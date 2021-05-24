«Я потерял всякую веру в эту команду». В Швеции и Канаде в шоке от провалов команд на ЧМ

Чемпионат мира по хоккею 2021

Рига, Латвия, 21 мая - 6 июня

0д0ч0м

до матча Словакия - Россия

Группа A
тв
21.05ЗавершенРоссия4Чехия3
Группа B
тв
21.05ЗавершенГермания9Италия4
Группа A
21.05ЗавершенБеларусь2Словакия5
Группа B
тв
21.05ЗавершенКанада0Латвия2
Группа A
тв
22.05ЗавершенДания4Швеция3
Группа B
22.05ЗавершенНорвегия1Германия5
Группа A
тв
22.05ЗавершенВеликобритания1Россия7
Группа B
тв
22.05ЗавершенФинляндия2США1
Группа B
22.05ЗавершенБуллитыЛатвия2Казахстан3
Группа A
тв
22.05ЗавершенЧехия2Швейцария5
Группа A
тв
23.05ЗавершенВеликобритания1Словакия2
Группа B
23.05ЗавершенНорвегия4Италия1
Группа B
23.05ЗавершенБуллитыКазахстан2Финляндия1
Группа A
тв
23.05ЗавершенШвеция0Беларусь1
Группа A
тв
23.05ЗавершенДания0Швейцария1
Группа B
тв
23.05ЗавершенКанада1США5
Группа A
тв
16:15Не началсяСловакия
Россия
Группа B
16:15Не началсяЛатвия
Италия
Группа A
тв
20:15Не началсяЧехия
Беларусь
Группа B
тв
20:15Не началсяГермания
Канада
Группа B
тв
25.05Не началсяСША
Казахстан
Группа A
25.05Не началсяВеликобритания
Дания
Группа A
тв
25.05Не началсяШвейцария
Швеция
Группа B
тв
25.05Не началсяФинляндия
Норвегия
Группа B
26.05Не началсяКазахстан
Германия
Группа A
тв
26.05Не началсяРоссия
Дания
Группа A
26.05Не началсяБеларусь
Великобритания
Группа B
тв
26.05Не началсяКанада
Норвегия
Группа B
тв
27.05Не началсяСША
Латвия
Группа A
тв
27.05Не началсяШвейцария
Словакия
Группа B
27.05Не началсяФинляндия
Италия
Группа A
тв
27.05Не началсяШвеция
Чехия
Группа B
тв
28.05Не началсяКазахстан
Канада
Группа A
тв
28.05Не началсяШвеция
Великобритания
Группа A
тв
28.05Не началсяДания
Беларусь
Группа B
28.05Не началсяЛатвия
Норвегия
Группа A
29.05Не началсяЧехия
Великобритания
Группа B
29.05Не началсяИталия
Казахстан
Группа A
тв
29.05Не началсяШвейцария
Россия
Группа B
тв
29.05Не началсяНорвегия
США
Группа A
29.05Не началсяСловакия
Дания
Группа B
тв
29.05Не началсяГермания
Финляндия
Группа A
тв
30.05Не началсяБеларусь
Швейцария
Группа B
30.05Не началсяИталия
Канада
Группа B
30.05Не началсяФинляндия
Латвия
Группа A
тв
30.05Не началсяШвеция
Словакия
Группа B
31.05Не началсяСША
Германия
Группа A
31.05Не началсяЧехия
Дания
Группа A
31.05Не началсяРоссия
Швеция
Группа B
31.05Не началсяНорвегия
Казахстан
Группа B
1.06Не началсяКанада
Финляндия
Группа A
1.06Не началсяШвейцария
Великобритания
Группа A
1.06Не началсяСловакия
Чехия
Группа B
1.06Не началсяИталия
США
Группа A
1.06Не началсяРоссия
Беларусь
Группа B
1.06Не началсяГермания
Латвия
1/4 финала
3.06Не началсяQF3
QF4
1/4 финала
3.06Не началсяQF1
QF2
1/4 финала
3.06Не началсяQF5
QF6
1/4 финала
3.06Не началсяQF7
QF8
1/2 финала
5.06Не началсяSF1
SF2
1/2 финала
5.06Не началсяSF3
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6.06Не началсяLSF1
LSF2
Финал
6.06Не началсяWSF1
WSF2
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Россия
26
2
Словакия
26
3
Швейцария
26
4
Дания
23
5
Беларусь
23
6
Швеция
20
7
Чехия
20
8
Великобритания
20
Группа B
1
Германия
26
2
Латвия
24
3
Финляндия
24
4
Казахстан
24
5
США
23
6
Норвегия
23
7
Канада
20
8
Италия
20
12:04 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Я потерял всякую веру в эту команду». В Швеции и Канаде в шоке от провалов команд на ЧМ

Зарубежная пресса делится впечатлениями от результатов сборных Канады и Швеции на старте ЧМ-2021.

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Hockey Sverige: «Атака снова забегала, когда запахло жареным»

Дания никогда не побеждала Швецию на чемпионатах мира. На этом турнире она выиграла со счетом 4:3.

