Форвард сборной России Григоренко не сыграет со Словакией
Нападающий сборной России Михаил Григоренко не сыграет в матче со Словакией на чемпионате мира.
Нападающий сборной России Михаил Григоренко не сыграет в матче со Словакией на чемпионате мира.
Григоренко вместе с нападающим Ильей Сафоновым, а также защитниками Алексеем Марченко и Никитой Нестеровым участвовали в утренней раскатке. На льду катался не играющий состав.
Григоренко в двух матчах набрал 4 (2+2) очка.
Отметим, что Нестеров прошел трехдневный карантин и впервые вышел на лед в Риге, передает с места событий корреспондент Sport24 Дарья Тубольцева.
Матч Словакия — Россия состоится 24 мая и начнется в 16:15 по московскому времени.