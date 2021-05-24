Раскрыт секрет побед Казахстана на ЧМ-2021 по хоккею. Среди болельщиков оказался Борат
Чемпионат мира по хоккею в Риге проходит без зрителей
Чемпионат мира по хоккею в Риге проходит без зрителей
Похоже, его присутствие очень помогает команде Юрия Михайлиса, которая на старте одержала две победы по буллитам — в первой игре была повержена Латвия, а во второй — действующие чемпионы мира — хоккеисты сборной Финляндии.
Напомним, что следующую игру в группе B Казахстан проведет 25 мая со сборной США, которая разгромила Канаду (5:1). Далее предстоят матчи с Германией (26 мая), Канадой (28 мая), Италией (29 мая) и Норвегией (31 мая).