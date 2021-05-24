Тарасенко, Орлов и Самсонов согласились сыграть за сборную России на чемпионате мира

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Также состав команды могут пополнить хоккеисты «Вашингтона» вратарь Илья Самсонов и защитник Дмитрий Орлов. На данный момент ФХР прорабатывает детали перелета игроков в Латвию.

В ночь на понедельник «Сент-Луис» и «Вашингтон» завершили участие в розыгрыше Кубка Стэнли, уступив в первом раунде «Колорадо» (0−4) и «Бостону» (1−4) соответственно. Тарасенко пропустил большую часть сезона, отыграв в регулярном чемпионате 24 матча, в которых набрал 14 (4 гола + 10 передач) очков. Орлов в «регулярке» сыграл в 51 встрече и набрал 22 (8+14) очка. Самсонов в прошедшем сезоне провел 19 матчей, из которых выиграл 13, а в двух отыграл «на ноль».

Тарасенко является серебряным призером чемпионата мира 2015 года, Орлов — чемпионом мира 2014 года и трехкратным бронзовым призером мировых первенств (2016, 2017, 2019).

Сборная России после двух матчей располагается на первой строчке таблицы группы, набрав шесть очков. Россияне обыграли сборные Чехии (4:3) и Великобритании (7:1).

В понедельник сборная России встретится с командой Словакии (начало — 16:15 мск).

В связи с санкциями Спортивного арбитражного суда российские команды до середины декабря 2022 года на чемпионатах мира и Олимпийских играх не могут выступать под национальным флагом, а в их честь не может звучать национальный гимн. Российские хоккеисты выступают в Риге под названием и флагом Олимпийского комитета России. В честь побед россиян после матчей будет звучать музыкальный фрагмент из Концерта № 1 с фортепиано и оркестром Петра Чайковского.

Чемпионат мира завершится 6 июня.