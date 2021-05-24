Сборную Беларуси предлагают отстранить от ЧМ. Объясняем, что случилось

Чемпионат мира по хоккею 2021

Рига, Латвия, 21 мая - 6 июня

0д0ч0м

до матча Словакия - Россия

Группа A
тв
21.05ЗавершенРоссия4Чехия3
Группа B
тв
21.05ЗавершенГермания9Италия4
Группа A
21.05ЗавершенБеларусь2Словакия5
Группа B
тв
21.05ЗавершенКанада0Латвия2
Группа A
тв
22.05ЗавершенДания4Швеция3
Группа B
22.05ЗавершенНорвегия1Германия5
Группа A
тв
22.05ЗавершенВеликобритания1Россия7
Группа B
тв
22.05ЗавершенФинляндия2США1
Группа B
22.05ЗавершенБуллитыЛатвия2Казахстан3
Группа A
тв
22.05ЗавершенЧехия2Швейцария5
Группа A
тв
23.05ЗавершенВеликобритания1Словакия2
Группа B
23.05ЗавершенНорвегия4Италия1
Группа B
23.05ЗавершенБуллитыКазахстан2Финляндия1
Группа A
тв
23.05ЗавершенШвеция0Беларусь1
Группа A
тв
23.05ЗавершенДания0Швейцария1
Группа B
тв
23.05ЗавершенКанада1США5
Группа A
тв
16:15Не началсяСловакия
Россия
Группа B
16:15Не началсяЛатвия
Италия
Группа A
тв
20:15Не началсяЧехия
Беларусь
Группа B
тв
20:15Не началсяГермания
Канада
Группа B
тв
25.05Не началсяСША
Казахстан
Группа A
25.05Не началсяВеликобритания
Дания
Группа A
тв
25.05Не началсяШвейцария
Швеция
Группа B
тв
25.05Не началсяФинляндия
Норвегия
Группа B
26.05Не началсяКазахстан
Германия
Группа A
тв
26.05Не началсяРоссия
Дания
Группа A
26.05Не началсяБеларусь
Великобритания
Группа B
тв
26.05Не началсяКанада
Норвегия
Группа B
тв
27.05Не началсяСША
Латвия
Группа A
тв
27.05Не началсяШвейцария
Словакия
Группа B
27.05Не началсяФинляндия
Италия
Группа A
тв
27.05Не началсяШвеция
Чехия
Группа B
тв
28.05Не началсяКазахстан
Канада
Группа A
тв
28.05Не началсяШвеция
Великобритания
Группа A
тв
28.05Не началсяДания
Беларусь
Группа B
28.05Не началсяЛатвия
Норвегия
Группа A
29.05Не началсяЧехия
Великобритания
Группа B
29.05Не началсяИталия
Казахстан
Группа A
тв
29.05Не началсяШвейцария
Россия
Группа B
тв
29.05Не началсяНорвегия
США
Группа A
29.05Не началсяСловакия
Дания
Группа B
тв
29.05Не началсяГермания
Финляндия
Группа A
тв
30.05Не началсяБеларусь
Швейцария
Группа B
30.05Не началсяИталия
Канада
Группа B
30.05Не началсяФинляндия
Латвия
Группа A
тв
30.05Не началсяШвеция
Словакия
Группа B
31.05Не началсяСША
Германия
Группа A
31.05Не началсяЧехия
Дания
Группа A
31.05Не началсяРоссия
Швеция
Группа B
31.05Не началсяНорвегия
Казахстан
Группа B
1.06Не началсяКанада
Финляндия
Группа A
1.06Не началсяШвейцария
Великобритания
Группа A
1.06Не началсяСловакия
Чехия
Группа B
1.06Не началсяИталия
США
Группа A
1.06Не началсяРоссия
Беларусь
Группа B
1.06Не началсяГермания
Латвия
1/4 финала
3.06Не началсяQF3
QF4
1/4 финала
3.06Не началсяQF1
QF2
1/4 финала
3.06Не началсяQF5
QF6
1/4 финала
3.06Не началсяQF7
QF8
1/2 финала
5.06Не началсяSF1
SF2
1/2 финала
5.06Не началсяSF3
SF4
Матч за 3-е место
6.06Не началсяLSF1
LSF2
Финал
6.06Не началсяWSF1
WSF2
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Россия
26
2
Словакия
26
3
Швейцария
26
4
Дания
23
5
Беларусь
23
6
Швеция
20
7
Чехия
20
8
Великобритания
20
Группа B
1
Германия
26
2
Латвия
24
3
Финляндия
24
4
Казахстан
24
5
США
23
6
Норвегия
23
7
Канада
20
8
Италия
20
15:27 (мск), источник: Чемпионат.com

Сборную Беларуси предлагают отстранить от ЧМ. Объясняем, что случилось

На этот раз из-за экстренной посадки самолета в Минске.