Белоруссия никогда не побеждала Швецию на чемпионатах мира. На этом турнире она выиграла со счетом 1:0.

Как и в матче с Данией, Швеции снова нужно было отыгрываться. Атака снова забегала, когда запахло жареным.

Но в этот раз шайба просто отказывалась заходить в ворота соперника. Швецию нельзя упрекнуть в отсутствии желания отыграться, но удача вновь была не на нашей стороне.

Теперь уже будет сложно просто попасть в плей-офф. Ведь еще предстоит сыграть с еще более сильными соперниками: Швейцарией, Чехией, Словакией и Россией.

Hockey News: «У Гарпенлова есть пять матчей, чтобы спасти свою репутацию. И честь Швеции»

C чего бы начать? Учитывая, что сборная Швеции сама так и не начала играть на этом чемпионате мира.

«Тре Крунур» на грани феерического провала. Точнее, он уже случился.

Все началось с исторического поражения от Дании в стартовом матче. А теперь продолжилось не менее историческим поражением от Белоруссии.

Швеция не смогла забить сопернику ни одной шайбы на ЧМ впервые с 2016 года. Но тогда команду остановила сборная Канады в четвертьфинале.

Швеция пока не выглядит командой на этом турнире. Они проиграли Белоруссии и Дании.

В хоккей!

Главный тренер национальной команды Юхан Гарпенлов загнал себя в такую яму, из которой будет сложно выбраться. Если эта команда не попадет хотя бы в четвертьфинал этого чемпионата мира, то как такой тренер может готовить Швецию к Олимпиаде?

У Гарпенлова есть пять матчей, чтобы спасти свою репутацию и работу. И честь Швеции.

Expressen: «Швеция обязана побеждать таких соперников. Точка»

Два матча против более чем посредственных команд. Но теперь сборной даже не гарантировано место в четвертьфинале. Просто нет слов.

Никто не ждал, что игры против Дании и Белоруссии будут простыми. Но сборная Швеции обязана держать определенную планку и соответствовать определенному уровню требований.

В хоккее очень многое зависит от настроя, эмоций и желания. Когда ничего этого нет, то игрок никогда не покажет максимум своих возможностей.

Швеция обязана побеждать таких соперников. Точка.

Но команда выглядела совершенно аморфной на льду. Продолжаю стоять на своем: она может играть гораздо лучше. Но пора начать это показывать.

Над командой сгустились тучи. Если сборная проиграет в следующем матче Швейцарии, то разразится настоящим шторм.

Источник: РИА "Новости"

TVA: «Еще никогда сборная Канады не начинала чемпионат мира с двух поражений»

Канада снова провалила матч на чемпионате мира. На этот раз сборная не смогла ничего противопоставить команде США — 1:5.

Главный тренер команда Жерар Галлан должен внести срочные перемены, если команда рассчитывает побороться за попадание хотя бы в четвертьфинал. Еще никогда сборная Канады не начинала чемпионат мира с двух поражений.

Sports Illustrated: «Канада пока с трудом смогла забросить хотя бы одну шайбу»

Канада считалась одним из главных претендентов на золото. Но команда пока с трудом смогла забросить хотя бы одну шайбу на турнире.

Сначала Канада проиграла хозяевам турнира — Латвии — со счетом 0:2 на старте турнира. А теперь сборная США не оставила канадцам никаким шансов — 5:1.

Команда Галлана постарается начать исправляться в следующем матче. А там ждет Германия, которая пока выиграла оба матча на старте. В случае очередного неудачного исхода выход из группы для Канады станет уже успехом. Кто бы мог такое подумать?

Источник: РИА "Новости"

HF Boards: «Жалко, что в этом году нельзя вылететь в более низкий дивизион».

Болельщики в соцсетях и на форумах также обсуждают провальный старт фаворитов на чемпионате мира в Латвии.

Edenjung: «Я потерял всякую веру в эту команду».

BlitzSnipe: «Эта команда играет непонятно во что. Кажется, что у них просто нет плана на игру».

Salmonsnake: «Нужно относиться ко всем соперникам серьезно».

XeroKaos: «Вы видели, какой состав мы повезли на турнир? Просто стыд».

TheBeastCoast: «Был ли у Канады состав еще слабее? Что-то даже не приходит в голову».

ORRFForever: «Жалко, что в этом году нельзя вылететь в более низкий дивизион. Это стало бы хорошим уроком».

Pavels Dog: «Я не ожидал доминирования на льду. Но проигрывать Дании и Белоруссии просто неприемлемо».

Bauer Shill: «Мы никогда не уступали Дании или Белоруссии на ЧМ. Команда этого года феерически плоха».

WelcomeStevieY: «Абсолютно безвольная команда».

21: «Для меня это абсолютный шок. Мне нравится Гарпенлов, но пока он проваливает турнир, как и вся команда. Никакой мотивации».

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1
СССР
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Чехословакия
Чехословакия
3
Канада
Канада
1989
Швеция
1
СССР
СССР
2
Канада
Канада
3
Чехословакия
Чехословакия
1991
Финляндия
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Швеция
Швеция
2
Канада
Канада
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Латвия
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Швеция
Швеция
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Чехия
Чехия
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