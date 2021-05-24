Овечкин не сыграет за сборную России на чемпионате мира по хоккею
ТАСС, 24 мая. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Александр Овечкин не сможет сыграть за сборную России на чемпионате мира
ТАСС, 24 мая. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Александр Овечкин не сможет сыграть за сборную России на чемпионате мира
В ночь на понедельник «Вашингтон» проиграл «Бостону» со счетом 1:3 в пятом матче серии первого раунда
Овечкин является воспитанником московского клуба «Динамо». Россиянин был задрафтован «Вашингтоном» в 2004 году под общим первым номером, с 2005 года нападающий выступает в НХЛ за столичный клуб, в 2008 году он подписал контракт на 13 лет на общую сумму $124 млн, текущее соглашение истекает летом.
Овечкин трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата, девять раз — лучшим снайпером лиги, трижды завоевал приз «Тед Линдсей эворд» (вручается лучшему хоккеисту сезона по мнению игроков НХЛ) и один раз — «Арт Росс трофи» (приз лучшему бомбардиру регулярного чемпионата). В 2018 году Овечкин с «Вашингтоном» выиграл Кубок Стэнли. Нападающий забросил 730 шайб в регулярных чемпионатах, еще одна шайба позволит россиянину сравняться с Марселем Дионном и выйти на пятое место в списке лучших снайперов в истории лиги. Наибольшее количество голов на счету канадца Уэйна Гретцки (894 гола в 1 487 матчах). Всего в НХЛ Овечкин набрал 1 320 (730+590) очков в 1 197 матчах.
В понедельник сборная России встретится с командой Словакии (начало — 16:15 мск).
В связи с санкциями Спортивного арбитражного суда российские команды до середины декабря 2022 года на чемпионатах мира и Олимпийских играх не могут выступать под национальным флагом, а в их честь не может звучать национальный гимн. Российские хоккеисты выступают в Риге под названием и флагом Олимпийского комитета России. В честь побед россиян после матчей будет звучать музыкальный фрагмент из Концерта № 1 с фортепиано и оркестром Петра Чайковского.
Чемпионат мира завершится 6 июня.