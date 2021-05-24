Шведские журналисты о провале своей сборной: Есть пять матчей, чтобы спасти честь страны

Команда потерпела два поражения от Дании и Белоруссии соответственно.

«C чего бы начать? Учитывая, что сборная Швеции сама так и не начала играть на этом чемпионате мира.

«Тре Крунур» на грани феерического провала. Точнее, он уже случился.

Все началось с исторического поражения от Дании в стартовом матче. А теперь продолжилось не менее историческим поражением от Белоруссии.

Швеция не смогла забить сопернику ни одной шайбы на ЧМ впервые с 2016 года. Но тогда команду остановила сборная Канады в четвертьфинале.

Швеция пока не выглядит командой на этом турнире. Они проиграли Белоруссии и Дании.

В хоккей!

Главный тренер национальной команды Юхан Гарпенлов загнал себя в такую яму, из которой будет сложно выбраться. Если эта команда не попадет хотя бы в четвертьфинал этого чемпионата мира, то как такой тренер может готовить Швецию к Олимпиаде?

У Гарпенлова есть пять матчей, чтобы спасти свою репутацию и работу. И честь Швеции, — пишет издание.