Скорее всего, Владимир Тарасенко не сыграет на чемпионате мира 2021 года за сборную России

Таким образом, можно сделать вывод, что Тарасенко, скорее всего, не сможет присоединиться к сборной России на чемпионате мира 2021 года в Риге.

«У меня проблема с пахом, и нужно время, чтобы всё зажило. Спасибо медицинскому персоналу за то, что я смог выходить на лёд», — сказал Тарасенко на пресс-конференции.