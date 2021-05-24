Роман Ротенберг рассказал о сроках приезда на чемпионат мира Самсонова, Тарасенко и Орлова

Чемпионат мира по хоккею 2021

Рига, Латвия, 21 мая - 6 июня

0д0ч0м

до матча Словакия - Россия

Группа A
тв
21.05ЗавершенРоссия4Чехия3
Группа B
тв
21.05ЗавершенГермания9Италия4
Группа A
21.05ЗавершенБеларусь2Словакия5
Группа B
тв
21.05ЗавершенКанада0Латвия2
Группа A
тв
22.05ЗавершенДания4Швеция3
Группа B
22.05ЗавершенНорвегия1Германия5
Группа A
тв
22.05ЗавершенВеликобритания1Россия7
Группа B
тв
22.05ЗавершенФинляндия2США1
Группа B
22.05ЗавершенБуллитыЛатвия2Казахстан3
Группа A
тв
22.05ЗавершенЧехия2Швейцария5
Группа A
тв
23.05ЗавершенВеликобритания1Словакия2
Группа B
23.05ЗавершенНорвегия4Италия1
Группа B
23.05ЗавершенБуллитыКазахстан2Финляндия1
Группа A
тв
23.05ЗавершенШвеция0Беларусь1
Группа A
тв
23.05ЗавершенДания0Швейцария1
Группа B
тв
23.05ЗавершенКанада1США5
Группа A
тв
16:15Не началсяСловакия
Россия
Группа B
16:15Не началсяЛатвия
Италия
Группа A
тв
20:15Не началсяЧехия
Беларусь
Группа B
тв
20:15Не началсяГермания
Канада
Группа B
тв
25.05Не началсяСША
Казахстан
Группа A
25.05Не началсяВеликобритания
Дания
Группа A
тв
25.05Не началсяШвейцария
Швеция
Группа B
тв
25.05Не началсяФинляндия
Норвегия
Группа B
26.05Не началсяКазахстан
Германия
Группа A
тв
26.05Не началсяРоссия
Дания
Группа A
26.05Не началсяБеларусь
Великобритания
Группа B
тв
26.05Не началсяКанада
Норвегия
Группа B
тв
27.05Не началсяСША
Латвия
Группа A
тв
27.05Не началсяШвейцария
Словакия
Группа B
27.05Не началсяФинляндия
Италия
Группа A
тв
27.05Не началсяШвеция
Чехия
Группа B
тв
28.05Не началсяКазахстан
Канада
Группа A
тв
28.05Не началсяШвеция
Великобритания
Группа A
тв
28.05Не началсяДания
Беларусь
Группа B
28.05Не началсяЛатвия
Норвегия
Группа A
29.05Не началсяЧехия
Великобритания
Группа B
29.05Не началсяИталия
Казахстан
Группа A
тв
29.05Не началсяШвейцария
Россия
Группа B
тв
29.05Не началсяНорвегия
США
Группа A
29.05Не началсяСловакия
Дания
Группа B
тв
29.05Не началсяГермания
Финляндия
Группа A
тв
30.05Не началсяБеларусь
Швейцария
Группа B
30.05Не началсяИталия
Канада
Группа B
30.05Не началсяФинляндия
Латвия
Группа A
тв
30.05Не началсяШвеция
Словакия
Группа B
31.05Не началсяСША
Германия
Группа A
31.05Не началсяЧехия
Дания
Группа A
31.05Не началсяРоссия
Швеция
Группа B
31.05Не началсяНорвегия
Казахстан
Группа B
1.06Не началсяКанада
Финляндия
Группа A
1.06Не началсяШвейцария
Великобритания
Группа A
1.06Не началсяСловакия
Чехия
Группа B
1.06Не началсяИталия
США
Группа A
1.06Не началсяРоссия
Беларусь
Группа B
1.06Не началсяГермания
Латвия
1/4 финала
3.06Не началсяQF3
QF4
1/4 финала
3.06Не началсяQF1
QF2
1/4 финала
3.06Не началсяQF5
QF6
1/4 финала
3.06Не началсяQF7
QF8
1/2 финала
5.06Не началсяSF1
SF2
1/2 финала
5.06Не началсяSF3
SF4
Матч за 3-е место
6.06Не началсяLSF1
LSF2
Финал
6.06Не началсяWSF1
WSF2
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Россия
26
2
Словакия
26
3
Швейцария
26
4
Дания
23
5
Беларусь
23
6
Швеция
20
7
Чехия
20
8
Великобритания
20
Группа B
1
Германия
26
2
Латвия
24
3
Финляндия
24
4
Казахстан
24
5
США
23
6
Норвегия
23
7
Канада
20
8
Италия
20
11:12 (мск), источник: ТАСС

Роман Ротенберг рассказал о сроках приезда на чемпионат мира Самсонова, Тарасенко и Орлова

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) вратарь «Вашингтона» Илья Самсонов, его одноклубник Дмитрий Орлов и нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко приедут в сборную России на чемпионат мира в Риге в течение нескольких дней. Об этом ТАСС сообщил глава штаба сборной России, первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее пресс-служба федерации сообщила о приезде Самсонова, Орлова и Тарасенко, клубы которых завершили выступление в Кубке Стэнли.

«Они точно прибудут в течение нескольких дней. Те, у кого есть виза, — Самсонов и Тарасенко — могут приехать раньше на день, Орлов — на день позже, так как ему нужно лететь в Москву, — сказал Ротенберг. — Мы сделаем ему визу, но это не сильно повлияет на его сроки, так как из-за того, что в Латвии карантин, игрок в любом случае будет три дня сидеть в номере, а затем три дня тренироваться с командой, прежде чем сможет играть официально».

«Самсонов и Тарасенко по плану должны принять участие в групповом этапе. Орлов тоже, но на день позже», — добавил собеседник ТАСС.

Сборная России после двух матчей располагается на первой строчке таблицы группы, набрав шесть очков. Россияне обыграли сборные Чехии (4:3) и Великобритании (7:1). В понедельник сборная России встретится с командой Словакии (начало — 16:15 мск).

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СССР
СССР
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Чехословакия
Чехословакия
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