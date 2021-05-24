Сборная Беларуси проведет свой третий матч ЧМ по хоккею в Латвии

Соперником дружины Михаила Захарова станет команда Чехии. Встреча на льду олимпийского спортивного центра начнется в 20.15 по белорусскому времени.

Перед встречей с дружиной Филипа Пешана белорусы провели победный матч против сборной Швеции, добившись положительного результата (1:0) впервые за последние четыре года выступлений в элитном дивизионе на чемпионатах мира. Решающую шайбу в ворота «Тре Крунур» забросил Герман Нестеров. Белорусы сыграли очень организованно, собранно и по заслугам отпраздновали этот успех. Голкипер сборной Дэнни Тэйлор отразил 32 броска соперника и оформил первый шатаут в форме сборной Беларуси. После этого матча он входит в тройку лучших голкиперов тура, занимая второе место по проценту отраженных бросков (98,28%) и коэффициенту надежности (0,56).

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--77e203b6fcb132c5c1fa" data-vnd="77e203b6fcb132c5c1fa" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=77e203b6fcb132c5c1fa" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Что касается соперников белорусов, то они еще не испытали радости побед на турнире. В стартовом поединке чешская дружина уступила россиянам — 3:4, пропустив последнюю шайбу менее чем за минуту до финальной сирены. Затем команда Филипа Пешана не нашла аргументов против швейцарцев (2:5). Альпийская команда строго сыграла в обороне и использовала удаления в стане соперников, забросив в большинстве четыре из пяти шайб.

Сборная Беларуси занимает пятое место в группе А с одной победой после двух матчей. Ее соперники находятся на непривычно низкой для себя седьмой позиции.