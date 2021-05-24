Овечкин не сыграет за сборную России на чемпионате мира по хоккею

11 фотографий 11 фотографий 11 фотографий

В ночь на понедельник «Вашингтон» проиграл «Бостону» со счетом 1:3 в пятом матче серии первого раунда плей-офф и завершил борьбу за Кубок Стэнли. В минувшем сезоне Овечкин набрал 42 очка (24 шайбы + 18 передач) в 45 матчах регулярного чемпионата, пропустив из-за повреждений 14 игр, и четыре очка (2+2) в пяти встречах плей-офф.

Овечкин является воспитанником московского клуба «Динамо». Россиянин был задрафтован «Вашингтоном» в 2004 году под общим первым номером, с 2005 года нападающий выступает в НХЛ за столичный клуб, в 2008 году он подписал контракт на 13 лет на общую сумму $124 млн, текущее соглашение истекает летом.

Овечкин трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата, девять раз — лучшим снайпером лиги, трижды завоевал приз «Тед Линдсей эворд» (вручается лучшему хоккеисту сезона по мнению игроков НХЛ) и один раз — «Арт Росс трофи» (приз лучшему бомбардиру регулярного чемпионата). В 2018 году Овечкин с «Вашингтоном» выиграл Кубок Стэнли. Нападающий забросил 730 шайб в регулярных чемпионатах, еще одна шайба позволит россиянину сравняться с Марселем Дионном и выйти на пятое место в списке лучших снайперов в истории лиги. Наибольшее количество голов на счету канадца Уэйна Гретцки (894 гола в 1 487 матчах). Всего в НХЛ Овечкин набрал 1 320 (730+590) очков в 1 197 матчах.

Сборная России после двух матчей располагается на первой строчке таблицы группы, набрав шесть очков. Россияне обыграли сборные Чехии (4:3) и Великобритании (7:1).

В понедельник сборная России встретится с командой Словакии (начало — 16:15 мск).

В связи с санкциями Спортивного арбитражного суда российские команды до середины декабря 2022 года на чемпионатах мира и Олимпийских играх не могут выступать под национальным флагом, а в их честь не может звучать национальный гимн. Российские хоккеисты выступают в Риге под названием и флагом Олимпийского комитета России. В честь побед россиян после матчей будет звучать музыкальный фрагмент из Концерта № 1 с фортепиано и оркестром Петра Чайковского.

Чемпионат мира завершится 6 июня.