«Я потерял всякую веру в эту команду». В Швеции и Канаде в шоке от провалов команд на ЧМ
Зарубежная пресса делится впечатлениями от результатов сборных Канады и Швеции на старте ЧМ-2021.
Зарубежная пресса делится впечатлениями от результатов сборных Канады и Швеции на старте ЧМ-2021.
Дания никогда не побеждала Швецию на чемпионатах мира. На этом турнире она выиграла со счетом 4:3.
Белоруссия никогда не побеждала Швецию на чемпионатах мира. На этом турнире она выиграла со счетом 1:0.
Как и в матче с Данией, Швеции снова нужно было отыгрываться. Атака снова забегала, когда запахло жареным.
Но в этот раз шайба просто отказывалась заходить в ворота соперника. Швецию нельзя упрекнуть в отсутствии желания отыграться, но удача вновь была не на нашей стороне.
Теперь уже будет сложно просто попасть в
C чего бы начать? Учитывая, что сборная Швеции сама так и не начала играть на этом чемпионате мира.
«Тре Крунур» на грани феерического провала. Точнее, он уже случился.
Все началось с исторического поражения от Дании в стартовом матче. А теперь продолжилось не менее историческим поражением от Белоруссии.
Швеция не смогла забить сопернику ни одной шайбы на ЧМ впервые с 2016 года. Но тогда команду остановила сборная Канады в четвертьфинале.
Швеция пока не выглядит командой на этом турнире. Они проиграли Белоруссии и Дании.
В хоккей!
Главный тренер национальной команды Юхан Гарпенлов загнал себя в такую яму, из которой будет сложно выбраться. Если эта команда не попадет хотя бы в четвертьфинал этого чемпионата мира, то как такой тренер может готовить Швецию к Олимпиаде?
У Гарпенлова есть пять матчей, чтобы спасти свою репутацию и работу. И честь Швеции.
Два матча против более чем посредственных команд. Но теперь сборной даже не гарантировано место в четвертьфинале. Просто нет слов.
Никто не ждал, что игры против Дании и Белоруссии будут простыми. Но сборная Швеции обязана держать определенную планку и соответствовать определенному уровню требований.
В хоккее очень многое зависит от настроя, эмоций и желания. Когда ничего этого нет, то игрок никогда не покажет максимум своих возможностей.
Швеция обязана побеждать таких соперников. Точка.
Но команда выглядела совершенно аморфной на льду. Продолжаю стоять на своем: она может играть гораздо лучше. Но пора начать это показывать.
Над командой сгустились тучи. Если сборная проиграет в следующем матче Швейцарии, то разразится настоящим шторм.
Канада снова провалила матч на чемпионате мира. На этот раз сборная не смогла ничего противопоставить команде США — 1:5.
Главный тренер команда Жерар Галлан должен внести срочные перемены, если команда рассчитывает побороться за попадание хотя бы в четвертьфинал. Еще никогда сборная Канады не начинала чемпионат мира с двух поражений.
Канада считалась одним из главных претендентов на золото. Но команда пока с трудом смогла забросить хотя бы одну шайбу на турнире.
Сначала Канада проиграла хозяевам турнира — Латвии — со счетом 0:2 на старте турнира. А теперь сборная США не оставила канадцам никаким шансов — 5:1.
Команда Галлана постарается начать исправляться в следующем матче. А там ждет Германия, которая пока выиграла оба матча на старте. В случае очередного неудачного исхода выход из группы для Канады станет уже успехом. Кто бы мог такое подумать?
HF Boards: «Жалко, что в этом году нельзя вылететь в более низкий дивизион».
Болельщики в соцсетях и на форумах также обсуждают провальный старт фаворитов на чемпионате мира в Латвии.
Edenjung: «Я потерял всякую веру в эту команду».
BlitzSnipe: «Эта команда играет непонятно во что. Кажется, что у них просто нет плана на игру».
Salmonsnake: «Нужно относиться ко всем соперникам серьезно».
XeroKaos: «Вы видели, какой состав мы повезли на турнир? Просто стыд».
TheBeastCoast: «Был ли у Канады состав еще слабее?
ORRFForever: «Жалко, что в этом году нельзя вылететь в более низкий дивизион. Это стало бы хорошим уроком».
Pavels Dog: «Я не ожидал доминирования на льду. Но проигрывать Дании и Белоруссии просто неприемлемо».
Bauer Shill: «Мы никогда не уступали Дании или Белоруссии на ЧМ. Команда этого года феерически плоха».
WelcomeStevieY: «Абсолютно безвольная команда».
21: «Для меня это абсолютный шок. Мне нравится Гарпенлов, но пока он проваливает турнир, как и вся команда. Никакой мотивации».