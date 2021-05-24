Раскрыт секрет побед Казахстана на ЧМ-2021 по хоккею. Среди болельщиков оказался Борат

Чемпионат мира по хоккею в Риге проходит без зрителей из-за коронавируса. В связи с этим организаторы турнира разместили на трибунах макеты болельщиков, что часто встречается на других спортивных мероприятиях. Интересно, что среди них в свитере сборной Казахстана оказался Борат, сообщает корреспондент Vesti.kz.