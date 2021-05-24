Роман Ротенберг рассказал о сроках приезда на чемпионат мира Самсонова, Тарасенко и Орлова

Ранее пресс-служба федерации сообщила о приезде Самсонова, Орлова и Тарасенко, клубы которых завершили выступление в Кубке Стэнли.
«Они точно прибудут в течение нескольких дней. Те, у кого есть виза, — Самсонов и Тарасенко — могут приехать раньше на день, Орлов — на день позже, так как ему нужно лететь в Москву, — сказал Ротенберг. — Мы сделаем ему визу, но это не сильно повлияет на его сроки, так как из-за того, что в Латвии карантин, игрок в любом случае будет три дня сидеть в номере, а затем три дня тренироваться с командой, прежде чем сможет играть официально».
«Самсонов и Тарасенко по плану должны принять участие в групповом этапе. Орлов тоже, но на день позже», — добавил собеседник ТАСС.
Сборная России после двух матчей располагается на первой строчке таблицы группы, набрав шесть очков. Россияне обыграли сборные Чехии (4:3) и Великобритании (7:1). В понедельник сборная России встретится с командой Словакии (начало — 16:15 мск).