Фетисов объяснил отказ российских игроков НХЛ участвовать в чемпионате мира

Спортсмен заявил, что решения игроков не связаны с политическими мотивами. «У многих семейные дела или еще что-то, может, уровень чемпионата не такой высокий, чтобы ехать. Если желания нет, то и смысла нет приезжать. Я бы никого не обвинял, потому что у всех непростые сезоны», — посчитал он. Фетисов добавил, что нынешний состав сборной России сможет справиться и без игроков НХЛ.