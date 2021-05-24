Сборную Беларуси предлагают отстранить от ЧМ. Объясняем, что случилось

Обычный любитель спорта, который не следит за жизнью Беларуси, может подумать — что за бред сейчас происходит? Неужели европейцам надоели сенсации на этом чемпионате мира. Но ситуация иная — вчера на поле политических отношений Беларуси и ЕС вспыхнул новый конфликт. Так при чём тут хоккейная сборная Беларуси? Попытаемся объяснить.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--77e203b6fcb132c5c1fa" data-vnd="77e203b6fcb132c5c1fa" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=77e203b6fcb132c5c1fa" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Что произошло?

23 мая самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины-Вильнюс, вынужденно изменил маршрут и приземлился в Минске — поступило сообщение о минировании борта. Оно оказалось ложным, зато был задержан белорусский журналист Роман Протасевич, который находился в розыске белорусскими властями по статьям за экстремизм. Дошло даже до того, что в небо подымали истребитель для сопровождения пассажирского самолета. История оказалась несколько запутанной, информация из разных источников часто не совпадает.

На данный момент местонахождение Романа Протасевича точно не известно. Ни Следственный комитет, ни КГБ, ни МВД, ни Генпрокуратура пока не выпускали официальных сообщений.

В ближайшее время нас ждёт разбирательство по этому инциденту, однако некоторые политики, как действующие, так и бывшие, не стесняются делиться своими мыслями.

Хоккей Чемпионат мира 2021 Группа A, 24.05.2021, 20:15 Чехия - Беларусь -

«ИИХФ должна отстранить Беларусь от участия в ЧМ в Риге»

Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес призвал Международную федерацию хоккея на льду с шайбой отстранить Беларусь от участия в проходящем в Риге ЧМ.

«Международная федерация хоккея на льду может и должна отстранить Беларусь от участия в проходящем в Риге чемпионате мира. Это, как ничто иное, причинило бы боль диктатору Александру Лукашенко, который любит хоккей, и показало бы, что у организованного государством терроризма есть последствия», — написал Ильвес в соцсетях.

Кто такой Тоомас Хендрик Ильвес? Это эстонский политик, дипломат, журналист, бывший член Европейского парламента, бывший глава социал-демократической партии Эстонии, с 23 сентября 2006 года по 10 октября 2016 года был президентом Эстонии. Тоомас Хендрик Ильвес родился 26 декабря 1953 году в столице Швеции Стокгольме. Имеет русские корни: его мать — уроженка Ленинграда.

Стоит ли серьезно относиться к словам эстонского политика? Каждый сделает для себя вывод сам. Но снимать сборную с уже идущего спортивного турнира — сомнительная идея. За ней следят не только Лукашенко и другие чиновники, но и простые белорусские болельщики.

Ранее Беларусь лишили права проведения ЧМ-2021

18 января 2021 года на заседании Международной федерации хоккея (ИИХФ) было принято решение об отмене проведения части чемпионата мира по хоккею — 2021 в Минске.

Совет ИИХФ определил, что в настоящее время невозможно обеспечить благополучие команд, зрителей и официальных лиц при проведении турнира в Беларуси.

Турнир должен пройти в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня. Различные европейские общественные организации призывали ИИХФ перенести чемпионат мира 2021 года из Минска из-за напряжённой политической ситуации в Беларуси.

«Политическое давление на Международную федерацию хоккея идёт отовсюду. Прежде всего, оно идёт от Швеции, Финляндии, Норвегии, Дании и Германии. Правительства этих стран призывают к бойкоту чемпионата мира. И ещё идёт давление на нас со стороны спонсоров. Кто-то надавил на них с тем, чтобы они отказались спонсировать чемпионат мира. И это только начало. Это очень опасно, поскольку люди просто начнут бойкотировать продукцию этих фирм, если они останутся спонсорами турнира в Беларуси», — говорил в интервью «Р-Спорт» президент ИИХФ Рене Фазель.