Сборную Беларуси предлагают отстранить от ЧМ. Объясняем, что случилось
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Обычный любитель спорта, который не следит за жизнью Беларуси, может подумать — что за бред сейчас происходит? Неужели европейцам надоели сенсации на этом чемпионате мира. Но ситуация иная — вчера на поле политических отношений Беларуси и ЕС вспыхнул новый конфликт. Так при чём тут хоккейная сборная Беларуси? Попытаемся объяснить.
23 мая самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту
На данный момент местонахождение Романа Протасевича точно не известно. Ни Следственный комитет, ни КГБ, ни МВД, ни Генпрокуратура пока не выпускали официальных сообщений.
Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес призвал Международную федерацию хоккея на льду с шайбой отстранить Беларусь от участия в проходящем в Риге ЧМ.
«Международная федерация хоккея на льду может и должна отстранить Беларусь от участия в проходящем в Риге чемпионате мира. Это, как ничто иное, причинило бы боль диктатору Александру Лукашенко, который любит хоккей, и показало бы, что у организованного государством терроризма есть последствия», — написал Ильвес в соцсетях.
Кто такой Тоомас Хендрик Ильвес? Это эстонский политик, дипломат, журналист, бывший член Европейского парламента, бывший глава
18 января 2021 года на заседании Международной федерации хоккея (ИИХФ) было принято решение об отмене проведения части чемпионата мира по хоккею — 2021 в Минске.
Совет ИИХФ определил, что в настоящее время невозможно обеспечить благополучие команд, зрителей и официальных лиц при проведении турнира в Беларуси.
Турнир должен пройти в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня. Различные европейские общественные организации призывали ИИХФ перенести чемпионат мира 2021 года из Минска
«Политическое давление на Международную федерацию хоккея идёт отовсюду. Прежде всего, оно идёт от Швеции, Финляндии, Норвегии, Дании и Германии. Правительства этих стран призывают к бойкоту чемпионата мира. И ещё идёт давление на нас со стороны спонсоров.
Егор Литавор