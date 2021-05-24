Брагин продолжит побеждать: прогноз на матч чемпионата мира Словакия — Россия сегодня

В отличие от других фаворитов ЧМ-2021 сборная России стартовала с двух побед. За тяжелой победой над Чехией (4:3) последовал ожидаемый разгром Великобритании (7:1). В полном порядке дебютант чемпионатов мира Бурдасов, Григоренко стреляет по девяткам. Лучший игрок Кубка Гагарина Толчинский и форвард СКА Кузьменко получили шанс во втором матче и воспользовались им. Григоренко, правда, получил повреждение и сегодня, скорее всего, не сыграет. Но на групповом этапе это нестрашно. Брагин пока продолжает пробовать разные сочетания игроков.

Словакия тоже начала турнир с двух побед — хороший старт для самой молодой команды в своей истории на ЧМ. Сначала словаки спокойно разобрались с белорусами, решив исход матча уже в первом периоде, а вот с британцами пришлось помучиться. Если в 2019-м подопечные опытного тренера Рэмзи разгромили их 7:1, то в этот раз была лишь скромная победа 2:1. Ворота Словакии защищает хорошо знакомый нам по «Спартаку» Гудачек, в атаке выделяются лучший бомбардир чемпионата Швеции (и новичок «Торпедо») Гривик, а также Лантоши из фарм-клуба «Бостона». Словаки по традиции постараются доставить нам проблемы, но сенсации тут быть не должно. БК Winline предлагает на победу России и тотал меньше 5,5 коэффициент 2,36.



Андрей Санталов