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Источник: Reuters

Обычный любитель спорта, который не следит за жизнью Беларуси, может подумать — что за бред сейчас происходит? Неужели европейцам надоели сенсации на этом чемпионате мира. Но ситуация иная — вчера на поле политических отношений Беларуси и ЕС вспыхнул новый конфликт. Так при чём тут хоккейная сборная Беларуси? Попытаемся объяснить.

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Что произошло?

23 мая самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины-Вильнюс, вынужденно изменил маршрут и приземлился в Минске — поступило сообщение о минировании борта. Оно оказалось ложным, зато был задержан белорусский журналист Роман Протасевич, который находился в розыске белорусскими властями по статьям за экстремизм. Дошло даже до того, что в небо подымали истребитель для сопровождения пассажирского самолета. История оказалась несколько запутанной, информация из разных источников часто не совпадает.

На данный момент местонахождение Романа Протасевича точно не известно. Ни Следственный комитет, ни КГБ, ни МВД, ни Генпрокуратура пока не выпускали официальных сообщений.

В ближайшее время нас ждёт разбирательство по этому инциденту, однако некоторые политики, как действующие, так и бывшие, не стесняются делиться своими мыслями.
Хоккей

Чемпионат мира 2021
Группа A, 24.05.2021, 20:15

Чехия-Беларусь-

«ИИХФ должна отстранить Беларусь от участия в ЧМ в Риге»

Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес призвал Международную федерацию хоккея на льду с шайбой отстранить Беларусь от участия в проходящем в Риге ЧМ.

«Международная федерация хоккея на льду может и должна отстранить Беларусь от участия в проходящем в Риге чемпионате мира. Это, как ничто иное, причинило бы боль диктатору Александру Лукашенко, который любит хоккей, и показало бы, что у организованного государством терроризма есть последствия», — написал Ильвес в соцсетях.

Кто такой Тоомас Хендрик Ильвес? Это эстонский политик, дипломат, журналист, бывший член Европейского парламента, бывший глава социал-демократической партии Эстонии, с 23 сентября 2006 года по 10 октября 2016 года был президентом Эстонии. Тоомас Хендрик Ильвес родился 26 декабря 1953 году в столице Швеции Стокгольме. Имеет русские корни: его мать — уроженка Ленинграда.

Стоит ли серьезно относиться к словам эстонского политика? Каждый сделает для себя вывод сам. Но снимать сборную с уже идущего спортивного турнира — сомнительная идея. За ней следят не только Лукашенко и другие чиновники, но и простые белорусские болельщики.
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Ранее Беларусь лишили права проведения ЧМ-2021

18 января 2021 года на заседании Международной федерации хоккея (ИИХФ) было принято решение об отмене проведения части чемпионата мира по хоккею — 2021 в Минске.

Совет ИИХФ определил, что в настоящее время невозможно обеспечить благополучие команд, зрителей и официальных лиц при проведении турнира в Беларуси.

Турнир должен пройти в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня. Различные европейские общественные организации призывали ИИХФ перенести чемпионат мира 2021 года из Минска из-за напряжённой политической ситуации в Беларуси.

«Политическое давление на Международную федерацию хоккея идёт отовсюду. Прежде всего, оно идёт от Швеции, Финляндии, Норвегии, Дании и Германии. Правительства этих стран призывают к бойкоту чемпионата мира. И ещё идёт давление на нас со стороны спонсоров. Кто-то надавил на них с тем, чтобы они отказались спонсировать чемпионат мира. И это только начало. Это очень опасно, поскольку люди просто начнут бойкотировать продукцию этих фирм, если они останутся спонсорами турнира в Беларуси», — говорил в интервью «Р-Спорт» президент ИИХФ Рене Фазель.

Егор Литавор

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История чемпионатов мира
1939
Швейцария
1
Канада
Канада
2
США
США
3
Швейцария
Швейцария
1977
Австрия
1
Чехословакия
Чехословакия
2
Швеция
Швеция
3
СССР
СССР
1981
Швеция
1
СССР
СССР
2
Швеция
Швеция
3
Чехословакия
Чехословакия
1989
Швеция
1
СССР
СССР
2
Канада
Канада
3
Чехословакия
Чехословакия
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