации прорабатывают как до, так и в ходе турнира. Если руководство видит, что тот или иной игрок может укрепить команду к плей-офф, то почему бы не оставить для него место в заявке? Пусть приезжает и играет! Тем более, если речь о звездах, коих очень не хватает турниру в Риге. Как болельщик я хотел бы, чтобы команды оставили эти места под возможных суперзвезд мирового хоккея. Насколько понимаю, к примеру, сборная Германии оставляет место под Леона Драйзайтля, чей «Эдмонтон» «горит» «Виннипегу» 0:2 в серии. Конечно же, в случае приезда, этот игрок безусловно украсит чемпионат.

— Насколько оправдывает себя проведение ЧМ без зрителей?

— Это самый тяжелый вопрос. Очень скучно без зрителей на трибунах. Но все равно у нас в Латвии, в Риге это большой праздник, фанаты очень любят свою сборную, поддерживают ее, встречают после матчей. Я только могу представить, чтобы здесь творилось на стадионах, если бы они были полные! Если бы не ковид, люди могли спокойно сидеть в клубах, барах, ресторанах, парках. Я думаю, город бы «взорвался» после победы над Канадой. Но пока есть так, как есть. С другой стороны, это лучше, чем ничего, как было год назад, когда чемпионат мира отменили. Я с удовольствием смотрю игры и как тренер, и как болельщик сборной Латвии.

— Организаторы говорят, что уже в четверг зрителей могут начать пускать на трибуны. По вашим ощущениям, эпидемиологическая обстановка в Риге позволяет это сделать?

— Тоже чувствительный вопрос. Насколько я понимаю, трибуны могут открыть на 20%, и итого будет около 2000 болельщиков, что опять же лучше, чем если бы не было совсем никого. Правда, билеты, скорее всего, будут очень дорогие. На государственном уровне пока каждый день объявляют, что ситуация достаточно тяжелая. Сами люди готовы двигаться и потихоньку отменять ограничения. Но дело это не мое — пусть решает руководство страны. По моим ощущениям, надо давать людям жить и давать наслаждаться жизнью, тем более, когда в стране и городе такой событие, как чемпионат мира по хоккею!

— Воскресенье — третий игровой день на чемпионате мира — тоже принёс сюрпризы. Что скажете о победе Белоруссии над Швецией и триумфе Казахстана в игре с Финляндией?

— Если смотреть с точки зрения КХЛ — это очень приятные сюрпризы! Просто удивительно, как сборная Швеции проиграла два стартовых матча белорусам и датчанам. Сейчас сборной «Тре Крунор» будет очень тяжело попасть в плей-офф. Что касается казахов, я внимательно смотрел оба их матча: сначала против сборной Латвии, игру которой я, естественно, не мог пропустить, а сегодня мне было интересно, как Казахстан меньше чем за сутки восстановится и сыграет со сборной Суоми. Ведь матч Латвия — Казахстан закончился практически ночью, почти в 11 часов вечера, а в воскресенье в 16:15 они начали матч с финнами. И в ней они выглядели очень здорово, играли спокойно, уверенно. С Латвией Казахстан больше действовал первым номером, не давал латышам свободного льда, хорошо шел в форчек, и хозяева турнира ничего не могли с этим поделать. Сегодня же финны заставили казахов больше обороняться, но они уверенно справились с этой задачей. Было видно, что команда в хорошем настроении. А в серии буллитов Казахстан очень уверенно реализовал три попытки из четырёх.

 «У таких команд, как Латвия и Дания, хороший шанс на медали»
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