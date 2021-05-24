Борис Майоров: Это не тот Тарасенко, который был два года назад
Двукратный олимпийский чемпион и шестикратный чемпион мира Борис Майоров прокомментировал приезд в национальную сборную нападающего «Сент-Луиса» Владимира Тарасенко.
Двукратный олимпийский чемпион и шестикратный чемпион мира Борис Майоров прокомментировал приезд в национальную сборную нападающего «Сент-Луиса» Владимира Тарасенко.
«Тарасенко очень много пропустил. Думаю, что он не в оптимальных кондициях
Сегодня стало известно, что состав российской команды пополнят, кроме Тарасенко, игроки «Вашингтона» Илья Самсонов и Дмитрий Орлов.
Свой следующий матч сборная России сыграет сегодня против словаков. Начало в 16.15 (мск).